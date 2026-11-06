W najnowszym obwieszczeniu Minister Energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na weekend. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić za tankowanie w dniach od 7 listopada do 9 listopada. Czy program "Ceny Paliwa Niżej" może obniżyć inflację?

Ceny maksymalne za benzynę i olej napędowy ustalone na 7 – 9 listopada

W piątek Minister Energii opublikował obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Minister ustalił, że w dniach od 7 do 9 listopada na stacjach benzynowych w Polsce cena maksymalna:

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1) dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45):

wynosi 5,67 zł za 1 dm 3 ,

za 1 dm , powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 6,12 zł za 1 l;

2) dla benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49):

wynosi 6,29 zł za 1 dm 3 ,

za 1 dm , powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 6,80 zł za 1 l;

3) dla oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11):

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wynosi 7,25 zł za 1 dm3,

za 1 dm3, powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 7,83 zł za 1 l.

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Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące w dniu 6 listopada

Przypomnijmy, że w piątek cena maksymalna:

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1) dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45):

a) wynosi 5,74 zł za 1 dm3,

b) powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 6,20 zł za 1 l;

2) dla benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49):

a) wynosi 6,42 zł za 1 dm3,

b) powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 6,93 zł za 1 l;

3) dla oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11):

a) wynosi 7,33 zł za 1 dm3,

b) powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 7,91 zł za 1 l.

Program osłonowy Ceny Paliwa Niżej

Program osłonowy „Ceny Paliwa Niżej” jest odpowiedzią na utrzymujące się wysokie ceny i niestabilną sytuację na światowych rynkach paliw. Napięcia geopolityczne, ograniczenia podaży oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym wokół Cieśniny Ormuz, wpływają na ceny ropy i produktów paliwowych. Ich skutki odczuwają również polscy kierowcy.

Jego podstawą są dwa rozwiązania:

obniżona stawka VAT na paliwa – z 23 do 8 proc. oraz akcyzy,

maksymalna cena detaliczna benzyny i oleju napędowego.

Przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit.

Program CPN może obniżyć inflację

Program „Ceny Paliwa Niżej” będzie obowiązywał do 31 grudnia 2026 r. Według dyrektora Departamentu Badań i Analiz NBP Jacka Kotłowskiego, gdyby program CPN został utrzymany, to mógłby obniżyć inflację o 0,9 pp. „W przyszłym roku inflację mielibyśmy wyraźnie niżej” - powiedział Kotłowski.

Podstawa prawna