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Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Większy nadzór nad centrami integracji społecznej

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06 listopada 2026, 10:28

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Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Zmiany mają poprawić warunki funkcjonowania centrów integracji społecznej oraz zwiększyć ich skuteczność w odniesieniu do indywidualnych potrzeb uczestników. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień.

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Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt nowelizacji ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1718). Ustawa wprowadziła mechanizmy mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez objęcie ich działaniami z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej, realizowanymi przez podmioty zatrudnienia socjalnego.

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Projektodawcy podkreślają, że projekt nowelizacji ma zwiększyć skuteczność, elastyczność i adekwatność instrumentów zatrudnienia socjalnego w odniesieniu do indywidualnych potrzeb uczestników, oraz poprawić warunki funkcjonowania centrów integracji społecznej (CIS).

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Rozszerzenie listy świadczeń wyłączających spod ustawy

Obecne brzmienie ustawy o zatrudnieniu socjalnym wymaga doprecyzowania i usystematyzowania zakresu jej regulacji. Projekt nowelizacji rozszerza tzw. „przesłanki negatywne”, które powodują, że przepisy ustawy nie mają zastosowania do osób, które uzyskały prawo do określonego świadczenia społecznego.

Obecnie przepisów ustawy nie stosuje się do osób, które mają prawo do:

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  • zasiłku dla bezrobotnych;
  • zasiłku przedemerytalnego;
  • świadczenia przedemerytalnego;
  • renty strukturalnej;
  • renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • emerytury;
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Projekt zakłada rozszerzenie listy świadczeń wyłączających spod ustawy osoby pobierające:

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  • rentę socjalną;
  • świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • zasiłek dla opiekuna;
  • wynagrodzenie lub płacę z tytułu zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, bez względu na wymiar czasu pracy i wysokość przychodu.

Przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym nie będą stosowane również do osób osiągających dochód z działalności gospodarczej.

Reintegracja zawodowa i reintegracja społeczna

Projektowane zmiany wprowadzą precyzyjne określenie zakresu działań realizowanych przez CIS. Ma to przyczynić się do lepszego zdefiniowania jego funkcji i obowiązków. Podział działań CIS na dwie główne kategorie – reintegrację zawodową i reintegrację społeczną – pozwala na kompleksowe wsparcie uczestników, uwzględniając zarówno aspekty zawodowe, jak i społeczne, co jest ważne dla skutecznej integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.

Reintegracja zawodowa będzie realizowana w szczególności poprzez warsztaty i zajęcia praktyczne oraz udział uczestnika w działalności prowadzonej przez CIS w ramach reintegracji zawodowej. Działania te umożliwią uczestnikom nabycie praktycznych kompetencji i zwiększą ich szanse na zatrudnienie. Z kolei działania z zakresu reintegracji społecznej obejmują: poradnictwo, warsztaty motywacyjne, profilaktyczne oraz grupy wsparcia, które mają za zadanie motywować, wspierać w odbudowie zdolności do samodzielnego funkcjonowania i nauczyć zarządzania własnymi środkami finansowymi.

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Rozszerzenie nadzoru wojewody nad CIS

Według projektodawców obecne przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym dopuszczają możliwość sprawowania przez wojewodę nadzoru nad CIS w niewystarczającym zakresie, co nie pozwala na kompleksową ocenę prawidłowości funkcjonowania tych podmiotów. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością CIS w zakresie prawidłowości realizacji reintegracji zawodowej i społecznej, zgodności działalności prowadzonej przez CIS z wymaganiami stanowiącymi podstawę przyznania statusu CIS oraz w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych.

Projekt nowelizacji zakłada rozszerzenie zakresu nadzoru o możliwość sprawdzenia, czy działalność CIS jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz czy CIS przestrzega zasad finansowania oraz sposobu wydatkowania środków publicznych. Nadzorem wojewody objęte będą następujące obszary:

  • zgodność prowadzonych przez CIS działań reintegracyjnych z warunkami wynikającymi z ustawy,
  • zgodność prowadzonej przez CIS działalności z wymaganiami stanowiącymi podstawę przyznania statusu,
  • przestrzeganie zasad finansowania i sposobu wydatkowania środków,
  • wypełnianie obowiązku sprawozdawczego.

Nadzór starosty nad środkami Funduszu Pracy przekazanymi CIS

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym nakładają na starostę obowiązek finansowania świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom CIS, nie dając jednocześnie realnych możliwości nadzoru nad środkami Funduszu Pracy przekazywanymi przez powiatowe urzędy pracy na finansowanie tych świadczeń. Z tego względu, w ramach nadzoru nad działalnością CIS projekt nadaje staroście uprawnienia kontrolne, których celem jest ocena prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych.

Ponadto projekt reguluje także kwestie dochodzenia, w uzasadnionych sytuacjach, zwrotu środków Funduszu Pracy. Pierwsza z możliwych sytuacji dotyczy zwrotu przez uczestników CIS nienależnie pobranych świadczeń integracyjnych. Druga sytuacja to obowiązek zwrotu przez CIS całości środków Funduszu Pracy przekazanych na podstawie niezgodnych z prawdą informacji zawartych we wniosku o refundację kwot wypłaconych świadczeń integracyjnych.

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Zewnętrzne warsztaty zawodowe u pracodawcy

Centrum integracji społecznej, w ramach reintegracji zawodowej, może obecnie prowadzić jedynie działalność wytwórczą, handlową, usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. W ramach reintegracji zawodowej projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym wprowadza nowy instrument w formie zewnętrznych warsztatów zawodowych u pracodawcy. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego bezpośrednio w środowisku pracy.

Projekt doprecyzowuje zasady realizacji działań reintegracyjnych oraz zasady udziału w tych działaniach uczestników CIS. Centrum, w odniesieniu do każdego uczestnika, będzie realizować działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej w określonych proporcjach czasu miesięcznie, ustalonych w następujący sposób: nie więcej niż 80 proc. czasu miesięcznie CIS przeznacza na reintegrację zawodową oraz co najmniej 20 proc. na działania z zakresu reintegracji społecznej.

Zmiany w innych ustawach

Projekt nowelizacji, poza zmianą ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 1718), zakłada zmiany w:

  • ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 268 z późn. zm.) – dotyczące objęcia świadczeń integracyjnych ochroną przed zajęciem administracyjnym;
  • ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) - rozszerzające możliwości działania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie wspierania osób uzależnionych od alkoholu;
  • ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 911 z późn. zm.) – umożliwiające kierowanie do CIS byłych więźniów;
  • ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1565 z późn. zm.) – umożliwiające przyznanie świadczeń w przypadku wypadków lub chorób zawodowych powstałych w trakcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego;
  • ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1461 z późn. zm.) - zapewniające osobom realizującym indywidualny program zatrudnienia socjalnego dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego od momentu przyjęcia do CIS;
  • ustawie z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 620 z późn. zm.) - rozszerzające zadania samorządu powiatu o kontrolę prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie świadczeń integracyjnych.

Wejście w życie nowelizacji

Projekt nowelizacji zakłada, że ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

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Źródło: INFOR
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