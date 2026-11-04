W listopadzie ZUS organizuje wiele e-szkoleń, na które zaprasza wszystkich klientów. Dotyczą one takich zagadnień jak: zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłków i wiele innych.

ZUS zaprasza wszystkich klientów na bezpłatne szkolenia on-line

W listopadzie ZUS zaprasza wszystkich klientów na e-szkolenia. Szkolenia są skierowane do poczatkujących przedsiębiorców, a także pracowników działów kadr i biur rachunkowych.

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Wszystkie szkolenia są bezpłatne trzeba się jednak na nie zarejestrować on-line. Zapisy są możliwe poprzez stronę zus.pl – zakładka szkolenia.

Poniżej przedstawiamy szkolenia, które naszym zdaniem są najbardziej interesujące.

Szkolenie: Zasiłek macierzyński

Szkolenie on-line „Zasiłek macierzyński – wybrane zagadnienia dot. prawa do świadczenia i niezbędnych dokumentów” odbędzie się 5 listopada 2026 r. od godz. 10.00. ZUS prosi o zgłaszanie się na szkolenie najpóźniej dzień wcześniej do 10.00.

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Webinarium odbędzie się za pomocą aplikacji do konferencji internetowych i wideokonferencji Cisco Webex Meetings. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome, Edge. W przypadku łączenia się z urządzeń mobilnych wymagane jest ściągniecie bezpłatnej aplikacji Webex Meetings.

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Po weryfikacji zgłoszeń, link zostanie przesłany do uczestników 15 min przed webinarium. W razie braku maila w Państwa skrzynce odbiorczej, ZUS prosi również o sprawdzenie folderu SPAM, a następnie zgłoszenie na adres slupsk_wydarzenia@zus.pl.

Szkolenie: Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników

Szkolenie on-line „Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników” odbędzie się 17 listopada 2026 r. od godz. 10.00. Czas trwania szkolenia wyniesie ok. 1,5 godziny. Szkolenie poprowadzi ekspertka i praktyk z legnickiego Oddziału ZUS, Małgorzata Sokołowska. Po szkoleniu ZUS udostępni uczestnikom prezentację, do której zawsze będzie można wrócić, w razie potrzeby. Prezentację będzie też można udostępnić dalej.

W dniu szkolenia, w godzinach porannych, każdy zapisany uczestnik otrzyma link umożliwiający nawiązanie połączenia internetowego z pokojem szkoleniowym (poprzez platformę Webex Events). Połączenie jest w pełni bezpieczne. Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Szkolenie: Zasiłek chorobowy - prawo i dokumentacja

Szkolenie on-line „Zasiłek chorobowy - prawo i dokumentacja” odbędzie się 19 listopada 2026 r. od godz. 10.00 i będzie trwało ok. 1,5 godziny. Szkolenie poprowadzi ekspertka i praktyk z legnickiego Oddziału ZUS, Kinga Kołdyj.

W dniu szkolenia on-line, w godzinach porannych, każdy zapisany uczestnik otrzyma link umożliwiający nawiązanie połączenia internetowego z pokojem szkoleniowym (poprzez platformę Webex Events). Połączenie jest w pełni bezpieczne. Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Szkolenie: Podleganie do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Szkolenie on-line „Podleganie do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ulga na start, składki preferencyjne, mały ZUS plus” odbędzie się 24 listopada 2026 r. o godz. 10.00, a czas trwania szkolenia wyniesie ok. 2 godzin. Szkolenie poprowadzi ekspertka i praktyk z legnickiego Oddziału ZUS, Marta Lulko.

W dniu szkolenia, w godzinach porannych, każdy zapisany uczestnik otrzyma link umożliwiający nawiązanie połączenia internetowego z pokojem szkoleniowym (poprzez platformę Webex Events). Połączenie jest w pełni bezpieczne. Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).