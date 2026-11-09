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Pieniądze na opłaty za prąd, gaz i ciepło. Komu ZUS wypłaci świadczenie?

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09 listopada 2026, 08:09
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
energia elektryczna prąd gaz ziemny ogrzewanie ciepło ryczałt energetyczny seniorzy emeryci renciści ZUS
Pieniądze na opłaty za prąd, gaz i ciepło. Komu ZUS wypłaci świadczenie?
Shutterstock

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie, które ma ulżyć budżetom domowym. Ryczałt energetyczny co miesiąc zapewnia pieniądze na opłacenie rachunków za prąd, gaz i ciepło. Komu przysługuje to świadczenie?

Komu przysługuje ryczałt energetyczny z ZUS

Zbliża się zima a ceny energii rosną. Wzrost cen z pewnością odczują emeryci. Z myślą o nich ZUS wypłaca tzw. ryczałt energetyczny, którego celem jest obniżenie kosztów życia codziennego związanych z opłatami za energię elektryczną, cieplną i gazową. Pieniądze są wypłacane osobie uprawnionej, która może samodzielnie zdecydować, na jakie wydatki je przeznaczy.

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Niestety, świadczenie to nie jest przeznaczone dla wszystkich potrzebujących i przysługuje tylko wybranym grupom emerytów i rencistów. O ryczałt energetyczny może ubiegać się osoba będąca:

  • kombatantem,
  • ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,
  • żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych,
  • wdową lub wdowcem po osobach wymienionych powyżej, co oznacza, że po śmierci osoby uprawnionej małżonek może kontynuować pobieranie ryczałtu.
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Wysokość ryczałtu energetycznego

ZUS wypłaca ryczałt energetyczny wraz z emeryturą lub rentą. Przy czym na wysokość tego świadczenia nie ma wpływu sytuacja finansowa osoby je pobierającej. Oznacza to, że wysokość emerytury, renty ani innych dochodów nie decyduje o prawie do ryczałtu.

Wysokość ryczałtu energetycznego wynosi obecnie 336,16 zł miesięcznie, czyli w ciągu roku można otrzymać łącznie 4033,92 zł. Obecna wysokość świadczenia będzie obowiązywać aż do końca lutego 2027 r. Po tym terminie kwota wsparcia zostanie zwaloryzowana.

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Wysokość świadczenia w 2027 r. nie jest jeszcze znana. Według prognoz może to być kwota ok. 349,47 zł, co wynika z szacowanego wskaźnika waloryzacji na poziomie ok. 3,96 proc.

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Wniosek o ryczałt energetyczny

Osoby ubiegające się o ryczałt energetyczny powinny złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK);
  • decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych lub potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców;
  • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych;
  • zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Przepisy nie określają terminu na złożenie wniosku o ryczałt energetyczny i wymaganych dokumentów. Można więc złożyć je w każdym momencie w dowolnym oddziale ZUS, jednak wniosek rozpatruje placówka ZUS, która przyznała świadczenie emerytalno-rentowe. ZUS powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2039),
  • komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego (M.P. z 2026 r. poz. 104).
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Źródło: INFOR
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