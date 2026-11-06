Komunikaty ZUS. Utrudnienia w dostępie do usług elektronicznych
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o utrudnieniach i ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych ZUS. Trudności wystąpią w programie Płatnik, ePłatnik i w aplikacjach dedykowanych do wystawiania e-ZLA.
Utrudnienia w programie Płatnik
ZUS informuje, że w związku z utrudnieniami podczas pobierania list TSL w programie Płatnik należy ręcznie zmienić adres listy TSL. Aby to zrobić, trzeba wykonać poniższą instrukcję:
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- zalogować się do programu Płatnik,
- wybrać: Przekaz -> Ustawienia przekazu elektronicznego -> zakładka TSL -> pole Adres listy TSL,
- wpisać adres: https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml (zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej),
- kliknąć przycisk Aktualizuj.
Ograniczenia w komunikacji elektronicznej w sobotę
ZUS poinformował także, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych w sobotę 7 listopada br. od godz. 5.30 do godz. 12.00 mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:
- w programie Płatnik w zakresie pobierania danych,
- w ePłatniku PUE ZUS w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów,
- w aplikacjach dedykowanych do wystawienia e-ZLA w zakresie ich anulowania.
Podczas występowania ograniczeń możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza - ZUS, pod warunkiem, że lekarze i asystenci medyczni mają ją zainstalowaną na urządzeniu mobilnym i połączoną ze swoim kontem eZUS.
W tym czasie dostępna będzie aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych oraz nowa aplikacja mobilna dla płatników składek mZUS dla Płatnika.
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