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Jak znaleźć punkt schronienia? Pomoże aplikacja w telefonie

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03 listopada 2026, 12:00
[Data aktualizacji 03 listopada 2026, 12:15]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Jak znaleźć punkt schronienia? Pomoże aplikacja w telefonie
Shutterstock

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Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” pomoże szybko znaleźć najbliższy taki punkt schronienia i poprowadzi do niego - również bez dostępu do internetu. To bezpłatne narzędzie zawiera ponad 88 tys. punktów schronienia dla 24 mln osób. Aplikację na telefony z systemem Android i iOS można pobrać w sklepach App Store i Google Play, można też korzystać z niej przez stronę internetową gdziesieukryc.pl.

Punkty schronienia – co to jest?

Punkty schronienia to miejsca przydatne do tymczasowego ukrycia ludzi, w obiektach budowlanych albo w innych miejscach, zapewniające spełnienie podstawowej funkcji ochronnej przed nagłymi niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi oraz skutkami użycia konwencjonalnych środków rażenia, w szczególności odłamkami. Taką definicję zawiera ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej.

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Państwowa Straż Pożarna wraz z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego prowadzą bieżącą inwentaryzację i weryfikację punktów schronienia. Strażacy powiadamiają właścicieli budynków o wyznaczeniu punktu, a od września 2026 r. trwa proces ich fizycznego oznaczania.

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Aplikacja wskaże najbliższy punkt schronienia

Gdzie się ukryć PL” pomaga szybko znaleźć najbliższy punkt schronienia i prowadzi do niego, nawet bez dostępu do internetu. Aplikacja oferuje interfejs pełny i uproszczony. Pełny interfejs posiada mapę, która pokazuje pozycję użytkownika i lokalizację punktów schronienia, obraca się także zgodnie z kierunkiem ruchu telefonu. Interfejs uproszczony, przeznaczony dla osób, którym korzystanie z mapy na ekranie telefonu może sprawiać trudność, pokazuje lokalizację najbliższych punktów schronienia bez zaznaczania ich na mapie. Aplikacja wskazuje kierunek, odległość, wysyła komunikaty głosowe. Obie wersje interfejsu działają także bez dostępu do Internetu.

Aplikacja wskazuje listę najbliższych punktów schronienia z trasą dotarcia, odległością i czasem dojścia pieszo. Dla każdego punktu pokazuje również adres, rodzaj obiektu, dostępność i współrzędne GPS. Podczas trasy do punktu schronienia aplikacja pomaga w nawigacji poprzez komunikaty głosowe, np. „zbliżasz się”, „oddalasz się od celu”. Posiada także przycisk „zadzwoń 112”, który pozwala na natychmiastowy kontakt z numerem alarmowym. W trybie online użytkownicy mogą także przełączyć nawigację na Google Maps lub Mapy Apple.

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Ważne numery telefoniczne i poradniki w aplikacji

W aplikacji „Gdzie się ukryć PL” można też znaleźć dodatkową pomoc. To poradniki zachowania w czasie zagrożenia (m.in. ewakuacja, atak z powietrza, powódź, pożar, blackout), ważne numery z przyciskiem „zadzwoń” (112, 997, 998, 999) i sygnały alarmowe do odsłuchania. Aplikacja posiada motyw jasny i ciemny, jest dopasowana do dużego tekstu, obsługuje także czytniki ekranu dla osób niewidomych i niedowidzących.

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Ważne

Linki do pobrania aplikacji:

  • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gdziesieukryc.app
  • iPhone: https://apps.apple.com/pl/app/id6819162336
  • strona internetowa: gdziesieukryc.pl
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Źródło: INFOR
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Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” pomoże szybko znaleźć najbliższy taki punkt schronienia i poprowadzi do niego - również bez dostępu do internetu. To bezpłatne narzędzie zawiera ponad 88 tys. punktów schronienia dla 24 mln osób. Aplikację na telefony z systemem Android i iOS można pobrać w sklepach App Store i Google Play, można też korzystać z niej przez stronę internetową gdziesieukryc.pl.
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