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250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej. Do 19 listopada tysiące uczestników PPK mogą otrzymać pieniądze

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13 listopada 2026, 14:18
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
PPK Pracownicze Plany Kapitałowe emerytura oszczędzanie wpłata powitalna 250 zł
250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej. Do 19 listopada tysiące uczestników PPK mogą otrzymać pieniądze
Shutterstock

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Do 19 listopada uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą otrzymać po 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej. Łącznie na ich rachunki trafi 30,3 mln zł. Pieniądze zostaną przekazane automatycznie, nie jest konieczne składanie wniosków. Sprawdź, czy masz już pieniądze na koncie!

Jednorazowa wpłata powitalna dla uczestników PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Oszczędności w PPK tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo. Pracodawca ma obowiązek wpłacać 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika i może dobrowolnie zwiększyć wpłatę nawet do 4 proc. Z kolei pracownik wpłaca 2 proc. wynagrodzenia, ale może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia. Natomiast wsparcie dla uczestników PPK ze strony państwa wynosi: 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej i 240 zł corocznej dopłaty.

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Polski Fundusz Rozwoju przekazał instytucjom finansowym środki na wpłaty powitalne za III kwartał 2026 r. dla uczestników PPK. Taka jednorazowa wpłata w wysokości 250 zł przysługuje osobom, które przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe oszczędzały w programie i za które zostały odprowadzone co najmniej trzy wpłaty podstawowe. Po sprawdzeniu, czy uczestnik spełnia wymagane warunki, pieniądze zostaną automatycznie przekazane na jego rachunek PPK. Wypłaty będą realizowane do 16 listopada i otrzyma je 121 tys. osób.

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Prawa i obowiązki uczestników PPK

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat, natomiast od 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu. Pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która otwiera dla pracowników imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności – prywatne rachunki PPK.

Każdy pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Rezygnacja z oszczędzania wiąże się dla pracownika z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa.

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Pracownik, który podejmie decyzję o oszczędzaniu w ramach PPK, po osiągnięciu 60. roku życia będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków. Zgromadzone pieniądze stanowią prywatną własność uczestnika, podlegają dziedziczeniu i są inwestowane na rynku kapitałowym.

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Coraz więcej uczestników PPK, coraz więcej aktywów

Na 28 października 2026 r. wartość aktywów funduszy w programie sięgnęła 59,96 mld zł. To spory wzrost w porównaniu do września (30 września było to 58,7 mld zł). Liczba uczestników PPK wyniosła 4,57 mln osób. Od początku funkcjonowania programu na rachunki uczestników PPK trafiło już ponad 1 mld zł wpłat powitalnych.

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Źródło: INFOR
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