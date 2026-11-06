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Pięć razy więcej za napoje od 1 stycznia 2027 r. System kaucyjny zaskoczy podwyżką do (aż!) 15 zł opłaty za butelki i puszki

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06 listopada 2026, 07:57
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
system kaucyjny, napoje, butelki, puszki, opłata, kaucja, sklepy
Pięć razy więcej za napoje od 1 stycznia 2027 r. System kaucyjny zaskoczy podwyżką do (aż!) 15 zł opłaty za butelki i puszki
Shutterstock

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Od 1 stycznia 2027 r. opłata produktowa za butelki plastikowe (tj. butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych) na napoje, o pojemności do 3 litrów oraz za puszki metalowe o pojemności do 1 litra wzrośnie aż (!) pięciokrotnie. Tak drastyczna podwyżka spowoduje, że te sklepy, które nadal pozostają poza systemem kaucyjnym, już się od niego „nie wywiną”.

System kaucyjny opakowań na napoje, czyli – obowiązujący od 1 października 2025 r. mechanizm promujący recykling, którego celem jest umożliwienie osiągnięcia wyznaczonych przez Unię Europejską poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych (w tym m.in. butelek PET i metalowych puszek)

System kaucyjny opakowań na napoje obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 r., a powodem jego wprowadzenia stała się dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. dyrektywa SUP). Nałożyła ona na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia selektywnej zbiórki określonych odpadów do celów recyklingu. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w wybranych rodzajach opakowań – zgodnie z ww. dyrektywą – obowiązani są osiągnąć określone poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach systemu (77% od 2025 r. i 90% od 2029 r.). Dodatkowo, dla butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – obowiązani są oni do zapewnienia, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami, zawierały udział wagowy wynoszący co najmniej: od 2025 r. – 25%, a od 2030 r. – 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Uruchomienie systemu kaucyjnego – ma pomóc osiągnąć oba powyższe cele.

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Ważne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, celem implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów wynikających z ww. dyrektywy UE – systemem kaucyjnym w Polsce objęte zostały:

  • butelki plastikowe (tj. butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych) na napoje, o pojemności do 3 litrów (włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych), z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych – za które kaucja wynosi 50 gr,
  • puszki metalowe o pojemności do 1 litra – za które kaucja wynosi 50 gr oraz
  • butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra – za które kaucja wynosi 1 zł.

Wśród najważniejszych, praktycznych informacji związanych z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego, dla jego użytkowników (czyli konsumentów, którzy nabywają napoje w opakowaniach objętych kaucją), warto wymienić następujące:

  • Systemem kaucyjnym objęte są wyłącznie opakowania ze znakiem kaucji, a w ww. znaku kaucji – widoczna jest informacja o wysokości kaucji za dane opakowanie.
  • Kaucja za opakowanie z oznaczeniem kaucji doliczana jest przy kasie (na paragonie pojawia się osobno, jako oddzielna pozycja) – nie jest wliczona w cenę samego napoju na półce sklepowej czy w automacie z napojami (jej wysokość jest widoczna na etykiecie opakowania – jest częścią znaku kaucji).
  • Do otrzymania zwrotu kaucji nie jest potrzebny paragon za zakup napoju, a zwrotu opakowania można dokonać m.in. w sklepach i automatach kaucyjnych.
  • Aby otrzymać zwrot kaucji, opakowanie musi zawierać nienaruszony znak kaucji i czytelny kod kreskowy, dlatego – zwracanych opakowań nie należy zgniatać ani uszkadzać.
  • Za działanie systemu kaucyjnego w Polsce odpowiadają tzw. operatorzy, czyli podmioty, które organizują współpracę między producentami napojów, a punktami ich sprzedaży, którzy odpowiadają za zbiórkę opakowań objętych systemem.
  • Punktami zbiórki opakowań objętych systemem kaucyjnym (ze znakiem kaucji), są:
    • wszystkie sklepy powyżej 200 m2, które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym,
    • sklepy poniżej 200 m2, które przystąpiły do systemu,
    • automaty kaucyjne dostępne także poza punktami handlowymi,
    • inne punkty zbiórki.
  • Za niezwrócenie kaucji za szklane butelki wielokrotnego użycia przez jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2, w której klientom oferowane są produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym – prowadzącemu taką jednostkę handlu, grozi od 10 tys. do nawet 500 tys. kary pieniężnej. Za kontrolę podmiotów w zakresie przepisów kaucyjnych odpowiadają wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Kary pieniężne także wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

System kaucyjny w Polsce nie obejmuje jednak wszystkich opakowań na napoje i odpadów opakowaniowych – jakie wyłączenia w ramach mechanizmu promującego recykling, jakim jest system kaucyjny, przewidział ustawodawca?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (a konkretnie jej art. 1 pkt 3) – z systemu kaucyjnego zostały wyłączone produkty w opakowaniach na napoje będące mlekiem, jogurtem lub innym pitnym produktem mlecznym. Wynika to z tego, że – zgodnie z ww. przepisem – nie obejmuje ich ciążący na wprowadzającym do obrotu produkty w opakowaniach na napoje obowiązek osiągnięcia określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. W uzasadnieniu projektu ustawy, którą wprowadzono ww. wyłączenie wskazano, że – stanowi ono odpowiedź na postulaty zgłaszane przez branżę mleczarską „związane z potrzebą zachowania reżimu sanitarnego w punktach handlowych, którego w miejscach przechowywania opakowań po tych produktach, ciężko byłoby dotrzymać”.

Wśród opakowań wyłączonych z systemu kaucyjnego – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – wymienia ponadto:

  • opakowania szklane jednokrotnego użycia oraz
  • kartoniki po sokach.

Za nieprzystąpienie do systemu kaucyjnego i nieosiągnięcie wymaganych poziomów zbiórki – przedsiębiorca/sklep sprzedający napoje (w butelkach PET i puszkach) poniesie dodatkową opłatę

Zgodnie z art. 34 ust. 2c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – przedsiębiorca, który sprzedaje napoje w butelkach PET lub metalowych puszkach i który:

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  • nie przystąpił do systemu kaucyjnego (tj. nie zawarł z podmiotem reprezentującym umowy dotyczącej przystąpienia do systemu kaucyjnego) i
  • nie osiągnął wymaganego poziomu zbiórki (tj. selektywnego zbierania opakowań), który – dla 2026 r. – został określony na poziomie 77% w przypadku butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów oraz puszek metalowych o pojemności do 1 litra,

podlega tzw. opłacie produktowej liczonej według potrójnej stawki (i obliczonej oddzielnie dla każdego rodzaju z ww. opakowań).

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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań – aktualnie, opłata produktowa za 1 kg butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów – wynosi 1 zł. Na 1 zł opiewa również opłata produktowa za 1 kg puszek metalowych o pojemności do 1 litra.

Ważne

Przedsiębiorcy, którzy nie przystąpili do systemu kaucyjnego i nie osiągnęli wymaganego poziomu zbiórki ww. opakowań, w 2026 r., zapłacą zatem – trzykrotność ww. stawki, a więc – 3 zł za 1 kg butelek PET o pojemności do 3 litrów i odpowiednio 3 zł za 1 kg metalowych puszek o pojemności do 1 litra.

Pięciokrotny wzrost opłat za napoje (w butelkach PET i metalowych puszkach) od 1 stycznia 2027 r. – przedsiębiorcy/sklepy, które nie przystąpiły do systemu kaucyjnego, mają dodatkową motywację

Ważne

Zgodnie z pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań – od 1 stycznia 2027 r., opłata produktowa za:

  • 1 kg butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów oraz
  • 1 kg puszek metalowych o pojemności do 1 litra,

wzrośnie do 5 zł (z 1 zł w 2026 r., a zatem – aż pięciokrotnie).

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają napoje w butelkach PET lub metalowych puszkach i którzy:

  • nie przystąpili do systemu kaucyjnego (tj. nie zawarli z podmiotem reprezentującym umowy dotyczącej przystąpienia do systemu kaucyjnego) i
  • nie osiągną wymaganego poziomu zbiórki (tj. selektywnego zbierania opakowań), który – dla 2027 r. (tak jak dla 2026 r.) – został określony na poziomie 77% w przypadku butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów oraz puszek metalowych o pojemności do 1 litra,

podlegać będą (tak jak w roku 2026) ww. opłacie produktowej liczonej według potrójnej stawki (i obliczonej oddzielnie dla każdego rodzaju z ww. opakowań). Za 1 kg butelek PET, jak i metalowych puszek, zapłacą już jednak (od 1 stycznia 2027 r.) nie 3 zł, a – aż 15 zł (5 zł x 3).

Przykład

Przy założeniu, że przedsiębiorca rocznie wprowadza do obrotu np. 100 tys. butelek PET, z których każda waży 25 g, czyli łączna masa opakowań na napoje, objętych systemem kaucyjnym, wprowadzonych przez niego do obrotu opiewa na 2500 kg, oznacza to, że – przy wymaganym poziomie zbiórki wynoszącym 77% – przedsiębiorca taki powinien wykazać, że zebrał 1925 kg butelek. Za nieprzystąpienie do systemu kaucyjnego i nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbiórki, w 2026 r., przy takiej ilości (1925 kg butelek PET), zapłaciłby 5775 zł (1925 kg x 3, bo opłata produktowa wynosi aktualnie 3 zł/kg), a od 1 stycznia 2027 r. zapłaci aż – 28 875 zł (1925 kg x 15, bo opłata produktowa wzrośnie aż do 15 zł/kg).

Podwyżka ta, z dużym prawdopodobieństwem, stanie się wystarczająca motywacja do przystąpienia do systemu kaucyjnego dla firm, które cały czas działają jeszcze poza nim.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 619 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1852 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r., poz. 1911)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1046)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 988)
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Źródło: INFOR
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