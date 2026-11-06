Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o utrudnieniach i ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych ZUS. Trudności wystąpią w programie Płatnik, ePłatnik i w aplikacjach dedykowanych do wystawiania e-ZLA.

Utrudnienia w programie Płatnik

ZUS informuje, że w związku z utrudnieniami podczas pobierania list TSL w programie Płatnik należy ręcznie zmienić adres listy TSL. Aby to zrobić, trzeba wykonać poniższą instrukcję:

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zalogować się do programu Płatnik ,

, wybrać: Przekaz -> Ustawienia przekazu elektronicznego -> zakładka TSL -> pole Adres listy TSL,

wpisać adres: https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml (zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej),

(zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej), kliknąć przycisk Aktualizuj.

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Ograniczenia w komunikacji elektronicznej w sobotę

ZUS poinformował także, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych w sobotę 7 listopada br. od godz. 5.30 do godz. 12.00 mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:

w programie Płatnik w zakresie pobierania danych,

w zakresie pobierania danych, w ePłatniku PUE ZUS w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów,

w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów, w aplikacjach dedykowanych do wystawienia e-ZLA w zakresie ich anulowania.

Podczas występowania ograniczeń możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza - ZUS, pod warunkiem, że lekarze i asystenci medyczni mają ją zainstalowaną na urządzeniu mobilnym i połączoną ze swoim kontem eZUS.

W tym czasie dostępna będzie aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych oraz nowa aplikacja mobilna dla płatników składek mZUS dla Płatnika.