Mieszkańcy Gminy Mszana Dolna mogą otrzymać od 900 do 1800 zł wsparcia na zakup leków stałych w ramach programu osłonowego „Na zdrowie seniorze”. Pomoc finansowa skierowana jest do kobiet powyżej 60. roku życia oraz mężczyzn od 65. roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji bytowej. Nabór wniosków na drugą edycję programu w tym roku rozpoczyna się właśnie teraz i potrwa do 20 listopada 2026 roku.

Jak informuje GOPS Mszana Dolna, celem programu „Na zdrowie seniorze” jest pomoc finansowa adresowana do seniorów - kobiet w wieku „60+” oraz mężczyzn w wieku „65+”, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Jest to wsparcie dla osób ponoszących wydatki na zakup leków stałych wystawionych przez lekarza, będących mieszkańcami Gminy Mszana Dolna.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może otrzymać dopłatę do leków? Kryteria dochodowe i wiekowe

Pomoc finansowa przysługuje, jeżeli osoba uprawniona spełnia łącznie następujące warunki:

miesięczne wydatki na leki stałe wystawione przez lekarza przekroczyły łącznie co najmniej kwotę 30 zł oraz jej dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 3535 zł/m-c, jeżeli dana osoba prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, lub dochód na osobę w jej rodzinie nie przekracza 350% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 2880,50 zł/m-c, jeżeli dana osoba prowadzi gospodarstwo wieloosobowe,

Ważne Pomoc finansowa przyznawana jest w w grudniu 2026 r. za miesiące od maja 2026 r. do października 2026 r.; o pomoc finansową należy składać wnioski od 02-11-2026 r. do 20-11-2026 r.

Ile wynosi pomoc finansowa? Maksymalne kwoty wsparcia

Wysokość pomocy finansowej każdorazowo nie może być wyższa od kwoty:

900 zł - w przypadku pomocy finansowej przyznawanej dla 1 osoby uprawnionej, 1320 zł - w przypadku pomocy finansowej przyznawanej dla osoby uprawnionej i jednej innej osoby wchodzącej w skład jej gospodarstwa domowego, 1800 zł - w przypadku pomocy finansowej przyznawanej osobie uprawnionej i dwóm lub więcej osobom wchodzących w skład jej gospodarstwa domowego.

Pomoc finansowa jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

REKLAMA

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie – potwierdzające wysokość dochodów poszczególnych członków gospodarstwa domowego i dokumentowanie dochodu następuje zgodnie z przepisami ustawy; Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przyjmowanie leków stałych, Oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydawane wyłącznie na podstawie recepty, zawierającej: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty.

Kto nie otrzyma wsparcia? Ważne wyłączenia z programu

Pomoc nie przysługuje, jeśli osobie uprawnionej lub osobie wchodzącej w skład jej gospodarstwa domowego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na zakup leków.

Pomoc nie przysługuje mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych podmiotach leczniczych oraz osobom odbywającym karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanym. Pomoc jest udzielana w sposób proporcjonalny.



Szczegółowych informacji udziela pokój nr 6 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna.

Materiały:

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej "Na zdrowie seniorze" 2026

Klauzura informacyjna 2026

źródło: GOPS Mszana Dolna