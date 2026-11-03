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Koszty leczenia, rehabilitacji i opieki – czego można dochodzić od ubezpieczyciela?

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03 listopada 2026, 08:45
Oliwia Johna
Oliwia Johna
Radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Opolskim, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
Koszty leczenia, rehabilitacji i opieki – czego można dochodzić od ubezpieczyciela?
Koszty leczenia, rehabilitacji i opieki – czego można dochodzić od ubezpieczyciela?
Shutterstock

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Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może żądać od ubezpieczyciela sprawcy nie tylko zadośćuczynienia za krzywdę, ale także zwrotu wszystkich celowych i uzasadnionych kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki.

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Co istotne, odszkodowanie może obejmować także wydatki na prywatne wizyty lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne czy pomoc świadczoną nieodpłatnie przez najbliższych. W praktyce to właśnie te pozycje bywają najczęściej zaniżane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, a poszkodowani rezygnują z nich, bo nie wiedzą, że mogą je odzyskać.

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Zasada pełnej kompensacji - art. 444 § 1 k.c

Materialnoprawną podstawę omawianych roszczeń stanowi art. 444 § 1 k.c., zgodnie z którym w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Ustawodawca nie wprowadził zamkniętego katalogu wydatków podlegających kompensacji, co jest wyrazem zasady pełnego odszkodowania. O obowiązku ich pokrycia przesądza każdorazowo istnienie adekwatnego związku przyczynowego między zdarzeniem a wydatkiem (art. 361 § 1 k.c.) oraz celowość i niezbędność poniesionego kosztu.

Zakres ochrony nie ogranicza się do refundacji wydatków już poniesionych. Zdanie drugie art. 444 § 1 k.c. przyznaje poszkodowanemu uprawnienia o charakterze antycypacyjnym, tj. prawo żądania:

  • wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia,
  • w przypadku inwalidztwa – wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu.

Prywatne leczenie a odszkodowanie z OC sprawcy

Jednym z najczęstszych sporów pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielami jest kwestia zwrotu kosztów prywatnego leczenia.

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Powyższe przesądził Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. (III CZP 63/15), zgodnie z którą świadczenie ubezpieczyciela w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego, które nie są finansowane ze środków publicznych.
W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty tylko dlatego, że poszkodowany mógł skorzystać z leczenia w ramach NFZ. Poszkodowany nie musi też wykazywać, że kolejka do specjalisty byłaby szkodliwa dla jego zdrowia. Musi natomiast udowodnić, że wydatek był medycznie uzasadniony i celowy.

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Koszty rehabilitacji

Rehabilitacja jest często jednym z najważniejszych elementów procesu powrotu do zdrowia po wypadku. W praktyce zdarza się, że ubezpieczyciel uznaje jedynie część kosztów rehabilitacji, kwestionując liczbę zabiegów, częstotliwość wizyt albo wysokość opłat. Nie oznacza to jednak, że zakład ubezpieczeń może dowolnie określać maksymalną liczbę zabiegów podlegających refundacji.

Ocena zasadności rehabilitacji powinna uwzględniać przede wszystkim indywidualny stan zdrowia poszkodowanego, zalecenia medyczne oraz rzeczywiste potrzeby terapeutyczne. Jeżeli lekarz zaleca określony zakres rehabilitacji, a zabiegi są niezbędne do odzyskania sprawności lub zapobiegania pogorszeniu stanu zdrowia, istnieją podstawy do dochodzenia ich kosztów.

Do kosztów rehabilitacji zalicza się najczęściej:

  • zabiegi fizjoterapeutyczne i kinezyterapię (w gabinecie lub z dojazdem do domu),
  • turnusy rehabilitacyjne i pobyty w ośrodkach specjalistycznych,
  • zakup lub wypożyczenie sprzętu: wózka, balkonika, kul, ortez, łóżka rehabilitacyjnego, materaca przeciwodleżynowego,
  • terapię logopedyczną, neuropsychologiczną czy terapię zajęciową.
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Koszty opieki po wypadku

Po wypadku poszkodowany może potrzebować pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności, takich jak przygotowywanie posiłków, ubieranie się, utrzymywanie higieny osobistej, robienie zakupów czy przemieszczanie się. W wielu przypadkach pomoc tę zapewniają małżonek, rodzice, dorosłe dzieci lub inni bliscy. Powstaje wówczas pytanie, czy poszkodowany może żądać odszkodowania, skoro nie poniósł rzeczywistego wydatku na wynagrodzenie opiekuna.

Zagadnienie to zostało rozstrzygnięte w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. akt III CZP 31/19. Sąd Najwyższy uzasadnił, że taka opieka ma wymierną wartość ekonomiczną, a z nieodpłatnej pomocy rodziny korzystają często osoby, których nie stać na profesjonalnego opiekuna. Odmowa odszkodowania premiowałaby więc sprawcę kosztem poszkodowanego i jego bliskich.

Opieka a renta na zwiększone potrzeby – czym różnią się te świadczenia?

Należy odróżnić odszkodowanie obejmujące koszty opieki potrzebnej w określonym okresie od renty przysługującej z tytułu zwiększonych potrzeb.

Zgodnie z art. 444 § 2 k.c. jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia zwiększyły się potrzeby poszkodowanego, może on żądać odpowiedniej renty. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których konieczność korzystania z pomocy innych osób ma charakter długotrwały lub stały.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie wymaga wykazania, iż poszkodowany rzeczywiście ponosi wszystkie związane z nimi wydatki. Istotne znaczenie ma w tym zakresie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1976 r., sygn. akt IV CR 50/76. Sąd wskazał, że dla powstania roszczenia istotne jest samo istnienie zwiększonych potrzeb będących następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Przykład

Osoba poszkodowana w wypadku doznała trwałych ograniczeń ruchowych. Wymaga codziennej pomocy przy przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu porządku i wykonywaniu czynności higienicznych. Jeżeli potrzeba opieki utrzymuje się w sposób stały, poszkodowany może dochodzić renty uwzględniającej uzasadnioną wartość takiej pomocy. Nie jest przy tym konieczne, aby każdego miesiąca przedstawiał rachunki wystawione przez profesjonalnego opiekuna.

Jak skutecznie dochodzić zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki?

W sporze z ubezpieczycielem to poszkodowany musi wykazać wysokość poniesionych kosztów i ich związek z wypadkiem (art. 6 k.c.). Dlatego od pierwszego dnia po zdarzeniu warto gromadzić:

  • Dokumentację medyczną: karta informacyjna ze szpitala, historia leczenia, skierowania, zalecenia lekarskie (zwłaszcza dotyczące rehabilitacji, diety i opieki), opisy wyników badań.
  • Potwierdzenia poniesionych wydatków: faktury i paragony imienne za leki, wizyty, zabiegi i sprzęt.
  • Potwierdzenia sprawowanej opieki: oświadczenia opiekunów opisujące zakres pomocy (mycie, ubieranie, posiłki, przemieszczanie się).
  • Potwierdzenia poniesionych kosztów dojazdu: zestawienie wizyt z datą, miejscem i liczbą kilometrów, bilety, dowody rejestracyjne pojazdu.

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Źródło: INFOR
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