Policja pod Trybunałem Konstytucyjnym działała zgodnie z prawem. Komendant główny Policji deklaruje wsparcie dla funkcjonariuszy. Jego zdanie podziela przewodniczący NSZZ Policjantów.

Wydarzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, który zajmuje się sądową kontrolą zgodności prawa z Konstytucją RP. Spór o kształt TK trwa już od 2015 r.

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W nocy z 30 na 31 października budynek Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie otoczyła policja. Przed ogrodzeniem zgromadzili się demonstranci i politycy. Doszło do przepychanek, prób przedostania się na teren instytucji i zatrzymań. Przed TK pojawił się prezydent Karol Nawrocki, który przerwał oficjalną podróż do Senegalu.

Boroń: Policja nie ocenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

Wydarzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym wzbudziły ogromne emocje. 1 listopada w swoim liście do funkcjonariuszy komendant główny Policji gen. insp. Marek Boroń bronił działań podległej mu formacji pod TK. Zapewniał, że działania pod Trybunałem Konstytucyjnym odbyły się zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i etycznymi.

Boroń podkreślił, że zadaniem formacji nie jest ocenianie funkcjonowania Trybunału. Zadeklarował wsparcie dla policjantów wykonujących obowiązki zgodnie z prawem i przestrzegł również przed wewnętrznymi podziałami.

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Jankowski: Policja chroni bezpieczeństwo wszystkich obywateli

Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, 2 listopada także wystosował list do policjantów. Dotyczy on listu komendanta głównego. Przewodniczący przypomina o bezstronności służby. Podkreśla, że policjant „Nie stoi po stronie rządzących ani opozycji. Stoi po stronie prawa. Ma chronić bezpieczeństwo wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów”. Jankowski deklaruje że związek będzie bronił prawa funkcjonariuszy do bezstronnej służby. Deklaruje, że podziela stanowisko komendanta głównego Policji gen. insp. Marka Boronia, wyrażone w liście skierowanym do funkcjonariuszy.

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Szef NSZZ Policjantów zwraca uwagę na charakter formacji: umundurowanej, uzbrojonej i zhierarchizowanej. Jak podkreśla, oznacza to oparcie jej struktury na ścisłym podporządkowaniu służbowym. „Z niedowierzaniem przyjmuję informacje, że w Policji mogą znaleźć się ludzie, którzy podważają fundamenty działania naszej formacji” – stwierdza. Następnie dodaje: „Jeśli tak, proponuję ściągnąć mundur i otworzyć budkę z kebabem!”.