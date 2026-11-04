Konferencja „Gotowość polskich firm do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia”
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24 listopada 2026 r. odbędzie się konferencja Uniwersytetu Vizja we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań, uwzględniające sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Prelegenci będą też dyskutować o doświadczeniach związanych z wyciekami danych.
Jak firmy radzą sobie z zagrożeniami?
Raport na temat świadomości małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa przygotował Krajowy Rejestr Długów pod patronatem Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych.
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Konferencja „Gotowość polskich firm do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia” będzie doskonałą okazją do poznania wyników tego badania i przyjrzenia się temu, jak przepisy działają w praktyce.
Najważniejsze informacje o raporcie przedstawi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.
Kluczowe wnioski dotyczące poziomu przygotowania polskich firm, w tym sektora MŚP do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia zaprezentują:
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• dr Maria Jędrzejczak, Adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UAM w Poznaniu;
• Aneta Mijal, Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
• Maciej Gawroński, Partner zarządzający, Kancelaria GP Partners;
• Małgorzata Dulińska-Majkowska, Kierownik Zespołu Ochrony Danych i Prywatności w Kaczmarski Group;
• Paulina Dawidczyk, Dyrektor Departamentu Skarg w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych;
• Anna Trzeciak-Gotkowicz, Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych w T-Mobile Polska S.A.;
• Piotr Winek, Prezes Manager Business Hub;
• dr Tomasz Wierzchowski, Uniwersytet Vizja;
• Ewa Zuzanna Chmielnicka, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej.
Aktualne wyzwania
Ważną częścią konferencji będzie dyskusja poświęcona systemowi ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa w Polsce. O doświadczeniach i wyzwaniach związanych z wyciekami danych oraz reagowaniem na incydenty będą rozmawiać:
• Iwona Kania, Rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej;
• Bartłomiej Pejo, Poseł RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii;
• Robert Kroplewski, Radca prawny, członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP;
• Maciej Gawroński, Partner zarządzający, Kancelaria GP Partners;
• Sławomir Jagieła, Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Vizja;
• Agnieszka Gajewska-Zabój, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Wydarzenie będzie moderował Jakub Groszkowski, Radca UODO.
O konferencji
Konferencja „Gotowość polskich firm do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia” odbędzie się w auli Uniwersytetu Vizja 24 listopada 2026 r. od godz. 10.30 do godz. 13:00. Wydarzenie jest otwarte dla słuchaczy.
Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Vizja.
Partnerzy wydarzenia to: Krajowy Rejestr Długów i ChrońPESEL.pl.
Patronat honorowy nad konferencją „Gotowość polskich firm do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia” objął Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).
Portal Infor.pl jest patronem medialnym wydarzenia.
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