Prezydenta nie powinna chronić służba podległa rządowi. Czas na Gwardię Prezydencką"

Dwa zdarzenia, jedno pytanie ustrojowe

30 października 2026 r. prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. W nocy przybył do siedziby TK, gdzie przy wejściu doszło do fizycznej konfrontacji. Kancelaria Prezydenta mówi o naruszeniu nietykalności głowy państwa, a druga strona przedstawia odmienną wersję zdarzenia.



Niezależnie od jego przebiegu, sytuacja, w której urzędujący prezydent uczestniczy w fizycznym sporze przy wejściu do budynku, każe zapytać, jak zaplanowano jego ochronę. Przypomnijmy, co wydarzyło się 9 stycznia 2024 r.



Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, przebywających tam na zaproszenie Andrzeja Dudy, którego nie było wówczas w Pałacu. Funkcjonariusze SOP współdziałali przy wykonaniu nakazu sądowego. Chichotem historii jest, że zmiany nakazujące na zatrzymanie i szybkie doprowadzenie skazanych do zakładów karnych uchwalili posłowie PiS.



Śledztwo dotyczące podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy zostało umorzone. Żadne z tych zdarzeń nie dowodzi nielojalności SOP.



Pokazują jednak sytuacje, w których ochrona prezydenta i jego siedziby styka się z działaniami innych organów państwa w warunkach ostrego konfliktu politycznego. W razie takiego sporu decyzje dotyczące ochrony prezydenta powinno podejmować dowództwo odpowiadające przed nim, a nie przed ministrem.

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent bez własnej ochrony

Art. 126 Konstytucji określa prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej i gwaranta ciągłości władzy państwowej. Tymczasem art. 9 ust. 1 ustawy o SOP podporządkowuje komendanta formacji ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komendanta powołuje wprawdzie premier w uzgodnieniu z prezydentem (art. 11 ust. 1), ale wpływ na obsadę stanowiska nie oznacza zwierzchnictwa nad formacją. Funkcjonariusze ochrony osobistej decydują o przemieszczaniu się prezydenta, ocenie ryzyka wizyty i reagowaniu na zagrożenia. Skoro formacja podlega ministrowi (art. 9 ust. 1), to w sytuacji konfliktu prezydent nie ma gwarancji, że osoba dowodząca jego bezpośrednią ochroną pozostanie poza wpływem decyzji kadrowych i organizacyjnych ministra. To nie zarzut wobec funkcjonariuszy, lecz ryzyko wpisane w konstrukcję ustawy. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo głowy państwa powinna być jednoznaczna również wtedy, gdy zawodzi współpraca między organami władzy.



Funkcjonariuszom SOP (a wcześniej BOR) wpadki zdarzały się już wcześniej. A to zginął samochód premiera Tuska, a to jajkiem z najbliższej odległości dostał prezydent Komorowski, a to ochroniarz ministra Bodnara zostawił go i poszedł interweniować na Uniwersytecie Warszawskim (a co jeżeli awantura zostałaby wywołana, żeby wywabić ochronę, a prawdziwym celem miałby być minister?). Natomiast sytuacja gdzie ochrona dopuszcza do tego, że głowa państwa idzie przodem i musi się przeciskać przez tłum wrogo nastawionych osób jest przekomiczna i nie świadczy o ich profesjonalizmie. W radykalizującym się społeczeństwie nie można wykluczyć, że ktoś chciałby skorzystać z okazji i zaatakować głowę państwa. Bezpośrednia obserwacja działań formacji ochrony w innych krajach pozwala nam na wysnucie tezy, że w analogicznej sytuacji, służby odpowiedzialne za ochronę prezydenta zachowałyby się zgoła odmiennie.

Potrzebna jest „Gwardia Prezydencka”

Nie wiemy czy prezydent ma na tyle zaufania do swoich ochroniarzy, żeby wyodrębniać ze struktur SOP części odpowiedzialnej za ochronę prezydenta i utworzenie Gwardii Prezydenckiej. Natomiast zgodnie z art. 134 prezydent w czasie pokoju sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, a Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na początku kadencji prezydenckiej odbywa się tradycyjna uroczystość przejęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP.



Prezydenta Rzeczypospolitej powinna chronić formacja podlegająca wyłącznie jemu, zdolna działać niezależnie od rządu, ale bezwzględnie podporządkowana prawu. Już teraz zadaniem Żandarmerii (nazwanej niezbyt fortunnie Żandarmerią Wojskową) jest m.in. ochranianie życia i zdrowia ludzi przed zamachami naruszającymi te dobra, co jest realizowane poprzez wykonywanie czynności ochronnych w stosunku do uprawnionych osób. Natomiast niefortunny jest zapis w ustawie o SOP, że ochronę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz obiektów jemu służących realizuje wyodrębniona w tym celu komórka organizacyjna SOP. Takie ukształtowanie przepisów powoduje, że prezydent nie ma ochrony, bo SOP zależy od ministra spraw wewnętrznych i bez wstydu potrafi się skompromitować jak w miniony piątek.



Ponieważ bezpieczeństwo prezydenta (każdego) jest sprawą istotną, która nie powinna obejmować sporów politycznych należy zagwarantować taki system, który pozwoli na zmaksymalizowanie braku wpływów poszczególnych ministrów na sposób wykonywania ochrony. W obecnym czasie (poza powołaniem specjalnej formacji tylko do ochrony prezydenta) wydaje się, że taką rolę może spełnić powierzenie ochrony wojsku, które może chcieć uniknąć kompromitacji przed zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, a jednocześnie może wykazać dużo dalej idącą asertywność wobec ministra niźli SOP.



adw. Grzegorz Prigan, adw. Karol Pachnik