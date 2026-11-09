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Pieniądze na leki dla seniorów. Można otrzymać nawet 1800 zł w Mszanie Dolnej

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09 listopada 2026, 07:06
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Pieniądze na leki dla seniorów
Pieniądze na leki dla seniorów. Można dostać nawet 1800 zł w Mszanie Dolnej
Shutterstock

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Mieszkańcy Gminy Mszana Dolna mogą otrzymać od 900 do 1800 zł wsparcia na zakup leków stałych w ramach programu osłonowego „Na zdrowie seniorze”. Pomoc finansowa skierowana jest do kobiet powyżej 60. roku życia oraz mężczyzn od 65. roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji bytowej. Nabór wniosków na drugą edycję programu w tym roku rozpoczyna się właśnie teraz i potrwa do 20 listopada 2026 roku.

Jak informuje GOPS Mszana Dolna, celem programu „Na zdrowie seniorze” jest pomoc finansowa adresowana do seniorów - kobiet w wieku „60+” oraz mężczyzn w wieku „65+”, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Jest to wsparcie dla osób ponoszących wydatki na zakup leków stałych wystawionych przez lekarza, będących mieszkańcami Gminy Mszana Dolna.

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Kto może otrzymać dopłatę do leków? Kryteria dochodowe i wiekowe

Pomoc finansowa przysługuje, jeżeli osoba uprawniona spełnia łącznie następujące warunki:

  1. miesięczne wydatki na leki stałe wystawione przez lekarza przekroczyły łącznie co najmniej kwotę 30 zł oraz
  2. jej dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 3535 zł/m-c, jeżeli dana osoba prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, lub
  3. dochód na osobę w jej rodzinie nie przekracza 350% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 2880,50 zł/m-c, jeżeli dana osoba prowadzi gospodarstwo wieloosobowe,
Ważne

Pomoc finansowa przyznawana jest w w grudniu 2026 r. za miesiące od maja 2026 r. do października 2026 r.; o pomoc finansową należy składać wnioski od 02-11-2026 r. do 20-11-2026 r.

Ile wynosi pomoc finansowa? Maksymalne kwoty wsparcia

Wysokość pomocy finansowej każdorazowo nie może być wyższa od kwoty:

  1. 900 zł - w przypadku pomocy finansowej przyznawanej dla 1 osoby uprawnionej,
  2. 1320 zł - w przypadku pomocy finansowej przyznawanej dla osoby uprawnionej i jednej innej osoby wchodzącej w skład jej gospodarstwa domowego,
  3. 1800 zł - w przypadku pomocy finansowej przyznawanej osobie uprawnionej i dwóm lub więcej osobom wchodzących w skład jej gospodarstwa domowego.

Pomoc finansowa jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

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Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

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  1. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie – potwierdzające wysokość dochodów poszczególnych członków gospodarstwa domowego i dokumentowanie dochodu następuje zgodnie z przepisami ustawy;
  2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przyjmowanie leków stałych,
  3. Oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydawane wyłącznie na podstawie recepty, zawierającej: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty.

Kto nie otrzyma wsparcia? Ważne wyłączenia z programu

Pomoc nie przysługuje, jeśli osobie uprawnionej lub osobie wchodzącej w skład jej gospodarstwa domowego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na zakup leków.

Pomoc nie przysługuje mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych podmiotach leczniczych oraz osobom odbywającym karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanym. Pomoc jest udzielana w sposób proporcjonalny.

Szczegółowych informacji udziela pokój nr 6 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna.

Materiały:
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej "Na zdrowie seniorze" 2026
Klauzura informacyjna 2026

źródło: GOPS Mszana Dolna

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Źródło: INFOR
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