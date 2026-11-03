REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Młodzi Polacy mają już dość? Sondaż dla „DGP” ujawnia, co spędza im sen z powiek. Wyniki mogą zaskoczyć

Młodzi Polacy mają już dość? Sondaż dla „DGP” ujawnia, co spędza im sen z powiek. Wyniki mogą zaskoczyć

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2026, 13:48
oprac. Adam Kuchta
młody człowiek protest bunt sondaż dgp
Młodzi Polacy mają już dość? Sondaż dla DGP ujawnia, co spędza im sen z powiek. Wyniki mogą zaskoczyć
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu Polaków uważa, że narastająca frustracja wchodzącego w dorosłość pokolenia może wkrótce doprowadzić do masowych protestów społecznych. Najnowsze badanie SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” obnaża głębokie podziały pokoleniowe w ocenie sytuacji. Podczas gdy starsi Polacy zachowują spokój, w najmłodszych grupach wiekowych aż kipi od emocji. Politolog wskazuje na konkretną kumulację problemów, która dotyka młodych na starcie.

Okazuje się, że prawie połowa Polaków uważa, że problemy młodych ludzi są dziś na tyle poważne, że mogłyby doprowadzić do masowych protestów podobnych do tych, obserwowanych w innych krajach Europy. Takiego zdania jest 45,9 proc. badanych, przeciwnego – 42,1 proc. Tak wynika z sondażu SW Research na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej”.

REKLAMA

REKLAMA

Prawdziwy punkt zapalny. Te konkretne problemy spędzają sen z powiek wchodzącym w dorosłość

„Największe różnice w odpowiedzi na nasze pytanie widać między pokoleniami. Wśród osób do 24. roku życia możliwość takiego buntu dostrzega 58,2 proc. respondentów, a w grupie między 25. a 34. rokiem życia, czyli w tej, która weszła już w dorosłe życie – nawet 65,7 proc.” - pisze „DGP” w najnowszym wydaniu.

Dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, zwraca uwagę, że to właśnie na początku dorosłego życia kumuluje się kilka źródeł niepewności: sytuacja mieszkaniowa, wejście na rynek pracy czy wysokość dochodów. „Kto zaczyna pierwszą pracę i myśli o kupnie mieszkania, widzi, że jest to bardzo trudne. Ceny najmu także są wysokie, szczególnie w dużych miastach. Dochód, który zostaje, nie daje więc pełnego komfortu” – mówi gazecie ekspert.

Starsi nie rozumieją młodych? Zobacz, jak dramatycznie różnią się odpowiedzi w zależności od wieku

W kolejnych grupach wiekowych odsetek odpowiedzi wskazujących na dostrzeganie powodów do protestów wśród młodych wyraźnie spada. Wśród osób między 35. a 49. rokiem życia 47,2 proc. uważa, że sytuacja młodych może doprowadzić do protestów, a 42,9 proc. jest przeciwnego zdania.

REKLAMA

Po pięćdziesiątce proporcje się odwracają. W tej grupie wiekowej powody do buntu wśród młodych widzi 35,9 proc. respondentów, podczas gdy 50,3 proc. odpowiada „raczej nie” lub „zdecydowanie nie” - wskazuje „DGP”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy Polsce naprawdę grozi fala masowych protestów? Kluczowy wniosek politologa zaskakuje

Błażej Choroś nie uważa, że sondaż miałby świadczyć o zbliżającej się fali protestów. Nie widać tu bardzo silnego potencjału protestu. Widzimy pewne niezadowolenie i frustrację w wielu punktach, ale żeby ocenić, czy ta tendencja rośnie, potrzebowalibyśmy danych porównawczych z wcześniejszych badań” – podkreśla.

Badanie zrealizowano w dniach 27 - 28 października. Odbyły się na reprezentatywnej grupie 800 dorosłych Polaków.

Zobacz również:
Powiązane
Opłata mocowa 2027: firmy pierwszy raz z czterema stawkami. Co z rachunkami domów?
Opłata mocowa 2027: firmy pierwszy raz z czterema stawkami. Co z rachunkami domów?
Kontrola plecaków, odzieży i szatni w szkołach i przedszkolach – będzie nowelizacja przepisów
Kontrola plecaków, odzieży i szatni w szkołach i przedszkolach – będzie nowelizacja przepisów
Skarbówka bezwzględna dla podatniczki. Dostała działkę w darowiźnie i straciła prawo do ważnej ulgi
Skarbówka bezwzględna dla podatniczki. Dostała działkę w darowiźnie i straciła prawo do ważnej ulgi
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Młodzi Polacy mają już dość? Sondaż dla „DGP” ujawnia, co spędza im sen z powiek. Wyniki mogą zaskoczyć
03 lis 2026

Wielu Polaków uważa, że narastająca frustracja wchodzącego w dorosłość pokolenia może wkrótce doprowadzić do masowych protestów społecznych. Najnowsze badanie SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” obnaża głębokie podziały pokoleniowe w ocenie sytuacji. Podczas gdy starsi Polacy zachowują spokój, w najmłodszych grupach wiekowych aż kipi od emocji. Politolog wskazuje na konkretną kumulację problemów, która dotyka młodych na starcie.
Środki z subkonta ZUS i OFE mogą być dziedziczone. Jak wypłacić te pieniądze po śmierci członka rodziny? ZUS odpowiada na najczęstsze pytania
03 lis 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nawet jeśli od śmierci bliskiej osoby minęło kilka czy kilkanaście lat, nadal można ubiegać się o środki zgromadzone na jej subkoncie w ZUS i w OFE. Roszczenie o ich wypłatę nie ulega przedawnieniu. Nie w każdym jednak przypadku środki te podlegają dziedziczeniu. Znaczenie ma to, czy zmarły miał subkonto w ZUS, czy należał do OFE, a przede wszystkim, czy miał już przyznaną emeryturę docelową i jak długo ją pobierał. Od członkostwa w OFE zależy również, gdzie należy rozpocząć formalności – w ZUS czy w otwartym funduszu emerytalnym. Publikujemy wyjaśnienia ZUS w tej kwestii i odpowiedzi na najczęstsze pytania.
Jak znaleźć punkt schronienia? Pomoże aplikacja w telefonie
03 lis 2026

Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” pomoże szybko znaleźć najbliższy taki punkt schronienia i poprowadzi do niego - również bez dostępu do internetu. To bezpłatne narzędzie zawiera ponad 88 tys. punktów schronienia dla 24 mln osób. Aplikację na telefony z systemem Android i iOS można pobrać w sklepach App Store i Google Play, można też korzystać z niej przez stronę internetową gdziesieukryc.pl.
Rodzaj pracy jest istotnym postanowieniem umowy o pracę. Co to oznacza w praktyce?
03 lis 2026

Czy pracodawca może w ramach polecenie służbowego polecić pracownikowi wykonywanie pracy innego rodzaju niż wskazana w łączącej go z nim umowie? Ta kwestia w praktyce budzi wiele wątpliwości. Tymczasem przepisy są w tym zakresie jasne.

REKLAMA

Kiedy pracodawca może sam wprowadzić zmiany w stosunku pracy, a kiedy musi złożyć wypowiedzenie zmieniające?
03 lis 2026

Jak zmienić warunki pracy i płacy, jeśli pracownik odmawia zawarcia w tym zakresie porozumienia? Dla postępowania pracodawcy kluczowe jest to czy mowa o istotnych warunkach umowy. Jednak jak prawidłowo je identyfikować?
Prezydenta nie powinna chronić służba podległa rządowi. Czas na Gwardię Prezydencką
03 lis 2026

Nocne wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym stawiają pytanie o bezpieczeństwo głowy państwa. Uważamy, że Prezydenta RP powinna chronić uzbrojona formacja, która nie będzie miała problemu z rozstrzygnięciem czy podlega prezydentowi czy ministrowi. Bezpieczeństwo prezydenta nie powinno zależeć od politycznych relacji z premierem - piszą adwokaci Grzegorz Prigan i Karol Pachnik.
Policja nie ocenia funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Chroni bezpieczeństwo wszystkich obywateli
03 lis 2026

Policja pod Trybunałem Konstytucyjnym działała zgodnie z prawem. Komendant główny Policji deklaruje wsparcie dla funkcjonariuszy. Jego zdanie podziela przewodniczący NSZZ Policjantów.
Koniec z likwidacją przez cmentarze prywatnych grobów z powodu nieuiszczenia opłaty prolongacyjnej – ważna zmiana w przepisach już w Sejmie
03 lis 2026

W dniu 30 października br. do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy w sprawie objęcia kolejnych grobów wyłączeniem od prawa zarządu cmentarza do ich likwidacji (a dokładnie – wykorzystania grobu do ponownego chowania zwłok innej osoby), jeżeli po upływie 20 lat nikt nie zgłosi zastrzeżenia przeciw ponownemu użyciu grobu i nie zostanie uiszczona tzw. opłata prolongacyjna, a grób nie zostanie uznany przez władze cmentarza za posiadający wartość „pamiątki historycznej”.

REKLAMA

Ta sama praca, nawet 2800 zł różnicy. Gdzie na produkcji płacą najwięcej?
03 lis 2026

Za tę samą pracę można zarobić nawet kilka tysięcy złotych więcej, w zależności od miasta. Przykładowo kierownik zmiany w Poznaniu otrzymuje 9100-11200 zł brutto miesięcznie, a w Gnieźnie 7900-9000 zł brutto, wynika z raportu Gi Group.
Polska w trójce najsłabiej oszczędzających krajów UE. Gorzej wypadają tylko dwa kraje
03 lis 2026

Tylko Grecja i Rumunia posiadają niższy poziom stóp oszczędności w Unii Europejskiej niż Polska, gdzie wynosi on 9,5 proc. - podał Polski Instytut Ekonomiczny. Jednocześnie stopa oszczędności w Polsce systematycznie rośnie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA