REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Pieniądze na leki dla seniorów. Można otrzymać nawet 1800 zł w Mszanie Dolnej

Pieniądze na leki dla seniorów. Można otrzymać nawet 1800 zł w Mszanie Dolnej

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 listopada 2026, 07:09
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Pieniądze na leki dla seniorów
Pieniądze na leki dla seniorów. Można dostać nawet 1800 zł w Mszanie Dolnej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Mieszkańcy Gminy Mszana Dolna mogą otrzymać od 900 do 1800 zł wsparcia na zakup leków stałych w ramach programu osłonowego „Na zdrowie seniorze”. Pomoc finansowa skierowana jest do kobiet powyżej 60. roku życia oraz mężczyzn od 65. roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji bytowej. Nabór wniosków na drugą edycję programu w tym roku rozpoczyna się właśnie teraz i potrwa do 20 listopada 2026 roku.

Jak informuje GOPS Mszana Dolna, celem programu „Na zdrowie seniorze” jest pomoc finansowa adresowana do seniorów - kobiet w wieku „60+” oraz mężczyzn w wieku „65+”, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Jest to wsparcie dla osób ponoszących wydatki na zakup leków stałych wystawionych przez lekarza, będących mieszkańcami Gminy Mszana Dolna.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może otrzymać dopłatę do leków? Kryteria dochodowe i wiekowe

Pomoc finansowa przysługuje, jeżeli osoba uprawniona spełnia łącznie następujące warunki:

  1. miesięczne wydatki na leki stałe wystawione przez lekarza przekroczyły łącznie co najmniej kwotę 30 zł oraz
  2. jej dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 3535 zł/m-c, jeżeli dana osoba prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, lub
  3. dochód na osobę w jej rodzinie nie przekracza 350% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 2880,50 zł/m-c, jeżeli dana osoba prowadzi gospodarstwo wieloosobowe,
Ważne

Pomoc finansowa przyznawana jest w w grudniu 2026 r. za miesiące od maja 2026 r. do października 2026 r.; o pomoc finansową należy składać wnioski od 02-11-2026 r. do 20-11-2026 r.

Ile wynosi pomoc finansowa? Maksymalne kwoty wsparcia

Wysokość pomocy finansowej każdorazowo nie może być wyższa od kwoty:

  1. 900 zł - w przypadku pomocy finansowej przyznawanej dla 1 osoby uprawnionej,
  2. 1320 zł - w przypadku pomocy finansowej przyznawanej dla osoby uprawnionej i jednej innej osoby wchodzącej w skład jej gospodarstwa domowego,
  3. 1800 zł - w przypadku pomocy finansowej przyznawanej osobie uprawnionej i dwóm lub więcej osobom wchodzących w skład jej gospodarstwa domowego.

Pomoc finansowa jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

REKLAMA

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie – potwierdzające wysokość dochodów poszczególnych członków gospodarstwa domowego i dokumentowanie dochodu następuje zgodnie z przepisami ustawy;
  2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przyjmowanie leków stałych,
  3. Oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydawane wyłącznie na podstawie recepty, zawierającej: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty.

Kto nie otrzyma wsparcia? Ważne wyłączenia z programu

Pomoc nie przysługuje, jeśli osobie uprawnionej lub osobie wchodzącej w skład jej gospodarstwa domowego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na zakup leków.

Pomoc nie przysługuje mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych podmiotach leczniczych oraz osobom odbywającym karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanym. Pomoc jest udzielana w sposób proporcjonalny.

Szczegółowych informacji udziela pokój nr 6 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna.

Materiały:
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej "Na zdrowie seniorze" 2026
Klauzura informacyjna 2026

źródło: GOPS Mszana Dolna

Zobacz również:
Powiązane
Nowy sondaż CBOS. Jeden polityk deklasuje konkurencję, a znani liderzy zaliczyli solidny zjazd w dół
Nowy sondaż CBOS. Jeden polityk deklasuje konkurencję, a znani liderzy zaliczyli solidny zjazd w dół
Prezydent Karol Nawrocki podpisał. Od 2027 r. zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś całkiem innego
Prezydent Karol Nawrocki podpisał. Od 2027 r. zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś całkiem innego
Skarbówka jasno o darowiznach w ratach. Akt notarialny, brak SD-Z2 dla każdej transzy oraz całkowite zwolnienie od podatku
Skarbówka jasno o darowiznach w ratach. Akt notarialny, brak SD-Z2 dla każdej transzy oraz całkowite zwolnienie od podatku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Dokumentacja pracownicza to nie tylko akta osobowe. Jak znaleźć odpowiednie miejsce dla dokumentów?
05 lis 2026

Jak pracownicy działów kadr powinni radzić sobie z problemami związanymi z zamieszczaniem poszczególnych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy w odpowiednich częściach dokumentacji pracowniczej? Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać w obowiązujących przepisach.
Nagrody jubileuszowej sprzed dnia zatrudnienia pracodawca nie musi wypłacać
05 lis 2026

Nie kończą się problemy pracodawców z sektora publicznego związane z wypłatą nagród jubileuszowych, do których pracownicy nabyli prawo na podstawie znowelizowanych przepisów dotyczących stażu pracy. Znamy najnowsze wyjaśnienia RIO dotyczące tej tematyki.
Opublikowano kalendarz szczepień 2027. Co ze szczepieniem przeciwko HPV?
05 lis 2026

Opublikowano już komunikat Ministra Zdrowia w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2027 r. To on nazywany jest potocznie kalendarzem szczepień. W dokumencie wprowadzono pewne zmiany. A co ze szczepieniami przeciwko HPV?
Prezydent Karol Nawrocki już to podpisał. Wiele długów w ZUS zostanie automatycznie skasowanych
04 lis 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę deregulacyjną, która z mocy prawa umarza stare długi w ZUS. Rządowa reforma ma na celu likwidację tzw. „martwych dusz” w rejestrach i zaoszczędzenie milionów złotych na bezskutecznych postępowaniach windykacyjnych. Wielki proces czyszczenia kont obejmie około 7100 płatników składek, a łączna kwota objęta abolicją szacowana jest na blisko 315 milionów złotych.

REKLAMA

Czy przechowywanie w aktach osobowych CV i listu motywacyjnego jest zgodne z zasadami ochrony danych osobowych?
04 lis 2026

Dokumentami, które zwyczajowo trafiają do rąk potencjalnego pracodawcy w procesie rekrutacyjnym są CV i list motywacyjny kandydata. Choć przepisy jasno regulują to, na jakich zasadach ich odbiorca może przetwarzać zawarte w nich dane, to jednak nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, co zrobić z nimi, gdy strony zdecydują się na zawarcie stosunku pracy.
Czy Wielopokoleniowy Kampus Mieszkalny to docelowy model rozwoju Senior Living w Polsce?
05 lis 2026

Polskę czeka potężna transformacja demograficzna, która całkowicie zmieni rynek nieruchomości. Tradycyjne domy opieki odchodzą do lamusa, a ich miejsce może zająć zupełnie nowa koncepcja urbanistyczna. Wielopokoleniowe Kampusy Mieszkalne (MGLC) łączą strefy mieszkalne dla rodzin z dziećmi ze strefami dla seniorów, tworząc wraz ze strefami usługowymi oraz rekreacyjnymi jeden zintegrowany ekosystem. Sprawdź, na czym polega ten model i jak ma zapobiegać samotności starszych osób bez odbierania im prywatności.
Konferencja „Gotowość polskich firm do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia”
04 lis 2026

24 listopada 2026 r. odbędzie się konferencja Uniwersytetu Vizja we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań, uwzględniające sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Prelegenci będą też dyskutować o doświadczeniach związanych z wyciekami danych.
Do 19 listopada uczestnicy PPK otrzymają po 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej
04 lis 2026

Do 19 listopada uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą otrzymać po 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej. Łącznie na ich rachunki trafi 30,3 mln zł. Pieniądze zostaną przekazane automatycznie, nie jest konieczne składanie wniosków.

REKLAMA

Program Mama 4+ – komu przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające i jak je otrzymać?
04 lis 2026

Program Mama 4+ stanowi formę wsparcia dla osób, które poświęciły życie zawodowe na wychowanie co najmniej czworga dzieci. Jest skierowany przede wszystkim do rodziców, którzy z tego powodu nie wypracowali prawa do emerytury lub otrzymują świadczenie w niewielkiej wysokości. Jego głównym celem jest zapewnienie podstawowych środków utrzymania na starość.
ZUS zaprasza wszystkich klientów na bezpłatne e-szkolenia. Jakie szkolenia on-line w listopadzie?
04 lis 2026

W listopadzie ZUS organizuje wiele e-szkoleń, na które zaprasza wszystkich klientów. Dotyczą one takich zagadnień jak: zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłków i wiele innych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA