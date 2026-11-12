Wielki przewrót w kodeksie pracy. Takiej radykalnej zmiany przepisów nigdy dotąd w Polsce nie było. Jedni na tym stracą, inni zyskają

Bóle głowy, żołądka, poczucie zmęczenia, kłopoty z koncentracją, bezsenność, a nawet symptomy depresji czy myśli samobójcze. Do tego może prowadzić mobbing. Choć o prześladowaniu w miejscu pracy mówi się coraz częściej, to jednak trudno określić jaka jest skala tego zjawiska, bo ofiary mobbingu boją się temu przeciwstawić. Są jednak tacy, którzy zdecydowali się na wniesienie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Ci, którzy doznają tego rodzaju psychicznej przemocy zyskają teraz ustawowe wsparcie. 5 listopada do kodeksu pracy wchodzą przełomowe zmiany.

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Jak jest skala prześladowań w miejscu pracy?

W pierwszej połowie 2026 roku do PIP wpłynęło około 1,5 tys. zgłoszeń dotyczących podejrzeń o działania mobbingowe, podaje serwis mondaynews.pl. To o 7,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy inspekcja odnotowała blisko 1,4 tys. takich przypadków. Jednocześnie wyraźnie zmieniła się liczba skarg, które po analizie uznano za zasadne. W pierwszym półroczu 2026 roku było ich zaledwie 63, podczas gdy rok wcześniej odnotowano 97. Oznacza to spadek aż o 35,1 proc.

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Jak wyjaśnia Michał Pajdak, wykładowca akademicki i ekspert platformy ePsycholodzy.pl, wzrost liczby zgłoszeń przy jednoczesnym spadku liczby spraw potwierdzonych nie musi oznaczać sprzeczności. Obie tendencje mogą być efektem kilku różnych zjawisk, które występują równolegle.

– Temat mobbingu jest dziś częściej obecny w mediach, na szkoleniach BHP i w kampaniach społecznych, więc pracownicy łatwiej nazywają swoje doświadczenia tym pojęciem. Ponadto jego prawna definicja – wymagająca systematyczności, długotrwałości i celowego działania – jest dość wąska i bywa często mylona przez pracowników ze zwykłym konfliktem interpersonalnym, wymagającą kulturą zarządzania czy nawet zwyczajnym stresem zawodowym, co naturalnie generuje rozdźwięk między liczbą zgłoszeń a liczbą potwierdzonych przypadków – wyjaśnia Michał Pajdak.

Ekspert zwraca również uwagę na trudności związane z udowodnieniem mobbingu. W wielu przypadkach zachowania, których doświadcza pracownik, nie pozostawiają jednoznacznych śladów. Brakuje dokumentów, korespondencji czy świadków gotowych potwierdzić przebieg zdarzeń. W efekcie nawet sytuacje, w których rzeczywiście dochodziło do krzywdzącego traktowania, mogą nie zostać formalnie potwierdzone.

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Podobnie ocenia to psycholog Michał Murgrabia z platformy ePsycholodzy.pl. Jego zdaniem sam fakt, że niewiele zgłoszeń kończy się uznaniem skargi za zasadną, nie powinien prowadzić do wniosku, że pracownicy bezpodstawnie alarmują inspekcję. – Niska liczba spraw potwierdzonych nie oznacza więc automatycznie, że pracownicy skarżą się bezpodstawnie, ponieważ ich doświadczeniem może być krzywda, lecz może ona nie spełniać wszystkich kryteriów prawnych albo nie dawać się dostatecznie udokumentować – podkreśla Murgrabia.

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Mniej kontroli PIP mimo większej liczby skarg. Eksperci wskazują na problem kadrowy

Jeszcze bardziej zastanawiające są dane dotyczące działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. W pierwszej połowie 2026 roku organy inspekcji przeprowadziły 664 czynności kontrolne związane ze zgłoszeniami dotyczącymi mobbingu. Dla porównania, w analogicznym okresie poprzedniego roku było ich 956. Oznacza to spadek o 30,5 proc.

Zestawienie tych informacji pokazuje wyraźną rozbieżność. Z jednej strony do PIP trafia więcej zgłoszeń, z drugiej liczba podejmowanych czynności kontrolnych wyraźnie maleje. Michał Pajdak uważa, że może to wskazywać na ograniczenia organizacyjne i zasobowe po stronie inspekcji, a niekoniecznie na zmianę skali samego zjawiska.

Wśród możliwych przyczyn ekspert wymienia między innymi braki kadrowe i budżetowe. Mogą one powodować, że inspektorzy muszą przesuwać swoje zasoby do innych obszarów kontroli, przez co nie są w stanie zajmować się wszystkimi zgłoszeniami w takim samym zakresie jak wcześniej.

Nie można jednak wykluczyć, że zmienił się również sposób postępowania z częścią skarg. Nie każda sprawa musi bowiem kończyć się formalną kontrolą w zakładzie pracy. – Może to wynikać również ze zmiany sposobu procedowania części zgłoszeń, które mogą być dziś załatwiane bez formalnej czynności kontrolnej, na przykład poprzez wyjaśnienia korespondencyjne czy mediacje, co obniża statystykę kontroli bez realnego spadku zaangażowania Inspekcji. Możliwa jest też większa selektywność w kwalifikowaniu, które zgłoszenia zasługują na pełną kontrolę, z odsiewaniem ewidentnie niezasadnych już na wczesnym etapie – uważa Pajdak.

Czy zatem rosnąca liczba zgłoszeń powinna być traktowana jako dowód, że mobbing staje się coraz większym problemem w polskich przedsiębiorstwach? Piotr Rogowiecki, dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP, podchodzi do takiej interpretacji z rezerwą. Jak zaznacza, mobbing jest zjawiskiem, które należy piętnować, ale dostępne dane nie dają podstaw do stwierdzenia, że jego skala rzeczywiście rośnie.

– Świadczy o tym choćby wyraźny spadek liczby zasadnych skarg. Ograniczaniu mobbingu sprzyja też sytuacja na rynku pracy. Niskie bezrobocie i trudna sytuacja demograficzna sprawiają, że pracodawcy konkurują między sobą o pracowników, których po prostu brakuje. Czynnik reputacyjny jest tu bardzo ważny. Jeśli dane przedsiębiorstwo będzie kojarzyć się z miejscem, gdzie pracownicy nie są szanowani, będzie miało kłopot z obsadzeniem etatów – dowodzi Piotr Rogowiecki.

Pracownicy coraz częściej zgłaszają mobbing anonimowo. Boją się konsekwencji

Nie tylko liczba zgłoszeń zwraca uwagę w najnowszych statystykach PIP. Zmienia się również sposób, w jaki pracownicy decydują się informować o niepożądanych zachowaniach w miejscu pracy. W pierwszej połowie 2026 roku anonimowe skargi stanowiły 12,8 proc. wszystkich zgłoszeń. Było ich 193 spośród około 1,5 tys. złożonych. Rok wcześniej udział anonimowych zawiadomień był nieco niższy i wynosił 11,6 proc. Wówczas pracownicy złożyli w ten sposób 162 zgłoszenia spośród blisko 1,4 tys. wszystkich skarg.

Zdaniem Roberta Lisickiego, dyrektora Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan, jedną z głównych przyczyn takiego postępowania może być obawa przed negatywnymi konsekwencjami ujawnienia swojej tożsamości. Pracownicy mogą obawiać się działań odwetowych ze strony przełożonych lub innych osób w firmie. Ekspert zwraca przy tym uwagę na stosunkowo niewielkie zainteresowanie wewnętrznymi procedurami zgłaszania niepożądanych zachowań.

– W ubiegłym roku zaledwie co piąty pracownik skorzystał z wewnątrzzakładowej procedury postępowania, opracowanej na wypadek wystąpienia zjawiska dyskryminacji. Tak wynika ze sprawozdania z działalności PIP za 2025 r. Element związany z przejrzystością i bezpieczeństwem zgłaszania naruszeń prawa, działań niepożądanych w miejscu pracy będzie miał istotne znaczenie po zmianach przepisów Kodeksu pracy, które wchodzą w życie 5 listopada. Czy ustawowe rozwiązania przyniosą przełom. Co się zmieni dla pracowników?

Mobbing w pracy od 5 listopada. Pracodawców będą obowiązywać nowe przepisy

Dotychczas obowiązki pracodawcy związane z przeciwdziałaniem mobbingowi koncentrowały się przede wszystkim na zapobieganiu takim sytuacjom i reagowaniu na przypadki, do których doszło w miejscu pracy. Od 5 listopada 2026 r. podejście to zostanie rozszerzone. Zgodnie ze zmienionymi przepisami Kodeksu pracy pracodawca będzie zobowiązany do systematycznego przeciwdziałania mobbingowi.

Co to oznacza w praktyce? Nie wystarczy już ograniczyć się do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań dopiero wtedy, gdy pracownik poinformuje o nieprawidłowościach. Nowe regulacje wymagają prowadzenia działań zapobiegawczych, identyfikowania potencjalnych zagrożeń, odpowiedniego reagowania na występujące przypadki mobbingu, a także podejmowania działań naprawczych.

Istotnym elementem nowych obowiązków będzie również zapewnienie wsparcia osobom, które doświadczyły mobbingu. Pracodawca będzie musiał więc zadbać nie tylko o samo wyjaśnienie sytuacji, ale również o odpowiednią reakcję na krzywdę pracownika. Podobne rozwiązanie zostanie wprowadzone w odniesieniu do naruszeń zasady równego traktowania. Oznacza to, że systematyczne przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom obejmie szerszy zakres sytuacji, a nie wyłącznie mobbing.

Firma zatrudnia co najmniej 10 osób? Będzie musiała wprowadzić odpowiednie procedury

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje dodatkowe wymagania dla pracodawców zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Będą oni zobowiązani do formalnego określenia zasad, procedur oraz częstotliwości działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy. Nowe regulacje obejmą między innymi przeciwdziałanie naruszaniu godności i innych dóbr osobistych pracowników, łamaniu zasady równego traktowania, dyskryminacji oraz mobbingowi.

Pracodawcy będą mogli określić takie rozwiązania w różnych dokumentach obowiązujących w firmie. Może to być regulamin pracy, układ zbiorowy pracy albo odrębny regulamin poświęcony tym zagadnieniom. Nie oznacza to jednak, że wszystkie przedsiębiorstwa muszą przygotować nowe dokumenty już 5 listopada. Ustawodawca przewidział okres przejściowy, który ma umożliwić firmom dostosowanie wewnętrznych regulacji do zmienionych przepisów. Termin na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań upływa 5 maja 2027 roku.

Warto przy tym podkreślić, że mniejsze przedsiębiorstwa nie zostaną zwolnione z obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i innym niepożądanym zachowaniom. Firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników również będą musiały podejmować działania w tym zakresie. Różnica polega przede wszystkim na tym, że nie będą objęte dodatkowym obowiązkiem formalnego określenia zasad i procedur w odpowiednim dokumencie.

Ile wyniesie zadośćuczynienie za mobbing? Minimum to 28 836 zł

Jedną z istotniejszych zmian z punktu widzenia pracowników są nowe zasady ustalania minimalnej wysokości zadośćuczynienia za doznany mobbing. Od 5 listopada 2026 r. osoba, która doświadczyła takich zachowań, będzie mogła dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia w wysokości nie niższej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przy minimalnym wynagrodzeniu obowiązującym w 2026 roku na poziomie 4806 zł oznacza to, że najniższa kwota zadośćuczynienia wyniesie 28 836 zł. To jednak kwota minimalna, a nie maksymalna granica roszczenia. Pracownik będzie mógł ubiegać się o wyższą rekompensatę, jeżeli okoliczności konkretnej sprawy będą uzasadniały przyznanie większej sumy.

Co ważne, zadośćuczynienie nie wyczerpuje wszystkich możliwości dochodzenia roszczeń. Pracownik będzie mógł również domagać się od pracodawcy odszkodowania. Oznacza to, że nowe przepisy przewidują dwa odrębne rodzaje świadczeń, których celem jest ochrona osób dotkniętych mobbingiem i rekompensowanie poniesionych przez nie konsekwencji.

Sprawca mobbingu może zostać obciążony kosztami. Pracodawca odzyska wypłacone pieniądze

Nowelizacja wprowadza również rozwiązanie, które może mieć istotne znaczenie dla pracodawców. Chodzi o możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń od osoby, od której pochodziły zachowania stanowiące mobbing. W praktyce oznacza to, że jeżeli pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia pracownikowi należnego zadośćuczynienia lub odszkodowania w związku z mobbingiem, zyska możliwość wystąpienia z roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej za takie zachowania.

Nie będzie więc tak, że osoba dopuszczająca się mobbingu pozostanie całkowicie poza finansowymi konsekwencjami swoich działań. Pracodawca będzie mógł domagać się wyrównania poniesionej szkody od sprawcy. Zakres odpowiedzialności nie będzie jednak w każdym przypadku identyczny. Przy ustalaniu wysokości roszczenia znaczenie będą miały między innymi stopień winy sprawcy oraz stopień winy pracodawcy. Ostateczna odpowiedzialność finansowa będzie więc zależała od okoliczności konkretnej sprawy.

Dyskryminacja wielokrotna. Minimalne zadośćuczynienie wyniesie 14 418 zł

Zmiany w Kodeksie pracy nie ograniczają się wyłącznie do przepisów dotyczących mobbingu. Nowelizacja obejmuje również zasady równego traktowania w zatrudnieniu i wprowadza dodatkowe pojęcia związane z dyskryminacją. W przepisach pojawią się między innymi pojęcia dyskryminacji przez założenie oraz dyskryminacji przez skojarzenie. Nowe regulacje doprecyzują również, czym jest wielokrotne naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Za takie naruszenie będzie można uznać zarówno powtarzające się działania podejmowane z tej samej przyczyny, jak i zachowania wynikające z kilku różnych przyczyn. Przepisy obejmą również sytuację, w której do naruszenia dochodzi tylko jeden raz, ale jednocześnie z wielu przyczyn. Nowelizacja przewiduje także minimalną wysokość zadośćuczynienia za wielokrotne naruszenie zasady równego traktowania. Będzie ona wynosić trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli za punkt odniesienia przyjmiemy kwotę 4806 zł obowiązującą w 2026 roku, minimalne zadośćuczynienie wyniesie 14 418 zł. Podobnie jak w przypadku mobbingu, jest to ustawowe minimum, a nie maksymalna kwota, której pracownik może dochodzić.

Mobbing rozpoczął się przed 5 listopada 2026 r.? Nowe przepisy mogą objąć również takie przypadki

Ważną kwestią dla pracowników i pracodawców jest również to, jak nowe regulacje będą stosowane w odniesieniu do zachowań, które rozpoczęły się jeszcze przed wejściem nowelizacji w życie. Nie każda sprawa dotycząca wcześniejszych zdarzeń będzie automatycznie rozpatrywana na podstawie nowych przepisów. Ustawodawca przewidział jednak rozwiązanie dotyczące sytuacji, w których niepożądane zachowania rozpoczęły się przed 5 listopada 2026 r., ale trwały również po tej dacie.

Jeżeli uporczywe nękanie pracownika albo wielokrotne naruszanie zasady równego traktowania rozpoczęło się jeszcze przed wejściem nowelizacji w życie, a następnie było kontynuowane po 5 listopada 2026 r., do takich zachowań będą stosowane nowe przepisy Kodeksu pracy.

Oznacza to, że sam fakt rozpoczęcia mobbingu przed zmianą prawa nie wyklucza możliwości skorzystania z nowych regulacji. Istotne będzie jednak to, czy zachowania miały charakter ciągły i trwały również po wejściu nowelizacji w życie.

Nie należy natomiast zakładać, że nowe przepisy automatycznie obejmą wszystkie zdarzenia, które miały miejsce przed 5 listopada 2026 r. Jeżeli dane zachowanie zakończyło się jeszcze przed tą datą, sama nowelizacja nie oznacza, że będzie można bezwarunkowo zastosować do niego nowe zasady.

Zmiany w Kodeksie pracy mają więc znaczenie zarówno dla firm, które będą musiały dostosować swoje procedury, jak i dla pracowników, którzy doświadczają mobbingu lub dyskryminacji. Nowe regulacje rozszerzają obowiązki pracodawców, wprowadzają minimalne kwoty zadośćuczynień i przewidują dodatkowe konsekwencje finansowe dla osób odpowiedzialnych za niepożądane zachowania w miejscu pracy.

Pracodawcy mają wątpliwości

Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan w wypowiedzi dla mondaynews.pl podkreślał, że organizacja popiera działania mające na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy. Jednocześnie zwracał uwagę na szereg wątpliwości dotyczących przyjętych rozwiązań. Zastrzeżenia dotyczą zarówno samego kierunku zmian, jak i sposobu sformułowania poszczególnych przepisów.

– Wyrażaliśmy obawy, że nowelizacja w zaproponowanym brzmieniu doprowadzi do trudności w prawidłowej organizacji pracy, wzrostu liczby sytuacji spornych i może odnieść skutek odwrotny do zamierzonego. W sytuacji braku precyzyjnych kryteriów różnicujących mobbing od zwykłego konfliktu interpersonalnego, sporów kompetencyjnych czy uzasadnionej krytyki pracowniczej, praktyka stosowania prawa może być bardzo różna i generować szereg wyzwań – wylicza Lisicki.

Efekt mrożący

Ekspert wskazuje również na ryzyko wystąpienia tak zwanego efektu mrożącego. Chodzi o sytuację, w której przełożeni, obawiając się zarzutów o mobbing, zaczynają ograniczać uzasadnioną krytykę pracowników, egzekwowanie obowiązków służbowych czy podejmowanie decyzji organizacyjnych. W praktyce mogłoby to oznaczać, że osoby zarządzające zespołami będą unikały stanowczych reakcji nawet wtedy, gdy wymagają tego interes firmy lub prawidłowa organizacja pracy. Zamiast rozwiązywać problemy, mogą wstrzymywać się z podejmowaniem decyzji w obawie przed ewentualnym sporem.

Jak wskazywał przedstawiciel Konfederacji Lewiatan, przepisy prawa pracy powinny zachować odpowiednią równowagę. Z jednej strony muszą skutecznie chronić godność i bezpieczeństwo pracowników, z drugiej nie mogą pozbawiać pracodawców prawa do kierowania procesem pracy, egzekwowania obowiązków i podejmowania uzasadnionych decyzji.

Sama zmiana definicji mobbingu nie rozwiąże wszystkich problemów

Ostatecznie najważniejsze będzie więc to, jak nowe regulacje będą stosowane w praktyce. Sama zmiana definicji mobbingu nie rozwiąże wszystkich problemów, jeżeli pracownicy nadal będą bali się zgłaszać nieprawidłowości, a pracodawcy nie będą mieli pewności, jakie zachowania mogą zostać uznane za naruszenie prawa. Statystyki PIP pokazują natomiast, że rozróżnienie rzeczywistego mobbingu od konfliktów i innych trudnych sytuacji zawodowych pozostaje jednym z największych wyzwań w tym obszarze.