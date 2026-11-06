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Komunikaty ZUS. Utrudnienia w dostępie do usług elektronicznych

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06 listopada 2026, 12:07
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Komunikaty ZUS. Utrudnienia w dostępie do usług elektronicznych
Shutterstock

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o utrudnieniach i ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych ZUS. Trudności wystąpią w programie Płatnik, ePłatnik i w aplikacjach dedykowanych do wystawiania e-ZLA.

Utrudnienia w programie Płatnik

ZUS informuje, że w związku z utrudnieniami podczas pobierania list TSL w programie Płatnik należy ręcznie zmienić adres listy TSL. Aby to zrobić, trzeba wykonać poniższą instrukcję:

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  • zalogować się do programu Płatnik,
  • wybrać: Przekaz -> Ustawienia przekazu elektronicznego -> zakładka TSL -> pole Adres listy TSL,
  • wpisać adres: https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml (zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej),
  • kliknąć przycisk Aktualizuj.
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Ograniczenia w komunikacji elektronicznej w sobotę

ZUS poinformował także, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych w sobotę 7 listopada br. od godz. 5.30 do godz. 12.00 mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:

  • w programie Płatnik w zakresie pobierania danych,
  • w ePłatniku PUE ZUS w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów,
  • w aplikacjach dedykowanych do wystawienia e-ZLA w zakresie ich anulowania.

Podczas występowania ograniczeń możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza - ZUS, pod warunkiem, że lekarze i asystenci medyczni mają ją zainstalowaną na urządzeniu mobilnym i połączoną ze swoim kontem eZUS.

W tym czasie dostępna będzie aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych oraz nowa aplikacja mobilna dla płatników składek mZUS dla Płatnika.

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Źródło: INFOR
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Komunikaty ZUS. Utrudnienia w dostępie do usług elektronicznych
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o utrudnieniach i ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych ZUS. Trudności wystąpią w programie Płatnik, ePłatnik i w aplikacjach dedykowanych do wystawiania e-ZLA.
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