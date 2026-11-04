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Policja nie ocenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Chroni bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Postępowanie dyscyplinarne

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04 listopada 2026, 07:22
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Policja nie ocenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Chroni bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Postępowanie dyscyplinarne
Shutterstock

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Policja pod Trybunałem Konstytucyjnym działała zgodnie z prawem. Komendant główny Policji deklaruje wsparcie dla funkcjonariuszy. Jego zdanie podziela przewodniczący NSZZ Policjantów. Przeciwko szefowi związku zawodowego "Policyjna Solidarność" wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Wydarzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, który zajmuje się sądową kontrolą zgodności prawa z Konstytucją RP. Spór o kształt TK trwa już od 2015 r.

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W nocy z 30 na 31 października budynek Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie otoczyła policja. Przed ogrodzeniem zgromadzili się demonstranci i politycy. Doszło do przepychanek, prób przedostania się na teren instytucji i zatrzymań. Przed TK pojawił się prezydent Karol Nawrocki, który przerwał oficjalną podróż do Senegalu.

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Boroń: Policja nie ocenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

Wydarzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym wzbudziły ogromne emocje. 1 listopada w swoim liście do funkcjonariuszy komendant główny Policji gen. insp. Marek Boroń bronił działań podległej mu formacji pod TK. Zapewniał, że działania pod Trybunałem Konstytucyjnym odbyły się zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i etycznymi.

Boroń podkreślił, że zadaniem formacji nie jest ocenianie funkcjonowania Trybunału. Zadeklarował wsparcie dla policjantów wykonujących obowiązki zgodnie z prawem i przestrzegł również przed wewnętrznymi podziałami.

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Jankowski: Policja chroni bezpieczeństwo wszystkich obywateli

Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, 2 listopada także wystosował list do policjantów. Dotyczy on listu komendanta głównego. Przewodniczący przypomina o bezstronności służby. Podkreśla, że policjant „Nie stoi po stronie rządzących ani opozycji. Stoi po stronie prawa. Ma chronić bezpieczeństwo wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów”. Jankowski deklaruje że związek będzie bronił prawa funkcjonariuszy do bezstronnej służby. Deklaruje, że podziela stanowisko komendanta głównego Policji gen. insp. Marka Boronia, wyrażone w liście skierowanym do funkcjonariuszy.

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Szef NSZZ Policjantów zwraca uwagę na charakter formacji: umundurowanej, uzbrojonej i zhierarchizowanej. Jak podkreśla, oznacza to oparcie jej struktury na ścisłym podporządkowaniu służbowym. „Z niedowierzaniem przyjmuję informacje, że w Policji mogą znaleźć się ludzie, którzy podważają fundamenty działania naszej formacji” – stwierdza. Następnie dodaje: „Jeśli tak, proponuję ściągnąć mundur i otworzyć budkę z kebabem!”.

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Postępowanie dyscyplinarne przeciwko szefowi „Policyjnej Solidarności”

We wtorek zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne przeciwko mł. asp. Jackowi Łukasikowi, przewodniczącemu związku zawodowego „Policyjna Solidarność”. Szefowi związku zawodowego zostały postawione zarzuty, mówiące o nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej. Postępowanie dyscyplinarne to pokłosie listu napisanego do komendanta głównego policji Marka Boronia po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Łukasik w liście zwrócił uwagę, że funkcjonariusze z różnych garnizonów sygnalizują wątpliwości prawne związane z działaniami podejmowanymi przez policję na terenie Trybunału Konstytucyjnego, w tym możliwej ingerencji w działalność konstytucyjnego organu państwa i złamania prawa. „Potwierdzeniem tych wątpliwości są informacje dotyczące odmowy wejścia na teren Trybunału Konstytucyjnego przez Parlamentarzystów RP oraz skandaliczna sytuacja z udziałem Prezydenta RP, który zmuszony był do przeciskania się przez kordon Policji, a tym samym został pozbawiony należytej ochrony ze strony Służby Ochrony Państwa. Działania te wywołały w środowisku policyjnym uzasadnione obawy co do ich zgodności z obowiązującym prawem” - wyjaśnił Łukasik.

„W naszej ocenie klasa polityczna doprowadziła do sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Niestety osoby odpowiedzialne za obecny stan rzeczy nie zwracają uwagi na fakt, że gdy polityczne spory ustaną, Policja nadal będzie wykonywać swoją codzienną misję »Pomagamy i Chronimy«” - podkreślił Łukasik. Dodał, że „żaden policjant ani żadna policjantka, nie chcą stawać się elementem politycznych rozgrywek”. „Każdy z nas chce wykonywać służbę zgodnie z ideą, która przyświecała wstąpieniu do formacji, czyli służyć społeczeństwu oraz mieć wsparcie ze strony swoich przełożonych” - zaznaczył, apelując o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez komendanta głównego.

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Źródło: INFOR
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