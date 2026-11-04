Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę deregulacyjną, która z mocy prawa umarza stare długi w ZUS. Rządowa reforma ma na celu likwidację tzw. „martwych dusz” w rejestrach i zaoszczędzenie milionów złotych na bezskutecznych postępowaniach windykacyjnych. Wielki proces czyszczenia kont obejmie około 7100 płatników składek, a łączna kwota objęta abolicją szacowana jest na blisko 315 milionów złotych.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę deregulacyjną, która z mocy prawa umarza historyczne i w przeważającej mierze niemożliwe do wyegzekwowania zaległości wobec ZUS sprzed 1 stycznia 1999 roku. Automatyczna abolicja obejmie około 7100 płatników składek z zadłużeniem szacowanym na ok. 315 mln zł, z wyłączeniem należności zabezpieczonych hipoteką. Zapoznaj się z pełnymi informacjami na ten temat.

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Prezydent Karol Nawrocki podpisał. Koniec z windykacją widmowych długów. ZUS zyska miliony na czystce w papierach

„Umorzenie należności dochodzonych przez ZUS, powstałych przed 1 stycznia 1999 r., których spłata nie została zabezpieczona hipoteką” – zakłada ustawa, którą w środę 4 listopada br. podpisał prezydent Karol Nawrocki. Kwota zadłużenia szacowana jest na ok. 315 mln zł. Za deregulacyjną ustawą o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r., odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Powodem zmian jest niska efektywność działań związanych z egzekwowaniem wierzytelności przez ZUS przy nieproporcjonalnie wysokich kosztach dochodzenia zaległości. Zaznaczyli, że z uwagi na upływ czasu zaległości są w przeważającej mierze niemożliwe do wyegzekwowania.

„Proponowane rozwiązanie dotyczy około 7100 płatników składek, na kontach, których kwota zadłużenia z tytułu składek szacowana jest na około 315 mln zł” - czytamy w ocenie skutków regulacji. Autorzy zmian zaznaczyli, że w ostatnich latach wpływy egzekucyjne ZUS za okres przed 1999 r. utrzymują się na poziomie około 4 mln zł. Wyjaśnili, że w znacznej części wpływy te dotyczą należności pochodnych, a nie redukcji należności głównej.

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Według resortu pracy umorzenie należności pozwoli uniknąć sytuacji, w której w perspektywie 10 lat ponoszone byłyby wydatki na ich dochodzenie na poziomie około 135 mln zł. Przy jednoczesnym uzyskaniu wpływów z tego tytułu szacowanych na około 13,9 mln zł.

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Automatyczne umorzenie składek z mocy prawa – bez wniosków i zbędnych decyzji

Zgodnie z regulacją umorzenie należności nastąpi z mocy prawa. Oznacza to, że ZUS będzie zwolniony z wydawania decyzji w tej sprawie. Zdaniem projektodawców zapewni to automatyzm działania i wyeliminuje ryzyko opóźnień w wykonaniu ustawy.

Osoba, która ma zadłużenie objęte umorzeniem, będzie mogła od niego odstąpić poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenia należy kierować bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto nie skorzysta z abolicji? Państwo nie odpuści zaległości z hipoteką

Zmiany nie obejmą jednak należności zabezpieczonych hipoteką, które dotyczą 3,8 tys. płatników składek. Jak wyjaśnili autorzy regulacji, tego rodzaju zabezpieczenie, co do zasady, zapewnia realną możliwość zaspokojenia wierzytelności z majątku zobowiązanego o wymiernej wartości ekonomicznej.