24 listopada 2026 r. odbędzie się konferencja Uniwersytetu Vizja we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań, uwzględniające sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Prelegenci będą też dyskutować o doświadczeniach związanych z wyciekami danych.

Jak firmy radzą sobie z zagrożeniami?

Raport na temat świadomości małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa przygotował Krajowy Rejestr Długów pod patronatem Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych.

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Konferencja „Gotowość polskich firm do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia” będzie doskonałą okazją do poznania wyników tego badania i przyjrzenia się temu, jak przepisy działają w praktyce.

Najważniejsze informacje o raporcie przedstawi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

Kluczowe wnioski dotyczące poziomu przygotowania polskich firm, w tym sektora MŚP do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia zaprezentują:

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• dr Maria Jędrzejczak, Adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UAM w Poznaniu;

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• Aneta Mijal, Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

• Maciej Gawroński, Partner zarządzający, Kancelaria GP Partners;

• Małgorzata Dulińska-Majkowska, Kierownik Zespołu Ochrony Danych i Prywatności w Kaczmarski Group;

• Paulina Dawidczyk, Dyrektor Departamentu Skarg w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych;

• Anna Trzeciak-Gotkowicz, Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych w T-Mobile Polska S.A.;

• Piotr Winek, Prezes Manager Business Hub;

• dr Tomasz Wierzchowski, Uniwersytet Vizja;

• Ewa Zuzanna Chmielnicka, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej.

Aktualne wyzwania

Ważną częścią konferencji będzie dyskusja poświęcona systemowi ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa w Polsce. O doświadczeniach i wyzwaniach związanych z wyciekami danych oraz reagowaniem na incydenty będą rozmawiać:

• Iwona Kania, Rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej;

• Bartłomiej Pejo, Poseł RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii;

• Robert Kroplewski, Radca prawny, członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP;

• Maciej Gawroński, Partner zarządzający, Kancelaria GP Partners;

• Sławomir Jagieła, Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Vizja;

• Agnieszka Gajewska-Zabój, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Wydarzenie będzie moderował Jakub Groszkowski, Radca UODO.

O konferencji

Konferencja „Gotowość polskich firm do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia” odbędzie się w auli Uniwersytetu Vizja 24 listopada 2026 r. od godz. 10.30 do godz. 13:00. Wydarzenie jest otwarte dla słuchaczy.

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Vizja.

Partnerzy wydarzenia to: Krajowy Rejestr Długów i ChrońPESEL.pl.

Patronat honorowy nad konferencją „Gotowość polskich firm do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia” objął Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Portal Infor.pl jest patronem medialnym wydarzenia.