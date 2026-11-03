Młodzi Polacy mają już dość? Sondaż dla „DGP” ujawnia, co spędza im sen z powiek. Wyniki mogą zaskoczyć

Wielu Polaków uważa, że narastająca frustracja wchodzącego w dorosłość pokolenia może wkrótce doprowadzić do masowych protestów społecznych. Najnowsze badanie SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” obnaża głębokie podziały pokoleniowe w ocenie sytuacji. Podczas gdy starsi Polacy zachowują spokój, w najmłodszych grupach wiekowych aż kipi od emocji. Politolog wskazuje na konkretną kumulację problemów, która dotyka młodych na starcie.

Okazuje się, że prawie połowa Polaków uważa, że problemy młodych ludzi są dziś na tyle poważne, że mogłyby doprowadzić do masowych protestów podobnych do tych, obserwowanych w innych krajach Europy. Takiego zdania jest 45,9 proc. badanych, przeciwnego – 42,1 proc. Tak wynika z sondażu SW Research na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej”.

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„Największe różnice w odpowiedzi na nasze pytanie widać między pokoleniami. Wśród osób do 24. roku życia możliwość takiego buntu dostrzega 58,2 proc. respondentów, a w grupie między 25. a 34. rokiem życia, czyli w tej, która weszła już w dorosłe życie – nawet 65,7 proc.” - pisze „DGP” w najnowszym wydaniu.

Dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, zwraca uwagę, że to właśnie na początku dorosłego życia kumuluje się kilka źródeł niepewności: sytuacja mieszkaniowa, wejście na rynek pracy czy wysokość dochodów. „Kto zaczyna pierwszą pracę i myśli o kupnie mieszkania, widzi, że jest to bardzo trudne. Ceny najmu także są wysokie, szczególnie w dużych miastach. Dochód, który zostaje, nie daje więc pełnego komfortu” – mówi gazecie ekspert.

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W kolejnych grupach wiekowych odsetek odpowiedzi wskazujących na dostrzeganie powodów do protestów wśród młodych wyraźnie spada. Wśród osób między 35. a 49. rokiem życia 47,2 proc. uważa, że sytuacja młodych może doprowadzić do protestów, a 42,9 proc. jest przeciwnego zdania.

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Po pięćdziesiątce proporcje się odwracają. W tej grupie wiekowej powody do buntu wśród młodych widzi 35,9 proc. respondentów, podczas gdy 50,3 proc. odpowiada „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” - wskazuje „DGP”.

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Błażej Choroś nie uważa, że sondaż miałby świadczyć o zbliżającej się fali protestów. „Nie widać tu bardzo silnego potencjału protestu. Widzimy pewne niezadowolenie i frustrację w wielu punktach, ale żeby ocenić, czy ta tendencja rośnie, potrzebowalibyśmy danych porównawczych z wcześniejszych badań” – podkreśla.

Badanie zrealizowano w dniach 27 - 28 października. Odbyły się na reprezentatywnej grupie 800 dorosłych Polaków.