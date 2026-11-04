Polskę czeka potężna transformacja demograficzna, która całkowicie zmieni rynek nieruchomości. Tradycyjne domy opieki odchodzą do lamusa, a ich miejsce może zająć zupełnie nowa koncepcja urbanistyczna. Wielopokoleniowe Kampusy Mieszkalne (MGLC) łączą strefy mieszkalne dla rodzin z dziećmi ze strefami dla seniorów, tworząc wraz ze strefami usługowymi oraz rekreacyjnymi jeden zintegrowany ekosystem. Sprawdź, na czym polega ten model i jak ma zapobiegać samotności starszych osób bez odbierania im prywatności.

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1. Demografia definiuje i determinuje rynek

Polska wchodzi w okres głębokiej transformacji demograficznej. Starzenie się społeczeństwa, należące do najszybszych w Europie, zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym, jeden z najniższych w Europie wskaźników urodzeń, przemiany struktury rodzin i gospodarstw domowych oraz migracje krajowe i zagraniczne sprawiają, że dotychczasowe modele organizacji opieki nad osobami starszymi coraz trudniej odpowiadają na rosnące i zróżnicowane potrzeby. Brak adekwatnych rozwiązań systemowych w zakresie finansowania opieki senioralnej stanowi dodatkową barierę, ale równocześnie uwidacznia potrzebę poszukiwania innowacyjnych form mieszkalnictwa, powiązanych z rynkowymi mechanizmami finansowania i dostępem do profesjonalnych usług.

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Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego udział osób w wieku co najmniej 65 lat w populacji Polski wzrośnie z około 21% w 2025 roku do około 23% w 2035 roku, a w perspektywie 2060 roku może osiągnąć nawet około 30%. Prognozy te nie są jedynie informacją statystyczną. Zapowiadają strukturalną zmianę popytu na mieszkania dla seniorów powiązane funkcjonalnie z usługami oraz infrastrukturą zdrowotną i opiekuńczą, umożliwiającą m. in. realizację w miejscu zamieszkania programów healthy ageing (zdrowego starzenia się).

Rozwój rynku Senior Living w Polsce w perspektywie najbliższych dziesięcioleci nie powinien ograniczać się tylko do tworzenia kolejnych odizolowanych od lokalnej społeczności osiedli senioralnych, rezydencji dla osób starszych czy kompleksów łączących funkcje mieszkaniowe z usługami opiekuńczymi. Starzenie się społeczeństwa wymaga bowiem nie tylko rozbudowy infrastruktury dedykowanej seniorom, ale przede wszystkim nowego spojrzenia na organizację przestrzeni mieszkalnej dla nich przeznaczonej.

Jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju sektora Senior Living może okazać się Wielopokoleniowy Kampus Mieszkalny (MGLC – MultiGenerational Living Campus): model zintegrowanego budownictwa mieszkaniowo-usługowego, łączący potrzeby różnych pokoleń w ramach jednego, kompleksowo zaprojektowanego ekosystemu zamieszkania.

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2. Wielopokoleniowy Kampus Mieszkalny jako koncepcja urbanistyczna

Wielopokoleniowy Kampus Mieszkalny (dalej: MGLC) to kompleksowo zaprojektowany, przestrzennie i funkcjonalnie zintegrowany zespół zabudowy mieszkalno-usługowej, obejmujący dwie architektonicznie wyodrębnione strefy zamieszkania: jedną przeznaczoną dla rodzin z dziećmi, przede wszystkim małymi (Family Living Quarter), oraz drugą przeznaczoną dla osób starszych (Senior Living Quarter). Obie te strefy łączy wspólna infrastruktura handlowa, usługowa, rekreacyjna i społeczna.

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Wzorcowy kampus oprócz ww. stref zamieszkania obejmuje wspólny teren zielony o charakterze parku (lub dostęp do istniejącego parku bądź lasu), najlepiej z mini-zoo (lamy, owce, kozy, osiołki), boiskami sportowymi i placami zabaw dla dzieci, centrami fitness i basenami oraz centrami uprawiania jogi, mindfulness itp.

Podstawowym założeniem koncepcji MGLC jest zachowanie funkcjonalnej autonomii poszczególnych stref mieszkaniowych przy jednoczesnej integracji ich mieszkańców w ramach wspólnego środowiska, zapewniającego dostęp do usług codziennych, przestrzeni publicznych i semipublicznych (tj. przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców i ich rodzin oraz gości) oraz możliwość dobrowolnego uczestniczenia w życiu społeczności wielopokoleniowej.

Nadrzędnym celem koncepcji jest stworzenie trwałego, dostępnego i przyjaznego środowiska zamieszkania, umożliwiającego mieszkańcom różnych pokoleń zachowanie samodzielności, prywatności i bezpieczeństwa oraz czerpanie korzyści z bliskości usług, wspólnej infrastruktury i naturalnych relacji międzypokoleniowych.

Wyróżniającym elementem wzorcowego kampusu jest infrastruktura handlowo-usługowa, zlokalizowana przede wszystkim poza budynkami mieszkalnymi, w odrębnych obiektach stanowiących część kompleksu. Dojścia do niej z obu stref mieszkaniowych są chronione przed wiatrem, deszczem, śniegiem i nadmiernym nasłonecznieniem. Infrastruktura ta służy zaspokajaniu codziennych potrzeb mieszkańców obu stref, a także potrzeb związanych z rekreacją, rehabilitacją, fizjoterapią i szerokim zakresem specjalistycznych usług medycznych, łącznie z centrum pierwszej pomocy, oraz rozwojem aktywności społecznej.

MGLC łączy funkcje mieszkaniowe, komercyjne i społeczne w ramach jednego założenia urbanistycznego, zachowując możliwość odrębnej własności, zróżnicowanych modeli finansowania (zakupu mieszkań lub ich najmu), eksploatacji oraz zarządzania poszczególnymi częściami kompleksu.

3. Autonomia stref mieszkalnych i integracja międzypokoleniowa

Tradycyjne modele Senior Living koncentrują się na tworzeniu środowiska mieszkaniowego przeznaczonego wyłącznie dla osób starszych. Rozwiązanie takie, choć pozwala na odpowiednie dostosowanie infrastruktury do potrzeb seniorów, niesie jednocześnie ryzyko ich społecznej izolacji oraz utrwalania podziałów pokoleniowych.

MGLC wychodzi poza koncepcję odrębnej enklawy senioralnej. Nie zakłada zniesienia przestrzennego podziału według potrzeb mieszkańców, lecz połączenie autonomii dwóch stref z ich integracją funkcjonalną i społeczną. Wyodrębnienie przestrzeni zamieszkania chroni prywatność, a wspólne usługi i przestrzenie rekreacyjne sprzyjają dobrowolnym kontaktom międzypokoleniowym.

Family Living Quarter – strefa rodzinna z budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi wyłącznie dla rodzin z dziećmi, przede wszystkim małymi, z dopasowaną do ich potrzeb infrastrukturą bytową (żłobki, przedszkola, ewentualnie szkoła), rekreacyjną i społeczną.

strefa rodzinna z budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi wyłącznie dla rodzin z dziećmi, przede wszystkim małymi, z dopasowaną do ich potrzeb infrastrukturą bytową (żłobki, przedszkola, ewentualnie szkoła), rekreacyjną i społeczną. Senior Living Quarter – strefa senioralna z mieszkaniami dostosowanymi do potrzeb osób starszych, w tym osób o ograniczonej sprawności fizycznej lub poznawczej, z dostępem na miejscu do usług wspierających, opiekuńczych i terapeutycznych.

Obie strefy korzystają ze wspólnej infrastruktury handlowej, gastronomicznej, usługowej, rekreacyjnej i społecznej. Takie rozwiązanie pozwala zachować odrębność mieszkańców, a zarazem tworzy warunki do spontanicznych kontaktów, bez konieczności organizowania ich w sposób sztuczny, czy instytucjonalny.

Współczesne procesy urbanizacyjne, zmiany struktury rodzin oraz mobilność zawodowa osłabiają tradycyjne więzi międzypokoleniowe. Osoby starsze coraz częściej mieszkają samotnie, natomiast młode rodziny funkcjonują bez codziennego kontaktu z rodzicami i dziadkami. Ogrody, kawiarnie, wydarzenia kulturalne i inicjatywy społeczne mogą sprzyjać budowaniu nieformalnych relacji i dobrowolnym formom wzajemnego wsparcia. Nie chodzi przy tym o zastępowanie profesjonalnej opieki pomocą sąsiedzką ani o przypisywanie seniorom roli opiekunów dzieci: kontakty międzypokoleniowe mają być możliwością, a nie obowiązkiem.

Potencjalna wartość ekonomiczna integracji polega na zwiększeniu atrakcyjności środowiska zamieszkania, wzmacnianiu jego tożsamości oraz tworzeniu stałej bazy odbiorców wspólnych usług. Korzyści te mogą sprzyjać komercjalizacji nieruchomości, lecz ich skala powinna być oceniana w konkretnym projekcie, a nie zakładana automatycznie.

4. Zintegrowana infrastruktura usługowa i cechy konstytutywne MGLC

Istotnym wyróżnikiem MGLC jest funkcjonalnie zaplanowana infrastruktura handlowa, usługowa, medyczna i społeczna. W modelu wzorcowym zasadnicza część lokali handlowo-usługowych znajduje się w odrębnych obiektach, powiązanych z obydwiema strefami wygodnymi, osłoniętymi ciągami pieszymi. Dopuszczalne jest uzupełniające umieszczanie niektórych usług na parterach budynków mieszkalnych, jeżeli nie narusza to autonomii, prywatności i bezpieczeństwa ich mieszkańców.

W tej infrastrukturze mogą funkcjonować sklepy spożywcze, restauracje, kawiarnie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, gabinety podologiczne, placówki medyczne i rehabilitacyjne, apteki, centra fizjoterapii, fitness i baseny oraz podmioty świadczące usługi gospodarcze: sprzątanie mieszkań, pranie, dostarczanie zakupów czy catering. Ważną częścią zaplecza strefy rodzinnej są żłobki, przedszkola i ewentualnie szkoła.

Infrastruktura ta jest przeznaczona dla mieszkańców obu stref, a w odpowiednim zakresie i przy zachowaniu ich bezpieczeństwa może obsługiwać również społeczność lokalną, spoza kampusu. Dla seniorów bezpośrednia dostępność usług znacznie ogranicza konieczność przemieszczania się na większe odległości za ich potrzebą i sprzyja samodzielności; dla rodzin z małymi dziećmi oznacza wygodę w życiu codziennym. Sklepy, restauracje i przestrzenie wspólne tworzą jednocześnie miejsca spontanicznych spotkań pokoleń.

Aby pojęcie „Wielopokoleniowy Kampus Mieszkalny” nie było wyłącznie nazwą marketingową, proponuje się przyjęcie sześciu cech konstytutywnych modelu:

Wyodrębnienie stref mieszkaniowych – istnienie odrębnej strefy rodzinnej i senioralnej, z zachowaniem ich funkcjonalnej autonomii. Integracja przestrzenna – powiązanie stref bezpiecznym, dostępnym układem komunikacyjnym i przestrzeniami wspólnymi. Integracja handlowo-usługowa – zaplanowanie na terenie kampusu usług służących codziennym potrzebom mieszkańców obu stref. Integracja społeczna – stworzenie przestrzeni i rozwiązań sprzyjających spontanicznym kontaktom międzypokoleniowym. Zintegrowana koncepcja funkcjonalna i zarządcza – zapewnienie spójności działania całego kompleksu przy możliwości niezależnego zarządzania jego poszczególnymi częściami. Integracja usług zdrowotnych, wspierających i opiekuńczych – zapewnienie mieszkańcom strefy senioralnej dostępu do indywidualnie dobieranych usług wspomagających możliwie długie, samodzielne zamieszkanie.

5. Różnice pomiędzy MGLC a typowym osiedlem mieszkaniowo-usługowym:

Kryterium Typowe osiedle mieszkaniowo-usługowe Wielopokoleniowy Kampus Mieszkalny Struktura mieszkańców Zróżnicowana, bez koniecznego podziału funkcjonalnego Celowo zaprojektowane strefy rodzinne i senioralne Część senioralna Nie jest wymagana w koncepcji osiedla Zaplanowana, wyodrębniona i dostosowana do potrzeb Usługi komercyjne Zależne od koncepcji inwestycyjnej Stanowią zintegrowany element funkcjonowania kampusu Przestrzenie wspólne Przede wszystkim funkcje rekreacyjne Pełnią także funkcje integracyjne i międzypokoleniowe miejsce spotkań Usługi wspierające seniorów Nie stanowią koncepcji funkcjonowania osiedla Dostępne na miejscu, m. in. w ramach modelu CISL™ Zarządzanie Zarządzanie nieruchomościami i częściami wspólnymi Koordynacja infrastruktury mieszkalnej i funkcji usługowych oraz społecznych Cel projektu Zapewnienie mieszkań i usług bytowych Stworzenie zintegrowanego środowiska wielopokoleniowego

6. Senior Living i model CISL™ jako integralna część kampusu

W koncepcji MGLC Senior Living przestaje być odrębną, zamkniętą enklawą mieszkaniową i staje się integralnym elementem większego organizmu społecznego. Strefa senioralna może obejmować zarówno osoby mieszkające samotnie, jak i pary senioralne. Dla tych ostatnich szczególne znaczenie ma model Couple-Centered Integrated Senior Living (CISL™), vide: https://www.infor.pl/twoje-pieniadze/swiadczenia/7634765,nowy-model-opieki-senioralnej-starosc-nie-musi-oznaczac-rozstania.html

CISL™ zapewnia parom senioralnym możliwość niezależnego zamieszkania w środowisku dostosowanym do ich potrzeb, z dostępem do indywidualnie dobieranych usług wspierających, opiekuńczych i terapeutycznych. Istotą tego modelu jest dostosowywanie zakresu wsparcia do zmieniających się potrzeb obojga małżonków (partnerów), bez konieczności automatycznego ich rozdzielania z uwagi na przeniesienia jednego z nich w inne miejsce wraz z pogarszaniem się jego kondycji psychofizycznej.

Architektura strefy senioralnej powinna uwzględniać projektowanie bez barier, bezpieczeństwo, czytelną orientację przestrzenną i tworzenie środowiska sprzyjającego dobrostanowi psychicznemu i fizycznemu. W modelu CISL™ szczególną rolę odgrywa Therapeutic Living Environment – środowisko zamieszkania, w którym rozwiązania architektoniczne, organizacyjne i terapeutyczne tworzą funkcjonalną całość.

W tym modelu można realizować dwie uzupełniające się zasady. „Ageing in place” oznacza możliwie długie pozostawanie we własnym mieszkaniu dzięki dostępności odpowiedniego wsparcia. „Ageing in community” oznacza możliwość przejścia ze strefy rodzinnej do senioralnej bez opuszczania znanej społeczności, sąsiedztwa i wspólnej infrastruktury kampusu. W szczególności pozwala to myśleć o zamieszkaniu w MGLC w perspektywie kolejnych etapów życia.

Dostępność usług nie oznacza jednak możliwości zapewnienia w mieszkaniu każdego rodzaju i poziomu opieki. Zakres świadczeń oraz granice bezpieczeństwa muszą odpowiadać rzeczywistym potrzebom i stanowi zdrowia mieszkańców. MGLC nie jest z definicji domem całodobowej opieki, a CISL™ określa model organizacji zamieszkania i wsparcia dla par, nie zaś rodzaj nieruchomości.

Włączenie części senioralnej do kampusu tworzy dodatkową wartość: możliwość korzystania z wyspecjalizowanego środowiska zamieszkania i usług bez utraty kontaktu ze zróżnicowanym pokoleniowo otoczeniem społecznym.

7. MGLC jako nowy produkt na rynku nieruchomości

Jedną z podstawowych barier rozwoju Senior Living w Polsce pozostaje niepewność dotycząca rentowności inwestycji. W przeciwieństwie do tradycyjnego budownictwa mieszkaniowego, którego model biznesowy opiera się najczęściej na sprzedaży lokali, inwestycje senioralne wymagają uwzględnienia specjalistycznej infrastruktury, dostępności usług wspierających i opiekuńczych, kosztów eksploatacyjnych oraz długoterminowej zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat.

Dla deweloperów oznacza to wejście w segment rynku o odmiennym profilu ryzyka i potrzebie dodatkowych kompetencji. MGLC proponuje rozwiązanie, w którym Senior Living nie jest samodzielnym przedsięwzięciem, lecz częścią większego kompleksu mieszkaniowo-usługowego. Jego potencjał wynika z powiązania trzech segmentów: mieszkalnictwa rodzinnego, mieszkalnictwa senioralnego i komercyjnej infrastruktury handlowo-usługowej.

Nie chodzi jedynie o umieszczenie tych funkcji w jednej lokalizacji. Odrębność produktu MGLC wynika z celowego zaprojektowania ich wzajemnej komplementarności: dostępności usług dla obu grup mieszkańców, wspólnych przestrzeni społecznych, organizacji opieki senioralnej oraz mechanizmów finansowania i zarządzania całością. MGLC można zatem traktować jako odrębną koncepcję produktu deweloperskiego i inwestycyjnego, choć nie stanowi on osobnej, ustawowo zdefiniowanej kategorii nieruchomości w polskim prawie.

Z perspektywy dewelopera jest to możliwość rozszerzenia działalności o segment Senior Living z wykorzystaniem znanych mechanizmów realizacji inwestycji mieszkaniowych. Inwestor długoterminowy może uzyskać dostęp do aktywów o różnych profilach przychodu i ryzyka, natomiast operator Senior Living – do środowiska, w którym nie musi samodzielnie finansować i prowadzić całej infrastruktury kampusu.

8. Trzy segmenty inwestycyjne – źródła przychodów i dywersyfikacja ryzyka

Pierwszy segment – mieszkalnictwo rodzinne

Część rodzinna kampusu może być realizowana według sprawdzonych modeli deweloperskich, opartych na sprzedaży mieszkań lub ich długoterminowym wynajmie. Deweloper wykorzystuje znane mechanizmy finansowania, realizacji i komercjalizacji inwestycji. Przychody ze sprzedaży mieszkań, jako wpływy zasadniczo jednorazowe, mogą wspierać finansowanie kolejnych etapów przedsięwzięcia i ograniczać potrzebę angażowania kapitału własnego, zależnie od przyjętej struktury finansowania.

Drugi segment – mieszkalnictwo senioralne

Część senioralna może funkcjonować w różnych modelach własności i użytkowania mieszkań: od sprzedaży lokali, przez najem długoterminowy, po rozwiązania łączące prawo do zamieszkania z pakietami usług wspierających. W modelu CISL™ mieszkanie senioralne nie jest tylko produktem rynku nieruchomości, lecz elementem zorganizowanego środowiska zamieszkania, umożliwiającego korzystanie z usług odpowiednich do zmieniających się potrzeb par senioralnych.

Z punktu widzenia właściciela nieruchomości przychód ze sprzedaży lokalu i regularny czynsz najmu są odmiennymi kategoriami ekonomicznymi. Z kolei wpływy ze świadczenia usług opiekuńczych, wspierających i terapeutycznych należą do działalności odpowiedniego operatora lub dostawcy usług i nie muszą stanowić przychodu właściciela nieruchomości.

Trzeci segment – infrastruktura handlowo-usługowa

Trzecim filarem ekonomicznym kampusu są lokale handlowe i usługowe, w modelu wzorcowym skupione przede wszystkim w odrębnych obiektach. Mogą obejmować sklepy, gastronomię, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, gabinety podologiczne, placówki medyczne i rehabilitacyjne, centra fizjoterapii i fitness, apteki oraz punkty świadczące usługi gospodarcze. Zaplecze rodzinne uzupełniają żłobki i przedszkola, ewentualnie szkoła.

Infrastruktura ta ma podwójną funkcję: podnosi funkcjonalność i atrakcyjność środowiska zamieszkania, a zarazem tworzy komercyjny segment mogący generować przychody z wynajmu powierzchni niezależnym przedsiębiorcom. Obie strefy mieszkaniowe zwiększają potencjalną bazę klientów mieszkających na miejscu, a częściowe otwarcie usług na mieszkańców z bliskiego otoczenia kampusu może poprawiać rentowność ich funkcjonowania.

Dywersyfikacja nie oznacza automatycznie wspólnego strumienia przychodów

Najważniejszą korzyścią inwestycyjną MGLC jest możliwość połączenia zróżnicowanych modeli monetyzacji: jednorazowej sprzedaży mieszkań, powtarzalnych przychodów z najmu oraz odrębnej działalności usługowej. Nie są to jednak automatycznie przychody jednego podmiotu. Ich rozdzielenie zależy od własności aktywów, zawartych umów i struktury podmiotowej przedsięwzięcia.

Różnorodność segmentów może ograniczać zależność projektu od pojedynczego rynku, lecz nie eliminuje współzależności kosztów budowy, popytu, finansowania czy eksploatacji wspólnej infrastruktury. Warunkiem rzeczywistej dywersyfikacji jest ekonomiczne i prawne wyodrębnienie segmentów, umożliwiające niezależną ocenę ich rentowności, finansowanie, a w razie potrzeby również sprzedaż poszczególnych aktywów.

9. Struktura własnościowa, finansowanie i model operatorski

MGLC nie wymaga jednolitej struktury własnościowej. Mieszkania rodzinne mogą stanowić odrębną własność prywatną, część senioralna może pozostawać własnością inwestora instytucjonalnego, a lokale handlowo-usługowe – innego podmiotu lub kilku niezależnych podmiotów. Możliwy jest także model kondominium, w którym poszczególne mieszkania i lokale stanowią odrębną własność, a zasady współużytkowania infrastruktury wspólnej są określone umownie i organizacyjnie.

W większych przedsięwzięciach można rozważyć utworzenie odrębnych spółek celowych odpowiedzialnych za poszczególne segmenty inwestycji. Rozwiązanie takie może ułatwiać pozyskiwanie kapitału i partnerów oraz późniejsze zarządzanie aktywami, wymaga jednak precyzyjnego określenia praw do infrastruktury wspólnej, sposobu podziału kosztów i zasad podejmowania decyzji.

Dla czytelności modelu należy rozdzielić trzy podstawowe funkcje:

Deweloper odpowiada przede wszystkim za pozyskanie terenu, przygotowanie projektu, pozwolenia, finansowanie budowy, realizację i komercjalizację nieruchomości. Właściciel lub inwestor sektora real estate czerpie korzyści z posiadanych aktywów i odpowiada za zobowiązania wynikające z prawa własności. Operator Senior Living organizuje funkcjonowanie części senioralnej, koordynuje usługi i dba o standardy obsługi mieszkańców.

Odrębną, konieczną funkcją jest zarządzanie całym kampusem: wspólnymi drogami i ciągami pieszymi, zielenią, obiektami rekreacyjnymi, infrastrukturą techniczną, zasadami korzystania z przestrzeni wspólnych i rozliczaniem kosztów utrzymania. Funkcję tę może pełnić wyspecjalizowany zarządca kampusu lub podmiot wyznaczony przez właścicieli, niezależnie od operatora Senior Living.

W modelu CISL™ operator może pełnić rolę integratora usług zamiast samodzielnie świadczyć wszystkie świadczenia. Współpracuje wówczas z wyspecjalizowanymi dostawcami opieki, rehabilitacji, usług medycznych i wsparcia codziennego.

Wyraźne rozgraniczenie kompetencji i odpowiedzialności dewelopera, właścicieli, zarządcy kampusu, operatora Senior Living oraz dostawców usług pozwala lepiej kontrolować ryzyka i koszty. Funkcje te nie muszą być powierzane pięciu odrębnym firmom, lecz powinny zostać jednoznacznie określone.

10. Etapowanie inwestycji i warunki ekonomicznej wykonalności

MGLC nie musi być realizowany jednorazowo. Etapowanie może stanowić istotny instrument ograniczania jednorazowego zaangażowania kapitału i dostosowywania tempa realizacji do popytu, pod warunkiem że od początku istnieje spójny projekt docelowy i wola jego realizacji.

Pierwszy etap mógłby obejmować realizację części mieszkaniowej przeznaczonej dla rodzin z dziećmi wraz z podstawową infrastrukturą handlowo-usługową. Drugi etap – budowę strefy senioralnej, korzystającej z funkcjonującego już zaplecza. Kolejne etapy mogłyby obejmować rozbudowę infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, medycznej i terapeutycznej.

Taki harmonogram powinien być jednak oceniany w kontekście całej inwestycji. Jeszcze przed uruchomieniem pierwszego etapu należy zabezpieczyć możliwość realizacji strefy senioralnej, układu komunikacyjnego i docelowych funkcji wspólnych, określić zasady finansowania infrastruktury oraz ramy współpracy z przyszłym operatorem Senior Living. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że po zakończeniu etapu rodzinnego przedsięwzięcie pozostanie zwykłym osiedlem mieszkaniowym, a nie planowanym kampusem wielopokoleniowym.

Ekonomiczna wykonalność MGLC wymaga ponadto oddzielnych kalkulacji dla każdego segmentu oraz całej infrastruktury wspólnej: kosztów inwestycyjnych, sposobu komercjalizacji, obciążeń operacyjnych, przepływów pieniężnych i zasad rozliczeń pomiędzy właścicielami i operatorami.

11. Potencjał MGLC dla deweloperów i inwestorów instytucjonalnych

W perspektywie rozwoju polskiego rynku nieruchomości do roku 2060 koncepcja MGLC może stać się interesującym produktem dla inwestorów poszukujących ekspozycji na długoterminowe trendy demograficzne. Jej potencjał wynika z połączenia procesu starzenia się społeczeństwa z rosnącym znaczeniem środowisk zamieszkania oferujących dostęp na miejscu do rozbudowanej infrastruktury usługowej.

Deweloper mieszkaniowy może potraktować MGLC jako sposób rozszerzenia oferty o segment Senior Living, przy wykorzystaniu doświadczenia w realizacji części rodzinnej. Inwestor długoterminowy może być zainteresowany aktywami zapewniającymi powtarzalne przychody z najmu i profesjonalne zarządzanie. Z kolei wyspecjalizowany operator Senior Living otrzymuje możliwość prowadzenia działalności w kompleksie wyposażonym w usługi, których sam nie musiałby finansować i utrzymywać.

Część senioralna, zwłaszcza w modelu CISL™, może odróżniać MGLC od konkurencyjnych projektów mieszkaniowych. Warunkiem zainteresowania kapitału instytucjonalnego będzie jednak wykazanie zasadności ekonomicznej: realistycznych prognoz popytu i komercjalizacji, kosztów budowy i utrzymania, czynszów, wykorzystania usług oraz rentowności poszczególnych segmentów. Sama innowacyjność koncepcji nie zastępuje wiarygodnego modelu biznesowego.

Z ekonomicznego punktu widzenia szczególną wartość ma możliwość współpracy kilku kategorii podmiotów – deweloperów, właścicieli i dysponentów kapitału długoterminowego, operatorów Senior Living i niezależnych przedsiębiorców – w ramach jednej, jasno ustrukturyzowanej koncepcji. To właśnie integracja architektury, usług, odpowiedzialności operacyjnej i odmiennych modeli przychodu może uzasadniać traktowanie MGLC jako jakościowo nowego produktu inwestycyjnego.

12. Wielopokoleniowy Kampus Mieszkalny jako kierunek rozwoju Senior Living w Polsce do 2060 roku

MGLC ma szansę stać się jednym z najbardziej zaawansowanych kierunków ewolucji polskiego rynku Senior Living. Innowacyjność tej koncepcji nie polega na samym sąsiedztwie mieszkań rodzinnych i senioralnych czy na obecności lokali usługowych, ponieważ rozwiązania te są już znane. Polega na ich świadomym, planowanym z góry połączeniu w jeden model urbanistyczny, społeczny, operatorski i inwestycyjny.

W polskich warunkach koncepcja ta może być szczególnie interesująca w nowych inwestycjach deweloperskich, rewitalizacji większych terenów miejskich, przekształcaniu istniejących kompleksów nieruchomości oraz przedsięwzięciach realizowanych we współpracy inwestorów prywatnych z samorządami. Ze względów na lokalną strukturę demograficzną MGLC nie musi być rozwiązaniem uniwersalnym dla każdej lokalizacji i każdego środowiska mieszkańców gminy, miasta, czy metropolii, ale może wyznaczać docelowy kierunek rozwoju zintegrowanych form zamieszkania.

Przyszłość Senior Living traktowana w perspektywie nieuchronnych procesów demograficznych nie musi oznaczać budowania coraz większej liczby osiedli przeznaczonych wyłącznie dla seniorów. Może oznaczać projektowanie takiego środowiska zamieszkania, w którym człowiek z biegiem czasu poddany nieuchronnym procesom mijającego czasu nie jest zmuszony do opuszczenia swojej społeczności tylko dlatego, że się starzeje. W tej zmianie filozofii projektowania przestrzeni mieszkaniowej należy upatrywać największego potencjału Wielopokoleniowego Kampusu Mieszkalnego jako koncepcji rozwoju Senior Living nowej generacji.

Autor artykułu:

mgr Jan Rybski

Prezes Fundacji Opieki PRO-TUTELA (OPP)

IHSCC International Health & Senior Care Consulting

Członek Rady Ekspertów LTCF Long-Time Care Foundation w Polsce

Ekspert KIDO Krajowej Izby Domów Opieki

Kontakt: e-mail: fundacjaopieki@pro-tutela.pl