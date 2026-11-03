Koniec z likwidacją przez cmentarze prywatnych grobów z powodu nieuiszczenia opłaty prolongacyjnej – ważna zmiana w przepisach już w Sejmie

W dniu 30 października br. do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy w sprawie objęcia kolejnych grobów wyłączeniem od prawa zarządu cmentarza do ich likwidacji (a dokładnie – wykorzystania grobu do ponownego chowania zwłok innej osoby), jeżeli po upływie 20 lat nikt nie zgłosi zastrzeżenia przeciw ponownemu użyciu grobu i nie zostanie uiszczona tzw. opłata prolongacyjna, a grób nie zostanie uznany przez władze cmentarza za posiadający wartość „pamiątki historycznej”.

Kiedy cmentarz może zlikwidować grób – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – jeżeli trzymać się ich literalnego brzmienia – cmentarz, tak naprawdę, nie może zlikwidować grobu, a może go – wykorzystać do ponownego chowania zwłok innej osoby. I to tylko pod pewnymi warunkami. Wynika to wprost z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z którym, grób może zostać użyty do ponownego chowania zwłok: po upływie 20 lat ,

, jeżeli żadna osoba nie zgłosiła zastrzeżenia przeciw użyciu grobu do ponownego chowania oraz

oraz nie została uiszczona (ponowna, tj. po upływie ww. 20 lat) opłata (tzw. opłata prolongacyjna), przewidziana za pochowanie zwłok (wysokość tej opłaty dla cmentarzy komunalnych, określają akty wewnętrzne gminy – najczęściej uchwały rady gminy lub miasta).

Jeżeli zatem, jakakolwiek osoba, zgłosi zastrzeżenie przeciw użyciu danego grobu do ponownego chowania i ponownie uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok – wywoła to skutek na następne 20 lat (w tym okresie, grób nie będzie mógł zostać użyty do ponownego chowania innych zwłok lub jak określa się to potocznie – nie będzie mógł zostać zlikwidowany).

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Jest jednak pewien wyjątek od powyższych zasad – nie znajdują one zastosowania do grobów murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok (art. 7 ust. 3 ww. ustawy). Oznacza to, że – zarówno kilkuosobowe groby murowane, jak i groby przeznaczone do chowania urn – nie mogą być przez cmentarze przeznaczane do ponownego chowania zwłok po upływie 20 lat, nawet jeżeli nikt z rodziny nie zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie i nie zostanie uiszczona ponowna opłata za pochowanie zwłok.1 Gminy nie są natomiast uprawnione do uchwalania przepisów, którymi nakładałyby obowiązek ponownego uiszczenia opłaty za pochówek, po upływie 20 lat, w odniesieniu do kilkuosobowych grobów murowanych oraz grobów przeznaczonych do chowania urn.2 Przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z którymi cmentarz – na określonych w nich warunkach – ma prawo do użycia grobu do ponownego chowania zwłok, znajdują zatem zastosowanie przede wszystkim do grobów ziemnych.

Niedozwolone jest również – zgodnie z art. 7 ust. 5 ww. ustawy – użycie grobu do ponownego chowania przez cmentarz, jeżeli grób ten ma wartość pamiątki historycznej (ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nim pochowane albo zdarzenia, z którymi mają związek.

Z uwagi na fakt, iż opłaty za pochówek, są ustalane przez samorządy, w drodze uchwały rady miasta lub gminy – warto w tym miejscu również wspomnieć, że ww. organy nie mają prawa do zwiększenia ww. opłat, tylko z powodu zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego (co nastąpiło od 1 stycznia 2026 r., na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw).

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Czym, tak naprawdę, jest likwidacja grobu – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych?

Jak zostało już wspomniane powyżej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i wyłącznie na określonych w niej warunkach (również wypunktowanych powyżej) – cmentarz, tak naprawdę, nie może zlikwidować grobu, a może go – wykorzystać do ponownego chowania zwłok innej osoby. Polega to na tym, że grób jest otwierany, chowane są do niego kolejne zwłoki, a nagrobek jest rozbierany i zastępowany nowym. Na grobie przestaje zatem widnieć imię i nazwisko osoby, która została w nim pochowana jako pierwsza (ponad 20 lat temu), ale jej szczątki nie są fizycznie usuwane z grobu, a jej imię i nazwisko nadal pozostaje zapisane w księgach cmentarnych.

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Kolejne groby mają zostać objęte wyłączeniem od prawa do likwidacji (a dokładnie – wykorzystania grobu do ponownego chowania zwłok innej osoby), m.in. jeżeli nie została uiszczona opłata prolongacyjna – do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o dotyczący ustanowienia nowego zakazu likwidacji, niszczenia i uszkadzania grobów

W dniu 30 października 2026 r., przez grupę posłów Lewicy, do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (numer w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany numer druku sejmowego: RPW/36776/2026), w którym jego autorzy domagają się ustanowienia jednoznacznego zakazu likwidacji, niszczenia i uszkadzania grobów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN), zakazu ich ponownego wykorzystywania do pochówku oraz wprowadzenia odpowiedzialności karnej za naruszenie ustanowionej ochrony.

Jak argumentują autorzy projektu – obowiązujące przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2029 r.) nie ustanawiają wyraźnego zakazu likwidacji, niszczenia i uszkadzania grobów wpisanych do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, prowadzonej przez IPN ani ich ponownego wykorzystania do pochówku. W konsekwencji – ochrona przyznana tym miejscom nie ma charakteru kompleksowego i nie zapewnia dostatecznych gwarancji zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Jak zostało już wspomniane powyżej – na gruncie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych możliwe jest wyprowadzenie zakazu ponownego wykorzystania niektórych grobów weteranów z art. 7 ust. 5, zgodnie z którym – wzbronione jest użycie do ponownego pochowania grobów mających wartość pamiątek historycznych lub wartość artystyczną. W szczególności wartość pamiątki historycznej może wynikać z osoby pochowanej w danym grobie.

W opinii posłów Lewicy – „Rozwiązanie to nie zapewnia jednak wystarczającej pewności prawnej. Pojęcie pamiątki historycznej ma charakter ocenny, a ustalenie, czy konkretny grób podlega ochronie przewidzianej w art. 7 ust. 5 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, może prowadzić do sporów interpretacyjnych. Jednocześnie przepisy te nie regulują w sposób wyczerpujący ochrony grobów weteranów przed działaniami prowadzącymi do ich likwidacji.”

Na powyższy problem zwrócono również uwagę w opinii prawnej Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu z dnia 8 maja 2025 r. (BEOS-WPP-484/25), sporządzonej w związku z petycją obywatelską nr BKSP-155-X-417/25. W opinii tej wskazano, że – obowiązujące regulacje umożliwiają wyprowadzenie zakazu ponownego pochowania w grobach weteranów, jednak ich niejednoznaczność może powodować spory interpretacyjne. Za uzasadnione uznano zarówno wyraźne ustanowienie ustawowego zakazu, jak również zabezpieczenie jego przestrzegania sankcjami karnymi.

W związku z powyższym – projektowana nowelizacja przewiduje uzupełnienie art. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski poprzez ustanowienie obowiązku niezwłocznego zawiadamiania przez Prezesa Instytutu podmiotów zarządzających cmentarzami o wpisaniu znajdujących się na nich grobów do ewidencji oraz o zmianach dotyczących tych wpisów. Rozwiązanie to ma zapewnić zarządcom cmentarzy aktualną wiedzę o szczególnym statusie prawnym grobów i umożliwić uwzględnianie wynikających z niego ograniczeń przy podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania miejsc pochówku.

Ważne Zasadniczą zmianę stanowi dodanie do ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski – art. 6a, ustanawiającego zakaz likwidacji, niszczenia i uszkadzania grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wpisanego do ewidencji oraz zakaz ponownego wykorzystania takiego grobu do pochowania. Projekt określa likwidację grobu jako jego usunięcie lub trwałe zatarcie miejsca pochówku weterana. Przyjęte rozwiązanie zapewnia ochronę szerszą niż sam zakaz ponownego pochowania, ponieważ obejmuje także działania prowadzące do fizycznego usunięcia grobu lub pozbawienia miejsca pochówku jego dotychczasowego charakteru, niezależnie od zamiaru wykorzystania tego miejsca do kolejnego pochówku. Ochrona ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Projekt dopuszcza przeniesienie grobu w przypadkach uzasadnionych koniecznością jego ochrony lub innym ważnym interesem publicznym, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz po uzyskaniu zgody Prezesa Instytutu. Przewidziano również wyjątki dotyczące przeniesienia grobu w wykonaniu zarządzenia sądu lub prokuratora lub decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego w przypadkach określonych w projektowanych przepisach. Jednocześnie projekt wyłącza spod zakazu czynności związane z konserwacją, remontem, odbudową lub przebudową grobu, o ile nie prowadzą one do jego likwidacji, niszczenia lub uszkodzenia. Rozwiązanie to pozwala na dalsze wykonywanie prac służących zachowaniu grobów w należytym stanie i pozostaje spójne z przewidzianymi w obowiązującej ustawie zasadami finansowania opieki nad grobami weteranów.

Wprowadzenie powyższych regulacji do ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski – definitywnie uniemożliwiłoby cmentarzom likwidację grobów weteranów (które nie zostały uznane za pamiątki historyczne, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych) oraz pobieranie tzw. opłat prolongacyjnych od tych grobów (od uiszczenia których, uzależniony jest brak użycia tychże grobów do ponownego pochowania).

Za bezprawną likwidację grobu grozić miałaby ponadto kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności

W celu zapewnienia skuteczności ustanowionego zakazu – w projekcie ustawy o zmianie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (który w dniu 30 października 2026 r. został wniesiony do Sejmu) przewidziano również dodanie art. 11a, określającego odpowiedzialność karną za bezprawną likwidację, zniszczenie lub uszkodzenie grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski oraz jego ponowne wykorzystanie do pochowania, zgodnie z którym:

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 6a ust. 1, likwiduje, niszczy lub uszkadza grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski wpisany do ewidencji lub używa takiego grobu do ponownego pochowania – podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – w przypadku niezgodnego z przepisami art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – ponownego wykorzystania do chowania grobu weterana (o ile został on uznany za pamiątkę historyczną) – jedyną sankcją, jaka może spotkać władze danego cmentarza, jest sankcją przewidziana w art. 18 ust. 1 ww. ustawy, tj. kara aresztu (w wymiarze od 5 do 30 dni3) albo grzywny (w wysokości, co do zasady, od 20 do 5 000 zł4).

Kolejne groby objęte wyłączeniem od prawa do likwidacji (a dokładnie – wykorzystania grobu do ponownego chowania zwłok innej osoby), m.in. jeżeli nie została uiszczona opłata prolongacyjna – kiedy nowe przepisy miałyby wejść w życie?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (numer w wykazie projektów, którym nie został jeszcze nadany numer druku sejmowego: RPW/36776/2026), który w dniu 30 października 2026 r. został wniesiony do Sejmu i który zakłada ustanowienie jednoznacznego zakazu likwidacji, niszczenia i uszkadzania grobów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez IPN, jak również zakazu ich ponownego wykorzystywania do pochówku – został skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego, Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji oraz do konsultacji społecznych, w ramach których każdy może zgłaszać do niego swoje uwagi, wypełniając ankietę dostępną pod adresem: LINK. Zgodnie z art. 3 projektu – jego autorzy chcieliby, żeby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Należy jednak mieć na względzie, że jeżeli regulacja zostałaby uchwalona przez Sejm – trafiłaby ona następnie do dalszych prac w Senacie, zanim ostatecznie zostałaby złożona do podpisu na biurku Prezydenta. Projekt jest zatem dopiero na początku swojej drogi przez proces legislacyjny.

1 zob. wyrok NSA z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt II OSK

2 zob. wyrok WSA we Wrocławiu z 22.08.2024 r., sygn. akt IV SA/Wr 237/24

3 Zgodnie z art. 19 Kodeksu wykroczeń

4 Zgodnie z art. 24 par. 1 Kodeksu wykroczeń

Podstawa prawna: