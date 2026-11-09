Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie, które ma ulżyć budżetom domowym. Ryczałt energetyczny co miesiąc zapewnia pieniądze na opłacenie rachunków za prąd, gaz i ciepło. Komu przysługuje to świadczenie?

Komu przysługuje ryczałt energetyczny z ZUS

Zbliża się zima a ceny energii rosną. Wzrost cen z pewnością odczują emeryci. Z myślą o nich ZUS wypłaca tzw. ryczałt energetyczny, którego celem jest obniżenie kosztów życia codziennego związanych z opłatami za energię elektryczną, cieplną i gazową. Pieniądze są wypłacane osobie uprawnionej, która może samodzielnie zdecydować, na jakie wydatki je przeznaczy.

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Niestety, świadczenie to nie jest przeznaczone dla wszystkich potrzebujących i przysługuje tylko wybranym grupom emerytów i rencistów. O ryczałt energetyczny może ubiegać się osoba będąca:

kombatantem ,

, ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,

wojennych i okresu powojennego, żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych,

zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych, wdową lub wdowcem po osobach wymienionych powyżej, co oznacza, że po śmierci osoby uprawnionej małżonek może kontynuować pobieranie ryczałtu.

Wysokość ryczałtu energetycznego

ZUS wypłaca ryczałt energetyczny wraz z emeryturą lub rentą. Przy czym na wysokość tego świadczenia nie ma wpływu sytuacja finansowa osoby je pobierającej. Oznacza to, że wysokość emerytury, renty ani innych dochodów nie decyduje o prawie do ryczałtu.

Wysokość ryczałtu energetycznego wynosi obecnie 336,16 zł miesięcznie, czyli w ciągu roku można otrzymać łącznie 4033,92 zł. Obecna wysokość świadczenia będzie obowiązywać aż do końca lutego 2027 r. Po tym terminie kwota wsparcia zostanie zwaloryzowana.

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Wysokość świadczenia w 2027 r. nie jest jeszcze znana. Według prognoz może to być kwota ok. 349,47 zł, co wynika z szacowanego wskaźnika waloryzacji na poziomie ok. 3,96 proc.

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Wniosek o ryczałt energetyczny

Osoby ubiegające się o ryczałt energetyczny powinny złożyć następujące dokumenty:

wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego ( ZUS-ERK );

o przyznanie ryczałtu energetycznego ( ); decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych lub potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców;

szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych lub potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców; zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych;

Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych; zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Przepisy nie określają terminu na złożenie wniosku o ryczałt energetyczny i wymaganych dokumentów. Można więc złożyć je w każdym momencie w dowolnym oddziale ZUS, jednak wniosek rozpatruje placówka ZUS, która przyznała świadczenie emerytalno-rentowe. ZUS powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Podstawa prawna