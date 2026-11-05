Pięć razy więcej za napoje od 1 stycznia 2027 r. System kaucyjny zaskoczy podwyżką do (aż!) 15 zł opłaty za butelki i puszki

Od 1 stycznia 2027 r. opłata produktowa za butelki plastikowe (tj. butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych) na napoje, o pojemności do 3 litrów oraz za puszki metalowe o pojemności do 1 litra wzrośnie aż (!) pięciokrotnie. Tak drastyczna podwyżka spowoduje, że te sklepy, które nadal pozostają poza systemem kaucyjnym, już się od niego „nie wywiną”.

System kaucyjny opakowań na napoje, czyli – obowiązujący od 1 października 2025 r. mechanizm promujący recykling, którego celem jest umożliwienie osiągnięcia wyznaczonych przez UE poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych (w tym m.in. butelek PET i metalowych puszek)

System kaucyjny opakowań na napoje obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 r., a powodem jego wprowadzenia stała się dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. dyrektywa SUP). Nałożyła ona na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia selektywnej zbiórki określonych odpadów do celów recyklingu. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w wybranych rodzajach opakowań – zgodnie z ww. dyrektywą – obowiązani są osiągnąć określone poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach systemu (77% od 2025 r. i 90% od 2029 r.). Dodatkowo, dla butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – obowiązani są oni do zapewnienia, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami, zawierały udział wagowy wynoszący co najmniej: od 2025 r. – 25%, a od 2030 r. – 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Uruchomienie systemu kaucyjnego – ma pomóc osiągnąć oba powyższe cele.

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Ważne Zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, celem implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów wynikających z ww. dyrektywy UE – systemem kaucyjnym w Polsce objęte zostały: butelki plastikowe (tj. butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych) na napoje, o pojemności do 3 litrów (włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych), z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych – za które kaucja wynosi 50 gr ,

(tj. butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych) na napoje, o pojemności (włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych), z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych – za które kaucja wynosi , puszki metalowe o pojemności do 1 litra – za które kaucja wynosi 50 gr oraz

o pojemności – za które kaucja wynosi oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra – za które kaucja wynosi 1 zł. Wśród najważniejszych, praktycznych informacji związanych z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego, dla jego użytkowników (czyli konsumentów, którzy nabywają napoje w opakowaniach objętych kaucją), warto wymienić następujące: Systemem kaucyjnym objęte są wyłącznie opakowania ze znakiem kaucji , a w ww. znaku kaucji – widoczna jest informacja o wysokości kaucji za dane opakowanie.

, a w ww. znaku kaucji – widoczna jest informacja o wysokości kaucji za dane opakowanie. Kaucja za opakowanie z oznaczeniem kaucji doliczana jest przy kasie (na paragonie pojawia się osobno, jako oddzielna pozycja) – nie jest wliczona w cenę samego napoju na półce sklepowej czy w automacie z napojami (jej wysokość jest widoczna na etykiecie opakowania – jest częścią znaku kaucji).

(na paragonie pojawia się osobno, jako oddzielna pozycja) – nie jest wliczona w cenę samego napoju na półce sklepowej czy w automacie z napojami (jej wysokość jest widoczna na etykiecie opakowania – jest częścią znaku kaucji). Do otrzymania zwrotu kaucji nie jest potrzebny paragon za zakup napoju, a zwrotu opakowania można dokonać m.in. w sklepach i automatach kaucyjnych .

za zakup napoju, a zwrotu opakowania można dokonać m.in. . Aby otrzymać zwrot kaucji, opakowanie musi zawierać nienaruszony znak kaucji i czytelny kod kreskowy , dlatego – zwracanych opakowań nie należy zgniatać ani uszkadzać .

i , dlatego – . Za działanie systemu kaucyjnego w Polsce odpowiadają tzw. operatorzy , czyli podmioty, które organizują współpracę między producentami napojów, a punktami ich sprzedaży, którzy odpowiadają za zbiórkę opakowań objętych systemem.

, czyli podmioty, które organizują współpracę między producentami napojów, a punktami ich sprzedaży, którzy odpowiadają za zbiórkę opakowań objętych systemem. Punktami zbiórki opakowań objętych systemem kaucyjnym (ze znakiem kaucji), są:

(ze znakiem kaucji), są: wszystkie sklepy powyżej 200 m2, które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, sklepy poniżej 200 m2, które przystąpiły do systemu, automaty kaucyjne dostępne także poza punktami handlowymi, inne punkty zbiórki.

Za niezwrócenie kaucji za szklane butelki wielokrotnego użycia przez jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2, w której klientom oferowane są produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym – prowadzącemu taką jednostkę handlu, grozi od 10 tys. do nawet 500 tys. kary pieniężnej. Za kontrolę podmiotów w zakresie przepisów kaucyjnych odpowiadają wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Kary pieniężne także wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Za nieprzystąpienie do systemu kaucyjnego i nieosiągnięcie wymaganych poziomów zbiórki – przedsiębiorca/sklep sprzedający napoje (w butelkach PET i puszkach) poniesie dodatkową opłatę

Zgodnie z art. 34 ust. 2c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – przedsiębiorca, który sprzedaje napoje w butelkach PET lub metalowych puszkach i który:

nie przystąpił do systemu kaucyjnego (tj. nie zawarł z podmiotem reprezentującym umowy dotyczącej przystąpienia do systemu kaucyjnego) i

(tj. nie zawarł z podmiotem reprezentującym umowy dotyczącej przystąpienia do systemu kaucyjnego) i nie osiągnął wymaganego poziomu zbiórki (tj. selektywnego zbierania opakowań), który – dla 2026 r. – został określony na poziomie 77% w przypadku butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów oraz puszek metalowych o pojemności do 1 litra,

podlega tzw. opłacie produktowej liczonej według potrójnej stawki (i obliczonej oddzielnie dla każdego rodzaju z ww. opakowań).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań – aktualnie, opłata produktowa za 1 kg butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów – wynosi 1 zł. Na 1 zł opiewa również opłata produktowa za 1 kg puszek metalowych o pojemności do 1 litra.

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Ważne Przedsiębiorcy, którzy nie przystąpili do systemu kaucyjnego i nie osiągnęli wymaganego poziomu zbiórki ww. opakowań, w 2026 r., zapłacą zatem – trzykrotność ww. stawki, a więc – 3 zł za 1 kg butelek PET o pojemności do 3 litrów i odpowiednio 3 zł za 1 kg metalowych puszek o pojemności do 1 litra.

Pięciokrotny wzrost opłat za napoje (w butelkach PET i metalowych puszkach) od 1 stycznia 2027 r. – przedsiębiorcy/sklepy, które nie przystąpiły do systemu kaucyjnego, mają dodatkową motywację

Ważne Zgodnie z pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań – od 1 stycznia 2027 r., opłata produktowa za: 1 kg butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów oraz

oraz 1 kg puszek metalowych o pojemności do 1 litra, wzrośnie do 5 zł (z 1 zł w 2026 r., a zatem – aż pięciokrotnie). Przedsiębiorcy, którzy sprzedają napoje w butelkach PET lub metalowych puszkach i którzy: nie przystąpili do systemu kaucyjnego (tj. nie zawarli z podmiotem reprezentującym umowy dotyczącej przystąpienia do systemu kaucyjnego) i

(tj. nie zawarli z podmiotem reprezentującym umowy dotyczącej przystąpienia do systemu kaucyjnego) i nie osiągną wymaganego poziomu zbiórki (tj. selektywnego zbierania opakowań), który – dla 2027 r. (tak jak dla 2026 r.) – został określony na poziomie 77% w przypadku butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów oraz puszek metalowych o pojemności do 1 litra, podlegać będą (tak jak w roku 2026) ww. opłacie produktowej liczonej według potrójnej stawki (i obliczonej oddzielnie dla każdego rodzaju z ww. opakowań). Za 1 kg butelek PET, jak i metalowych puszek, zapłacą już jednak (od 1 stycznia 2027 r.) nie 3 zł, a – aż 15 zł (5 zł x 3).

Przykład Przy założeniu, że przedsiębiorca rocznie wprowadza do obrotu np. 100 tys. butelek PET, z których każda waży 25 g, czyli łączna masa opakowań na napoje, objętych systemem kaucyjnym, wprowadzonych przez niego do obrotu opiewa na 2500 kg, oznacza to, że – przy wymaganym poziomie zbiórki wynoszącym 77% – przedsiębiorca taki powinien wykazać, że zebrał 1925 kg butelek. Za nieprzystąpienie do systemu kaucyjnego i nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbiórki, w 2026 r., przy takiej ilości (1925 kg butelek PET), zapłaciłby 5775 zł (1925 kg x 3, bo opłata produktowa wynosi aktualnie 3 zł/kg), a od 1 stycznia 2027 r. zapłaci aż – 28 875 zł (1925 kg x 15, bo opłata produktowa wzrośnie aż do 15 zł/kg).

Podwyżka ta, z dużym prawdopodobieństwem, stanie się wystarczająca motywacja do przystąpienia do systemu kaucyjnego dla firm, które cały czas działają jeszcze poza nim.

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Podstawa prawna :