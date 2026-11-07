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Komisja Europejska: Polska bez obowiązku przyjmowania migrantów w 2027 r. Jak działa unijny pakt o migracji i azylu?

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07 listopada 2026, 09:51
Polska w UE
Komisja Europejska: Polska bez obowiązku przyjmowania migrantów w 2027 r. Jak działa unijny pakt o migracji i azylu?
Shutterstock

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Polska najprawdopodobniej po raz kolejny znajdzie się w gronie państw zwolnionych z obowiązku przyjmowania migrantów oraz ponoszenia wkładów finansowych w ramach unijnego mechanizmu solidarnościowego. Taka zapowiedź Komisji Europejskiej połączona z błyskawicznym przyjęciem oficjalnego wniosku złożonego przez polski rząd, stanowi kluczowy element praktycznego stosowania Paktu o migracji i azylu. W przestrzeni publicznej pakt ten bywa często upraszczany i postrzegany jako pojedynczy akt prawny narzucający przymusową relokację nielegalnych migrantów, którzy dotarli do Europy. W rzeczywistości jest to kompleksowy pakiet legislacyjny składający się z dziesięciu odrębnych aktów prawnych reformujących całą unijną politykę azylową, graniczną i powrotową. Czego dotyczy propozycja Komisji Europejskiej, jaką ma strukturę unijny Paktu o migracji i azylu, i jakie są zasady, na jakich Polska podlega tym regulacjom, oraz przyczyny, dla których nasz kraj będzie objęty pełnym wyłączeniem ze świadczeń solidarnościowych na 2027 rok.

Propozycja Brukseli: Polska zwolniona z mechanizmu solidarności na kolejny rok (2027)

Zgodnie z oficjalnym komunikatem ogłoszonym w Brukseli 6 listopada 2026 r. przez unijnego komisarza ds. wewnętrznych Magnusa Brunnera, Komisja Europejska zaproponowała, aby Polska przez kolejny pełny rok – od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku – była całkowicie zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego Paktu o migracji i azylu.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w Pakcie, państwa zmagające się z trudną sytuacją migracyjną mają prawo złożyć do Rady UE wniosek o przyznanie pełnego lub częściowego zwolnienia z udziału w tzw. mechanizmie obowiązkowej solidarności. Jak wynika z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, polski wniosek w tej sprawie został wysłany do Brukseli w piątek po godzinie 15:00 i został oficjalnie przyjęty przez Komisję Europejską jeszcze tego samego dnia po godzinie 18:00. Wiceminister Maciej Duszczyk potwierdził, że krok ten w pełni realizuje deklaracje rządu dotyczące zagwarantowania braku polskiej kontrybucji do systemu relokacyjnego.

Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej, oprócz Polski w podobnie skomplikowanym położeniu migracyjnym, wynikającym z zebranych skutków napływu migrantów na przestrzeni ostatnich pięciu lat, znalazły się również Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja oraz Austria. Decyzja ta stanowi kontynuację dotychczasowej linii – w ubiegłym roku Polska złożyła analogiczny wniosek, na mocy którego kraje członkowskie wyłączyły ją z obowiązków solidarnościowych na rok 2026.

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Czym w rzeczywistości jest Pakt o migracji i azylu? Dziesięć filarów unijnej reformy

Pakt o migracji i azylu to kompleksowa reforma unijnego systemu zarządzania migracjami i azylem. Z prawnego punktu widzenia nie jest to jeden akt prawny, lecz zbiór dziesięciu powiązanych ze sobą aktów legislacyjnych (rozporządzeń i dyrektyw), które zostały uchwalone przez Parlament Europejski i Radę UE w maju 2024 r., a których stosowanie rozpoczyna się w czerwcach i lipcach 2026 r.

Pakt ten opiera się na czterech zasadniczych filarach: wzmocnieniu granic zewnętrznych UE, przyspieszeniu i ujednoliceniu procedur azylowych, stworzeniu trwałego systemu solidarności i odpowiedzialności oraz budowaniu partnerstw z państwami trzecimi.

W skład dziesięciu aktów prawnych tworzących Pakt wchodzą:

Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją (UE) 2024/1351 (rozporządzenie RAMM) – zastępujące dawne rozporządzenie Dublin III. Określa ono kryteria ustalania państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl oraz wprowadza stały, obowiązkowy mechanizm solidarności.
Rozporządzenie w sprawie wspólnej procedury azylowej (UE) 2024/1348 – ustanawiające jednolite zasady rozpatrywania wniosków o ochronę międzynarodową w UE oraz wprowadzające obowiązkową 12-tygodniową procedurę graniczną.
Rozporządzenie w sprawie ustanowienia powrotowej procedury granicznej (UE) 2024/1349 – regulujące zasady szybkiej deportacji cudzoziemców, których wnioski azylowe zostały odrzucone w procedurze granicznej.
Rozporządzenie w sprawie reagowania na sytuacje kryzysowe i siły wyższej (UE) 2024/1359 – pozwalające państwom członkowskim na stosowanie odstępstw proceduralnych w sytuacjach nagłego napływu migrantów lub ich instrumentalizacji przez państwa trzecie.
Rozporządzenie Eurodac (UE) 2024/1358 – modernizujące ogólnoeuropejską bazę biometryczną poprzez rozszerzenie rejestracji o wizerunek twarzy, kopie dokumentów i obniżenie wieku rejestracji dzieci do 6. roku życia.
Rozporządzenie w sprawie kontroli przesiewowej (UE) 2024/1356 – wprowadzające obowiązkowe wstępne kontrole tożsamości, stanu zdrowia i bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych UE w ciągu 7 dni od zatrzymania.
Rozporządzenie (UE) 2024/1352 – dostosowujące unijne bazy danych i ramy interoperacyjności do wymogów procedury kontroli przesiewowej.
Rozporządzenie kwalifikacyjne (UE) 2024/1347 – ujednolicające normy i kryteria przyznawania statusu uchodźcy oraz ochrony uzupełniającej w państwach członkowskich.
Dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania (UE) 2024/1346 – określająca minimalne standardy zakwaterowania, opieki medycznej, kursów językowych i dostępu do rynku pracy dla wnioskodawców.
Rozporządzenie ustanawiające unijne ramy przesiedleń (UE) 2024/1350 – określające dwuletnie plany i wspólne procedury przyjmowania osób ze względów humanitarnych z państw trzecich.

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Czy Polska podlega Paktowi Migracyjnemu?

Na pytanie, czy Polska podlega Paktowi o migracji i azylu, odpowiedź brzmi: tak, Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej podlega tym regulacjom. Pakt stanowi część obowiązującego prawa unijnego, a zawarte w nim rozporządzenia mają charakter bezpośrednio wiążący.

Jednocześnie kluczowy jest sposób wdrożenia tych przepisów przez władze krajowe. Jak wynika z deklaracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska realizuje i stosuje wyłącznie te komponenty Paktu, które podnoszą poziom bezpieczeństwa migracyjnego państwa.

Polska wdraża i wykorzystuje unijne instrumenty podnoszące ochronę granic – w tym rozporządzenie o kontroli przesiewowej, zmodernizowaną bazę Eurodac oraz zaostrzone procedury powrotowe (deportacje), w których nasz kraj osiągnął wysoki wskaźnik skuteczności.

Odmowa wdrażania rozwiązań zagrażających bezpieczeństwu: Polskie władze kategorycznie zapowiedziały, że nie wprowadzą rozwiązań, które mogłyby obniżyć poziom bezpieczeństwa lub działać jak magnes przyciągający nielegalną migrację. Dotyczy to m.in. sztywnego narzucania procedur granicznych na granicy z Białorusią i Rosją, gdzie Polska stosuje sprawdzone mechanizmy czasowego zawieszania przyjmowania wniosków azylowych.

Sam Pakt (rozporządzenie 2024/1351) nie przewiduje bezwzględnego przymusu przyjmowania migrantów. Państwa członkowskie wnoszące wkład mają prawo wyboru między trzema formami wsparcia:

1) Relokacją osób ubiegających się o ochronę,
2) Wkładem finansowym (ustalonym na poziomie co najmniej 20 000 euro za nieprzyjętą osobę lub przeznaczonym na projekty w państwach trzecich),
3) Alternatywnym wsparciem operacyjnym i technicznym (np. wysłaniem funkcjonariuszy Straży Granicznej, sprzętu lub wsparciem w operacjach powrotowych).

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Co ważne, przepisy Paktu dają państwom znajdującym się pod presją migracyjną lub w znaczącej sytuacji migracyjnej prawo do całkowitego zwolnienia z jakichkolwiek wkładów relokacyjnych i finansowych – z czego Polska skutecznie skorzystała.

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Dlaczego Polska nie musi przyjmować migrantów? Na razie

Uzasadnienie decyzji Komisji Europejskiej o zwolnieniu Polski z przyjmowania migrantów na 2027 rok opiera się na dwóch kluczowych czynnikach faktycznych i prawnych, które w oficjalnym wystąpieniu wskazał komisarz Magnus Brunner:

1) Duża liczba przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy.
Od momentu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku Polska stała się głównym krajem schronienia dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z danymi Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i statystykami unijnymi, w Polsce przebywa około 957 tysięcy osób objętych ochroną czasową na podstawie dyrektywy 2001/55/WE. Mimo że uchodźcy ci nie składają indywidualnych wniosków o status uchodźcy w tradycyjnym trybie, to wywierają znaczący wpływ na polskie systemy socjalne, zdrowotne, edukacyjne oraz rynek mieszkaniowy. Polskim negocjatorom udało się doprowadzić do zmiany metodologii oceny solidarności w UE, dzięki czemu napływ uciekinierów z Ukrainy jest w pełni uwzględniany przy wyliczaniu obciążeń migracyjnych kraju.

2) Ochrona granicy wschodniej granicy UE przed presją migracyjną stanowiącą element wojny hybrydowej.
Od 2021 roku Polska osłania zewnętrzną granicę UE przed sztucznie wywołaną presją migracyjną organizowaną przez reżimy w Białorusi i Rosji (zjawisko tzw. instrumentalizacji i weaponizacji migracji). Jak wskazują statystyki Straży Granicznej, tylko w pierwszej połowie 2024 roku odnotowano ponad 17 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Na podstawie art. 61 i 62 rozporządzenia RAMM, państwo, którego system azylowo-migracyjny osiągnął granice swoich możliwości operacyjnych na skutek wcześniejszych przybyć uchodźców oraz bieżącej ochrony granic, spełnia kryteria państwa w „znaczącej sytuacji migracyjnej” lub „pod presją migracyjną”. To stanowi pełną podstawę prawną do przyznania Polsce zwolnienia z relokacji oraz kontrybucji finansowych.

Co dalej?

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zwolnienia Polski z mechanizmu solidarnościowego w 2027 roku pokazuje, że nowe ramy prawne Unii Europejskiej zawierają mechanizmy pozwalające na uwzględnienie specyficznych uwarunkowań państw członkowskich. Polska podlega Paktowi o migracji i azylu jako jednolitej konstrukcji prawnej, korzystając z tych jego zapisów, które wzmacniają ochronę granic i zwiększają skuteczność deportacji, a zarazem skutecznie wyłączając się z obowiązku przyjmowania migrantów relokowanych z innych państw członkowskich. Czy Polska będzie zwalniana z obowiązku przyjmowania migrantów także w kolejnych latach: 2028, 2029 ..? Czas pokaże.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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Prawo
Komisja Europejska: Polska bez obowiązku przyjmowania migrantów w 2027 r. Jak działa unijny pakt o migracji i azylu?
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Polska najprawdopodobniej po raz kolejny znajdzie się w gronie państw zwolnionych z obowiązku przyjmowania migrantów oraz ponoszenia wkładów finansowych w ramach unijnego mechanizmu solidarnościowego. Taka zapowiedź Komisji Europejskiej połączona z błyskawicznym przyjęciem oficjalnego wniosku złożonego przez polski rząd, stanowi kluczowy element praktycznego stosowania Paktu o migracji i azylu. W przestrzeni publicznej pakt ten bywa często upraszczany i postrzegany jako pojedynczy akt prawny narzucający przymusową relokację nielegalnych migrantów, którzy dotarli do Europy. W rzeczywistości jest to kompleksowy pakiet legislacyjny składający się z dziesięciu odrębnych aktów prawnych reformujących całą unijną politykę azylową, graniczną i powrotową. Czego dotyczy propozycja Komisji Europejskiej, jaką ma strukturę unijny Paktu o migracji i azylu, i jakie są zasady, na jakich Polska podlega tym regulacjom, oraz przyczyny, dla których nasz kraj będzie objęty pełnym wyłączeniem ze świadczeń solidarnościowych na 2027 rok.
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