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Wizyta u notariusza będzie droższa? Nowe stawki już obowiązują

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05 listopada 2026, 12:22
wizyta u notariusza będzie droższa? Nowe stawki od 5 listopada 2026 r.
wizyta u notariusza będzie droższa? Nowe stawki od 5 listopada 2026 r.
Shutterstock

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5 listopada 2026 r. wchodzą w życie nowe maksymalne stawki taksy notarialnej. To pierwsza od ponad 20 lat tak szeroka aktualizacja przepisów określających wynagrodzenie notariuszy.

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Co obejmą zmiany?

Zmiany obejmują m.in. sporządzanie testamentów, pełnomocnictw, czynności spadkowe i poświadczenia dokumentów. Nowe przepisy dostosowują maksymalne stawki do aktualnych warunków wykonywania czynności notarialnych, przy jednoczesnym zachowaniu zasady, że ostateczne wynagrodzenie notariusza może być niższe od określonego w rozporządzeniu limitu.

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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 października 2026 r., podpisane w porozumieniu z Ministrem Finansów i Gospodarki, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 21 października 2026 r. pod poz. 1370.

Maksymalne stawki za wiele czynności notarialnych

Dotychczasowe maksymalne stawki za wiele czynności notarialnych pozostawały na niezmienionym poziomie od 2004 r. W tym czasie znacząco wzrosły koszty prowadzenia kancelarii, a część czynności notarialnych stała się bardziej złożona i czasochłonna.

Aktualizacja stawek ma na celu lepsze dostosowanie maksymalnego wynagrodzenia do nakładu pracy, zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności notariuszy. Jednocześnie ma sprzyjać zachowaniu dostępności usług notarialnych dla obywateli.

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Co zmienia się dla obywateli?

Nowe przepisy obejmują czynności, z których obywatele korzystają przy załatwianiu spraw rodzinnych, majątkowych i spadkowych.

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Od 5 listopada maksymalne stawki wynoszą m.in.

- 200 zł za sporządzenie testamentu - dotychczas 50 zł;

- 300 zł za testament z zapisem zwykłym, poleceniem lub pozbawieniem uprawnionego prawa do zachowku - dotychczas 150 zł;

- 400 zł za testament z zapisem windykacyjnym - dotychczas 200 zł;

- 100 zł za pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności - dotychczas 30 zł;

- 200 zł za pełnomocnictwo obejmujące więcej niż jedną czynność - dotychczas 100 zł;

- 100 zł za oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - dotychczas 50 zł.

Zmiany obejmują również czynności związane z dziedziczeniem

Zmiany obejmują również czynności związane z dziedziczeniem. Maksymalna stawka za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego wynosi teraz 200 zł, a za akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym 300 zł. Sporządzenie protokołu dziedziczenia może kosztować maksymalnie 200 zł, natomiast czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, z określonymi w rozporządzeniu wyjątkami, objęto limitem 600 zł.

Nowe stawki za dokumenty i poświadczenia

Rozporządzenie aktualizuje także maksymalne opłaty za wypisy, odpisy i wyciągi z aktów notarialnych. Wysokość stawki zależy teraz od liczby stron dokumentu:

- 12 zł za każdą rozpoczętą stronę od 1. do 10.

- 10 zł za każdą rozpoczętą stronę od 11. do 20.

- 8 zł za każdą rozpoczętą stronę od 21.

Wcześniej maksymalna stawka wynosiła 6 zł za każdą rozpoczętą stronę, niezależnie od długości dokumentu.

Maksymalna opłata za poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach wzrasta z 20 zł do 60 zł. Nowe przepisy określają także maksymalną stawkę za złożenie przez notariusza wniosku o wpis w księdze wieczystej na poziomie 300 zł.

Zmiany dotyczą również czynności o dużej wartości

Aktualizacja obejmuje także maksymalne wynagrodzenie za czynności notarialne, których wartość przekracza 2 mln zł.

Dla czynności o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł maksymalną stawkę oblicza się jako 6770 zł powiększone o 0,25 proc. od nadwyżki ponad 2 mln zł. Przy wartości przekraczającej 5 mln zł stawka wynosi 14 270 zł powiększone o 0,15 proc. od nadwyżki ponad 5 mln zł, łącznie nie więcej jednak niż 25 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej - łącznie nie więcej niż 15 000 zł. Należy przy tym pamiętać, że dla niektórych czynności notarialnych, w tym określonych umów dotyczących nieruchomości, przepisy przewidują odrębne zasady ustalania maksymalnego wynagrodzenia.

Maksymalna stawka nie oznacza obowiązkowej ceny

Nowe rozporządzenie nie wprowadza sztywnego cennika usług notarialnych. Określa jedynie górną granicę wynagrodzenia, jakie notariusz może pobrać za daną czynność.

Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie wynagrodzenie notariusza jest ustalane w umowie ze stronami czynności i nie może przekraczać maksymalnej stawki taksy notarialnej.

Oznacza to, że faktyczny koszt usługi może być niższy niż kwota wskazana w rozporządzeniu. Nowe przepisy nie zobowiązują notariuszy do pobierania maksymalnych stawek.

Warto również pamiętać, że taksa notarialna nie jest jedynym możliwym kosztem czynności. W zależności od rodzaju sprawy mogą wystąpić dodatkowe należności, w tym podatki czy opłaty sądowe.

Aktualizacja stawek a sprawność wymiaru sprawiedliwości

Zmiany mają znaczenie nie tylko dla funkcjonowania kancelarii notarialnych, lecz także dla organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Notariusze mogą załatwiać wiele spraw o charakterze niespornym, w tym określone sprawy spadkowe. Urealnienie maksymalnych stawek za takie czynności ma wspierać dostępność usług notarialnych i sprzyjać korzystaniu z tej drogi zamiast kierowania spraw do sądu.

Dla obywateli oznacza to możliwość załatwiania spraw w kancelariach notarialnych bez konieczności wszczynania postępowania sądowego, jeżeli spełnione są wymagane prawem warunki. Rozwiązanie to może jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia liczby niespornych spraw trafiających do sądów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. poz. 1370).

Akt obowiązuje od 5 listopada 2026 r.

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Źródło: PAP
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