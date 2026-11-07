Strzelanina w Krakowie. Ekspert wskazuje, jak zachować się w obliczu zagrożenia

Słysząc strzały, należy oddalić się od zagrożenia i ostrzegać innych, a jeśli ucieczka jest niemożliwa - szukać schronienia – przekazał ekspert ds. terroryzmu Andrzej Mroczek. Ocenił też, że służby w Krakowie szybko rozpoznały zagrożenie i właściwie na nie zareagowały.

Jak zachować się podczas strzelaniny?

Mroczek, członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas i były funkcjonariusz zajmujący się zwalczaniem terroru kryminalnego, podkreślił, że w przypadku strzelaniny najważniejsze jest unikanie zagrożenia i jak najszybsze oddalenie się od miejsca zdarzenia.

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– Jeśli słyszymy strzały, nie powinniśmy iść w kierunku, z którego dobiegają. Trzeba uciekać i ostrzegać po drodze osoby, które mogą zmierzać w stronę zagrożenia. Jeśli nie mamy możliwości ucieczki, należy szukać schronienia, wykorzystując najbliższą zabudowę i inne elementy otoczenia – wyjaśnił.

Ocena zachowania świadków w Krakowie

Ekspert zwrócił uwagę, że wielu świadków wydarzeń w Krakowie zachowało się prawidłowo i nie zatrzymywało się, by obserwować sytuację. Podkreślił przy tym znaczenie edukacji społeczeństwa, która powinna uczyć właściwego reagowania na zagrożenia oraz tego, jak nie utrudniać działań służb.

Odnosząc się do interwencji w Krakowie, Mroczek ocenił, że funkcjonariusze zareagowali szybko i adekwatnie do sytuacji. Według niego sprawnie rozpoznali zagrożenie i ustalili, jak przemieszczał się napastnik.

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Ocena działań policji w Krakowie

– Takie zdarzenia są bardzo dynamiczne i nieprzewidywalne. Kluczowe jest szybkie rozpoznanie zagrożenia i ustalenie, gdzie znajduje się sprawca. W mojej ocenie służby zareagowały prawidłowo – powiedział.

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Przebieg zdarzenia w Krakowie

Około godz. 15 w sobotę rozpędzony samochód wjechał na Rynek Główny w Krakowie. W pojeździe znajdował się zamaskowany napastnik, 24-letni Polak, który strzelał z broni palnej do ludzi. Przechodnie zaczęli uciekać i szukać schronienia w pobliskich kawiarniach, restauracjach oraz bramach. Sprawca został postrzelony przez policjanta i trafił do szpitala.

Według ostatnich informacji w strzelaninie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.