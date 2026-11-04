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Znamy kalendarz szczepień na 2027 rok. Co ze szczepieniem przeciwko HPV?

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04 listopada 2026, 15:35
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Znamy kalendarz szczepień na 2027 rok
Znamy kalendarz szczepień na 2027 rok. Co ze szczepieniem przeciwko HPV?
Shutterstock

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Opublikowano już komunikat Ministra Zdrowia w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2027 r. To on nazywany jest potocznie kalendarzem szczepień. W dokumencie wprowadzono pewne zmiany. A co ze szczepieniami przeciwko HPV?

Znamy już kalendarz szczepień na 2027 rok. W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 28 października 2026 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2027 r. To właśnie ten dokument jest potocznie określany jako kalendarz szczepień, bo zawiera szczegółowy wykaz szczepień obowiązkowych i zalecanych oraz zasady dotyczące ich realizacji. W stosunku do dotychczas wydawanych komunikatów struktura dokumentu na 2027 rok została zmodernizowana i uzupełniona o dodatkowe informacje dla świadczeniodawców realizujących szczepienia ochronne oraz ogółu obywateli.

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Kalendarz szczepień został zmodernizowany

Program aktualnie składa się z następujących części:
1) Szczepienia obowiązkowe w podziale na szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży, szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi, szczepienia poekspozycyjne, profilaktykę poekspozycyjną przeciw wściekliźnie i profilaktykę poekspozycyjną przeciw tężcowi.
2) Szczepienia zalecane oraz inne formy immunoprofilaktyki w podziale na: szczepienia zalecane dzieci i młodzieży, szczepienia zalecane dorosłych, szczepienia zalecane kobiet w ciąży, szczepienia zalecane dla osób wykonujących zawód medyczny, szczepienia zalecane dla innych grup pracowników narażonych na zakażenie, szczepienia poekspozycyjne, zalecaną profilaktykę poekspozycyjną przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, uodpornienie bierne przeciw RSV, szczepienia zalecane dzieciom i osobom dorosłym przed podróżą zagraniczną w obszary endemiczne.
W komunikacie zamieszczono również informacje uzupełniające dotyczące zasad szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym (w szczególności: szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie; szczepienia przeciw gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, błonicy, tężcowi i krztuścowi, półpascowi), ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień, szczepienia wyrównawcze, uprawnienia osób wykonujących zawód medyczny, które przeprowadzają badanie kwalifikacyjne oraz podają szczepionkę i skrócone kalendarze szczepień.

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Co dalej ze szczepieniem przeciwko HPV?

A co ze szczepieniem przeciwko HPV? Niedawno pisaliśmy o tym, że resort zdrowia w odpowiedzi na interpelację nr 19828 w sprawie ewaluacji programu bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz planów wprowadzenia obowiązku szczepień informował, że trwają prace nad objęciem szczepień przeciwko HPV obowiązkiem szczepień ochronnych. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (nr 1820) wciąż jest na etapie konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Zgłoszenie go miało miejsce w październiku 2025 roku, a widoczna ostatnia data modyfikacji to grudzień 2025 r. Choć planowany termin wydania rozporządzenia wskazany w wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia był określony na II półrocze 2026 r., to jednak publikacja kalendarza szczepień na 2027 rok potwierdziła, że w najbliższym czasie nie znajdzie się ono w kalendarzu obowiązkowym – w przyszłym roku będzie to nadal szczepienie zalecane dla dzieci i młodzieży oraz szczepienie zalecane dla dorosłych.

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Źródło: INFOR
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