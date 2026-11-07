Koniec z likwidacją przez cmentarze prywatnych grobów z powodu nieuiszczenia opłaty prolongacyjnej – ważna zmiana w przepisach już w Sejmie

W dniu 30 października br. do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy w sprawie objęcia kolejnych grobów wyłączeniem od prawa zarządu cmentarza do ich likwidacji (a dokładnie – wykorzystania grobu do ponownego chowania zwłok innej osoby), jeżeli po upływie 20 lat nikt nie zgłosi zastrzeżenia przeciw ponownemu użyciu grobu i nie zostanie uiszczona tzw. opłata prolongacyjna, a grób nie zostanie uznany przez władze cmentarza za posiadający wartość „pamiątki historycznej”.

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W jakiej sytuacji cmentarz może zlikwidować grób (tj. wykorzystać go do ponownego chowania zwłok) – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – jeżeli trzymać się ich literalnego brzmienia – cmentarz, tak naprawdę, nie może zlikwidować grobu, a może go – wykorzystać do ponownego chowania zwłok innej osoby. I to tylko pod pewnymi warunkami. Wynika to wprost z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z którym, grób może zostać użyty do ponownego chowania zwłok: po upływie 20 lat ,

, jeżeli żadna osoba nie zgłosiła zastrzeżenia przeciw użyciu grobu do ponownego chowania oraz

oraz nie została uiszczona (ponowna, tj. po upływie ww. 20 lat) opłata (tzw. opłata prolongacyjna), przewidziana za pochowanie zwłok (wysokość tej opłaty dla cmentarzy komunalnych, określają akty wewnętrzne gminy – najczęściej uchwały rady gminy lub miasta).

Jeżeli zatem, jakakolwiek osoba, zgłosi zastrzeżenie przeciw użyciu danego grobu do ponownego chowania i ponownie uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok – wywoła to skutek na następne 20 lat (w tym okresie, grób nie będzie mógł zostać użyty do ponownego chowania innych zwłok lub jak określa się to potocznie – nie będzie mógł zostać zlikwidowany).

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Jest jednak pewien wyjątek od powyższych zasad – nie znajdują one zastosowania do grobów murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok (art. 7 ust. 3 ww. ustawy). Oznacza to, że – zarówno kilkuosobowe groby murowane, jak i groby przeznaczone do chowania urn – nie mogą być przez cmentarze przeznaczane do ponownego chowania zwłok po upływie 20 lat, nawet jeżeli nikt z rodziny nie zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie i nie zostanie uiszczona ponowna opłata za pochowanie zwłok.1 Gminy nie są natomiast uprawnione do uchwalania przepisów, którymi nakładałyby obowiązek ponownego uiszczenia opłaty za pochówek, po upływie 20 lat, w odniesieniu do kilkuosobowych grobów murowanych oraz grobów przeznaczonych do chowania urn.2 Przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z którymi cmentarz – na określonych w nich warunkach – ma prawo do użycia grobu do ponownego chowania zwłok, znajdują zatem zastosowanie przede wszystkim do grobów ziemnych.

Niedozwolone jest również – zgodnie z art. 7 ust. 5 ww. ustawy – użycie grobu do ponownego chowania przez cmentarz, jeżeli grób ten ma wartość pamiątki historycznej (ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nim pochowane albo zdarzenia, z którymi mają związek.

Z uwagi na fakt, iż opłaty za pochówek, są ustalane przez samorządy, w drodze uchwały rady miasta lub gminy – warto w tym miejscu również wspomnieć, że ww. organy nie mają prawa do zwiększenia ww. opłat, tylko z powodu zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego (co nastąpiło od 1 stycznia 2026 r., na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw).

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Czym, tak naprawdę, jest likwidacja grobu – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych?

Jak zostało już wspomniane powyżej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i wyłącznie na określonych w niej warunkach (również wypunktowanych powyżej) – cmentarz, tak naprawdę, nie może zlikwidować grobu, a może go – wykorzystać do ponownego chowania zwłok innej osoby. Polega to na tym, że grób jest otwierany, chowane są do niego kolejne zwłoki, a nagrobek jest rozbierany i zastępowany nowym. Na grobie przestaje zatem widnieć imię i nazwisko osoby, która została w nim pochowana jako pierwsza (ponad 20 lat temu), ale jej szczątki nie są fizycznie usuwane z grobu, a jej imię i nazwisko nadal pozostaje zapisane w księgach cmentarnych.

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Kolejne groby mają zostać objęte wyłączeniem od prawa do likwidacji (a dokładnie – wykorzystania grobu do ponownego chowania zwłok innej osoby), m.in. jeżeli nie została wniesiona opłata prolongacyjna – do Sejmu został wniesiona poselski projekt ustawy o dotyczący ustanowienia nowego zakazu likwidacji, niszczenia i uszkadzania grobów

W dniu 30 października 2026 r., przez grupę posłów Lewicy, do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (numer w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany numer druku sejmowego: RPW/36776/2026), w którym jego autorzy domagają się ustanowienia jednoznacznego zakazu likwidacji, niszczenia i uszkadzania grobów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN), zakazu ich ponownego wykorzystywania do pochówku oraz wprowadzenia odpowiedzialności karnej za naruszenie ustanowionej ochrony.

Jak argumentują autorzy projektu – obowiązujące przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2029 r.) nie ustanawiają wyraźnego zakazu likwidacji, niszczenia i uszkadzania grobów wpisanych do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, prowadzonej przez IPN ani ich ponownego wykorzystania do pochówku. W konsekwencji – ochrona przyznana tym miejscom nie ma charakteru kompleksowego i nie zapewnia dostatecznych gwarancji zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Jak zostało już wspomniane powyżej – na gruncie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych możliwe jest wyprowadzenie zakazu ponownego wykorzystania niektórych grobów weteranów z art. 7 ust. 5, zgodnie z którym – wzbronione jest użycie do ponownego pochowania grobów mających wartość pamiątek historycznych lub wartość artystyczną. W szczególności wartość pamiątki historycznej może wynikać z osoby pochowanej w danym grobie.

W opinii posłów Lewicy – „Rozwiązanie to nie zapewnia jednak wystarczającej pewności prawnej. Pojęcie pamiątki historycznej ma charakter ocenny, a ustalenie, czy konkretny grób podlega ochronie przewidzianej w art. 7 ust. 5 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, może prowadzić do sporów interpretacyjnych. Jednocześnie przepisy te nie regulują w sposób wyczerpujący ochrony grobów weteranów przed działaniami prowadzącymi do ich likwidacji.”

Na powyższy problem zwrócono również uwagę w opinii prawnej Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu z dnia 8 maja 2025 r. (BEOS-WPP-484/25), sporządzonej w związku z petycją obywatelską nr BKSP-155-X-417/25. W opinii tej wskazano, że – obowiązujące regulacje umożliwiają wyprowadzenie zakazu ponownego pochowania w grobach weteranów, jednak ich niejednoznaczność może powodować spory interpretacyjne. Za uzasadnione uznano zarówno wyraźne ustanowienie ustawowego zakazu, jak również zabezpieczenie jego przestrzegania sankcjami karnymi.

W związku z powyższym – projektowana nowelizacja przewiduje uzupełnienie art. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski poprzez ustanowienie obowiązku niezwłocznego zawiadamiania przez Prezesa Instytutu podmiotów zarządzających cmentarzami o wpisaniu znajdujących się na nich grobów do ewidencji oraz o zmianach dotyczących tych wpisów. Rozwiązanie to ma zapewnić zarządcom cmentarzy aktualną wiedzę o szczególnym statusie prawnym grobów i umożliwić uwzględnianie wynikających z niego ograniczeń przy podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania miejsc pochówku.

Ważne Zasadniczą zmianę stanowi dodanie do ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski – art. 6a, ustanawiającego zakaz likwidacji, niszczenia i uszkadzania grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wpisanego do ewidencji oraz zakaz ponownego wykorzystania takiego grobu do pochowania. Projekt określa likwidację grobu jako jego usunięcie lub trwałe zatarcie miejsca pochówku weterana. Przyjęte rozwiązanie zapewnia ochronę szerszą niż sam zakaz ponownego pochowania, ponieważ obejmuje także działania prowadzące do fizycznego usunięcia grobu lub pozbawienia miejsca pochówku jego dotychczasowego charakteru, niezależnie od zamiaru wykorzystania tego miejsca do kolejnego pochówku. Ochrona ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Projekt dopuszcza przeniesienie grobu w przypadkach uzasadnionych koniecznością jego ochrony lub innym ważnym interesem publicznym, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz po uzyskaniu zgody Prezesa Instytutu. Przewidziano również wyjątki dotyczące przeniesienia grobu w wykonaniu zarządzenia sądu lub prokuratora lub decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego w przypadkach określonych w projektowanych przepisach. Jednocześnie projekt wyłącza spod zakazu czynności związane z konserwacją, remontem, odbudową lub przebudową grobu, o ile nie prowadzą one do jego likwidacji, niszczenia lub uszkodzenia. Rozwiązanie to pozwala na dalsze wykonywanie prac służących zachowaniu grobów w należytym stanie i pozostaje spójne z przewidzianymi w obowiązującej ustawie zasadami finansowania opieki nad grobami weteranów.

Wprowadzenie powyższych regulacji do ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski – definitywnie uniemożliwiłoby cmentarzom likwidację grobów weteranów (które nie zostały uznane za pamiątki historyczne, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych) oraz pobieranie tzw. opłat prolongacyjnych od tych grobów (od uiszczenia których, uzależniony jest brak użycia tychże grobów do ponownego pochowania).

Za bezprawną likwidację grobu grozić miałaby ponadto kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności – jak za zniszczenie zabytku

W celu zapewnienia skuteczności ustanowionego zakazu – w projekcie ustawy o zmianie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (który w dniu 30 października 2026 r. został wniesiony do Sejmu) przewidziano również dodanie art. 11a, określającego odpowiedzialność karną za bezprawną likwidację, zniszczenie lub uszkodzenie grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski oraz jego ponowne wykorzystanie do pochowania, zgodnie z którym:

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 6a ust. 1, likwiduje, niszczy lub uszkadza grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski wpisany do ewidencji lub używa takiego grobu do ponownego pochowania – podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – w przypadku niezgodnego z przepisami art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – ponownego wykorzystania do chowania grobu weterana (o ile został on uznany za pamiątkę historyczną) – jedyną sankcją, jaka może spotkać władze danego cmentarza, jest sankcją przewidziana w art. 18 ust. 1 ww. ustawy, tj. kara aresztu (w wymiarze od 5 do 30 dni3) albo grzywny (w wysokości, co do zasady, od 20 do 5 000 zł4).

Jak argumentują autorzy projektu – „wprowadzenie odpowiedzialności karnej jest uzasadnione szczególnym charakterem chronionego dobra prawnego. Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski stanowią element dziedzictwa narodowego, którego utrata może mieć charakter nieodwracalny. Sankcje karne mają służyć zarówno przeciwdziałaniu działaniom prowadzącym do ich likwidacji, jak i zapewnieniu skutecznej ochrony grobów objętych ewidencją.

Przy określaniu rodzaju i wysokości sankcji uwzględniono rozwiązania przyjęte w art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepis ten przewiduje za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie zabytku karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast za działanie nieumyślne – grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.”

Kolejne groby objęte wyłączeniem od prawa do likwidacji (a dokładnie – wykorzystania grobu do ponownego chowania zwłok innej osoby), m.in. jeżeli nie została uiszczona opłata prolongacyjna – kiedy nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (numer w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany numer druku sejmowego: RPW/36776/2026), który w dniu 30 października 2026 r. został wniesiony do Sejmu i który zakłada ustanowienie jednoznacznego zakazu likwidacji, niszczenia i uszkadzania grobów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez IPN, jak również zakazu ich ponownego wykorzystywania do pochówku – został skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego, Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji oraz do konsultacji społecznych, w ramach których każdy może zgłaszać do niego swoje uwagi, wypełniając ankietę dostępną pod adresem: LINK. Zgodnie z art. 3 projektu – jego autorzy chcieliby, żeby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Należy jednak mieć na względzie, że jeżeli regulacja zostałaby uchwalona przez Sejm – trafiłaby ona następnie do dalszych prac w Senacie, zanim ostatecznie zostałaby złożona do podpisu na biurku Prezydenta. Projekt jest zatem dopiero na początku swojej drogi przez proces legislacyjny.

Do kwestii wprowadzenia zakazu likwidacji grobów weteranów ustosunkował się również rząd (choć w sposób niewystarczający) – w odpowiedzi na petycję obywatelską zawierającą postulat zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Warto również wspomnieć, że w dniu 20 stycznia 2025 r., do Sejmu została złożona petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 22.11.2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (nr BKSP-155-X-417/25), w której – jej autor (Sebastian Chłopik) – zażądał podjęcia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia ww. ustawie jednoznacznego zakazu likwidacji grobów wpisanych do ewidencji grobów weteranów walko o wolność i niepodległość Polski, prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jak również odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia ww. zakazu.

Jak argumentował autor ww. petycji – w ustawie z dnia 22.11.2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski brak jest postanowień zakazujących oraz penalizujących likwidację grobów wpisanych do Ewidencji Grobów Weteranów, a z jego doświadczenia wynika, że – „ustawicznie występują przypadki działań zarządców cmentarzy, zmierzające do likwidacji grobów wpisanych do Ewidencji”, co uniemożliwia pełne urzeczywistnienie celów dla których została uchwalona ww. ustawa, która to – miała powstrzymać proces likwidacji tego typu grobów, będący „dotkliwym uszczerbkiem dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego”.

Jak wskazał autor petycji – w zakresie likwidacji grobów weteranów, w związku z brzmieniem art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (zgodnie z którym – przepisy niniejszej ustawy nie naruszają ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych) – zastosowanie znajduje art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który ustanawia (omówione powyżej) generalne zasady w zakresie likwidacji grobów (a konkretnie – wykorzystywania ich do ponownego chowania zwłok innej osoby).

W związku z powyższym – w obecnym stanie prawnym – zakaz likwidacji grobów weteranów (tj. grobów wpisanych do Ewidencji Grobów Weteranów) można wywieść jedynie pośrednio z art. 7 ust. 5 ww. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z którym – wzbronione jest użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych. W braku istnienia przepisów proceduralnych w zakresie ustalenia czy dany grób ma charakter „pamiątki historycznej” oraz definicji legalnej zwrotu normatywnego „pamiątka historyczna” – autor petycji upatruje jednak powodów, dla których zakaz wynikający z art. 7 ust. 5 ww. ustawy, w odniesieniu do grobów weteranów, nie jest w praktyce respektowany przez zarządy cmentarzy, którym pozostawiono swobodną ocenę tego, czy dany grób wpisany do Ewidencji Grobów Weteranów, posiada wartość pamiątki historycznej. „W efekcie, w razie odmiennej optyki i przyjęcia, że groby takie powyższej wartości nie powiadają, możliwa jest ich likwidacja, co jak pokazuje moje doświadczenie wielokrotnie próbowano uczynić. (…) Pozostawienie zarządom cmentarzy swobody decyzyjnej w tym przedmiocie jest stanem wysoce niepożądanym, w szczególności z uwagi na brak kwalifikacji merytorycznych (m.in. specjalistycznej wiedzy historycznej) do podejmowania takich rozstrzygnięć, jak również istnienie spornych interesów w zakresie pozostawiania grobów na zarządzanych przez nich cmentarzach.” – argumentował autor petycji.

Z tego powodu – domagał się on ustanowienia przepisu, z którego wprost wynikałoby, że – „Zakazane jest użycie do ponownego pochowania grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski, wpisanego do ewidencji”, a zatem niezawierającego klauzul generalnych i odesłań do innych ustaw. Wprowadzenie takiej regulacji do ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski – definitywnie uniemożliwiłoby cmentarzom likwidację grobów weteranów oraz pobieranie tzw. opłat prolongacyjnych od tych grobów (od uiszczenia których, uzależniony jest brak użycia tychże grobów do ponownego pochowania), tworząc „pożądany przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ustawę o Grobach Weteranów stan prawny, w którym bezsprzecznie brak będzie możliwości likwidacji grobów wpisanych do Ewidencji”.

W dniu 21 maja 2025 r. ww. petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski – była przedmiotem obrad sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

Po zreferowaniu petycji przez posłankę Izabelę Bodnar i omówieniem jej przez jej autora Sebastiana Chłopika – głos w sprawie zabrał Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN: „Autor petycji trafnie rozpoznał pewną lukę w prawie w postaci braku sankcji za nielegalną likwidację grobu weterana wpisanego do ustawowej ewidencji. Natomiast Instytut, w ramach realizacji ustawy, stosuje pewne zabezpieczenia – pozaustawowe można powiedzieć. Ponieważ ustawa zobowiązuje nas do informowania wnioskodawcy o dokonaniu wpisu grobu do ewidencji – my przesyłamy taką informację równocześnie do zarządcy czy administratora cmentarza, na terenie którego taki, wpisany do ewidencji grób się znajduje. Ponadto, groby wpisane do ewidencji są oznaczane specjalnymi symbolami, plakietkami. To oczywiście jest działanie poza ustawą i nie zawsze jest możliwe, ponieważ niekiedy – ze względów technicznych – na tych grobach, nie ma gdzie takiej plakietki przymocować, ale sama wiedza zarządcy cmentarza o wpisaniu grobu [red.: do ewidencji grobów weteranów walko o wolność i niepodległość Polski] – powinna go skłonić do jakichś refleksji i zawahania przy podejmowaniu decyzji administracyjnych związanych z likwidacją grobu. To najczęściej związane jest – mówiąc potocznie – „z zadłużeniem grobu”, upływem czasu opłaconego na utrzymanie grobu. Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie temu zagrożeniu – chciałem zwrócić uwagę, że może nie do końca precyzyjnie dobrano to narzędzie, bo proszę pamiętać, że groby weteranów są grobami prywatnymi – rodzinnymi. Przy pracy nad tą ustawą, od początku zakładano, że wpis grobu do ewidencji grobów weteranów w żaden sposób nie ograniczy (nie naruszy) prawa dysponenta do dysponowania tym grobem. Z tego względu, w grobach weteranów, wpisanych do ewidencji, dokonywane są pochówki kolejnych osób zmarłych (zazwyczaj krewnych, potomków weterana) i nie można rodzinie tego prawa odbierać. Więc – ograniczenie możliwości likwidacji grobu nie musi wiązać się z ograniczeniem możliwości dokonywania tam ponownych pochówków. To by wymagało doprecyzowania. Chciałbym także zwrócić uwagę, że wiosną 2023 r. zakończone zostały wieloletnie prace na projektem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i ta ustawa niestety nie przeszła procesu legislacyjnego, pozostała w sferze projektu. Natomiast ta „wielka” ustawa, regulująca kwestię ewidencjonowania grobów, zgonów, postępowania ze zwłokami, prowadzenia cmentarzy – miała „wchłonąć” ustawę o grobach weteranów (jako swój rozdział) i tam wprowadzono propozycje regulacji zabezpieczających groby weteranów przed likwidacją i sankcje karne w postaci grzywny (do 50 tys. zł za nielegalną likwidację lub ekshumację szczątków z grobu weterana), co też nie oznaczało, że absolutnie blokowane miały być możliwości np. przeniesienia grobu, ponieważ czasami spotykany się z takimi wnioskami ze strony rodzin. (…)” – powiedział dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN i podsumował: „Przychylam się do tej petycji, do zgłoszonych postulatów, aby wprowadzić dodatkowe zabezpieczenie grobów weteranów przed likwidacją, natomiast wskazując konieczność doprecyzowania tych rozwiązań. Może sięgnięcia właśnie do tego projektu ustawy z 2023 r.”

Stały doradca Komisji do Spraw Petycji, jak i były poseł, Sławomir Piechota, stwierdził natomiast: „W świetle tej dyskusji, ale także w oparciu o materiały związane z petycją – rekomendowałbym dezyderat do Prezesa Rady Ministrów – sprawa dotyczy bowiem kompetencji kilku ministrów, a jest bez wątpienia złożona legislacyjnie. To nie jest prosta sprawa. Trzeba uwzględnić wiele elementów, wiele ustaw – dlatego propozycja dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów.”

W mowie podsumowującej – posłanka Izabela Bodnar poddała pod wątpliwość członków komisji – czy w sprawie wprowadzenia ograniczeń w likwidacji grobów weteranów przez zarządców cmentarzy – należałoby wystosować dezyderat do premiera (tak jak zasugerował ekspert) czy komisja powinna samodzielnie podjąć inicjatywę ustawodawcą mającą na celu wprowadzenie wnioskowanej przez autora petycji sankcji za nielegalną likwidację grobu weterana. „W tej petycji chodzi o to, żeby ograniczyć proceder samowolnego likwidowania grobów weteranów. Tutaj musimy się zastanowić – jak rzeczywiście uszanować to miejsce kultu, narodowego dziedzictwa i jednak ograniczyć możliwość zarządcom cmentarzy likwidacji (red.: grobów weteranów), z tak błahej przyczyny jak np. niepłacenie za grób (choćby z tego powodu, że rodzina już nie żyje)” – podkreśliła posłanka.

Po ponownym zwróceniu uwagi przez doradcę komisji – Sławomira Piechotę, iż w kwestii petycji powinien wypowiedzieć się Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli, że – sprawa jest złożona legislacyjnie i aby wprowadzone rozwiązania był spójne z obowiązującymi przepisami, musi zostać przeanalizowana w szerszym kontekście, równolegle przez kilka resortów – ostatecznie, sejmowa Komisja do Spraw Petycji, zdecydowała się na skierowanie dezyderatu w tej sprawie do premiera.

Odpowiedzi na ww. dezyderat sejmowej Komisji ds. Petycji, po jego przekazaniu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – w dniu 10 grudnia 2025 r. udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które uznało, że – nie będzie możliwa pełna ocena skutków postulowanych zmian oraz rozważnie wprowadzenia ewentualnych kierunków legislacyjnych, bez uprzedniego doprecyzowania postulatu petycji w zakresie: Zakresu grobów objętych ochroną – w szczególności, czy chodzi wyłącznie o groby wpisane do ewidencji IPN, czy wszystkie groby spełniające kryteria ustawowe, oraz w jaki sposób traktowane miałyby być groby rodzinne. Relacji między ochroną grobów weteranów, a prawami rodziny – w tym wpływu zakazu likwidacji grobu weteranów na prawo do grobu oraz na możliwość dokonywania kolejnych pochówków. Skutków finansowych i organizacyjnych dla zarządców cmentarzy – w szczególności w zakresie opłat, regulaminów cmentarnych i obowiązków utrzymania grobu. Konieczność określenia podstaw prawnych do zastosowania ewentualnych sankcji. Z ww. odpowiedzią na dezyderat, sejmowa Komisja ds. Petycji zapoznała się podczas posiedzenia, które miało miejsce w dniu 14 maja 2026 r. W związku z niewystarczającą odpowiedzią rządu na postulat petycji – posłowie będący członkami ww. komisji zdecydowali o skierowaniu wniosku do Prezesa Rady Ministrów o uzupełnienie powyższej odpowiedzi resortu kultury i dziedzictwa narodowego. – „Szanowni państwo, z uwagi na to, że mieliśmy pewien kłopot – biorąc pod uwagę także regulamin Sejmu i to, do kogo możemy się zwracać z dezyderatami, jedynym rzeczywiście skutecznym rozwiązaniem jest skierowanie wniosku do prezesa Rady Ministrów z prośbą o uzupełnienie tej odpowiedzi. Zwłaszcza że jest ona po prostu niewystarczająca, tak jak tutaj pani przewodnicząca powiedziała. Oczywiście w tym dezyderacie zwrócimy też uwagę, że chodzi właśnie o tę konkretną ustawę, która leży w gestii tak naprawdę IPN. Nie mamy innego wyjścia.” – podsumował przewodniczący komisji, poseł Rafał Bochenek. Do dnia dzisiejszego nie została udzielona (lub podana do publicznej wiadomości) odpowiedź premiera na ww. wniosek. Jest więc szansa, że poznamy wreszcie stanowisko rządu w tej kwestii w związku z projektem poselskim, który 30 października br. trafił do Sejmu.

1 zob. wyrok NSA z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt II OSK

2 zob. wyrok WSA we Wrocławiu z 22.08.2024 r., sygn. akt IV SA/Wr 237/24

3 Zgodnie z art. 19 Kodeksu wykroczeń

4 Zgodnie z art. 24 par. 1 Kodeksu wykroczeń

Podstawa prawna: