Strzelanina w Krakowie. Prokurator wskazał, co świadkowie powinni zrobić z nagraniami

Dla dobra postępowania, filmy od świadków z momentu tego zdarzenia powinny trafiać najpierw do służb, a nie być rozpowszechniane w portalach społecznościowych – tak dr Piotr Kosmaty, prokurator, odniósł się w rozmowie z PAP do sobotnich zdarzeń w Krakowie.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Bilans ofiar i przebieg ataku

W strzelaninie na krakowskim Rynku Głównym, do której doszło w sobotę około godz. 15.00, zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Zamaskowany 24-latek wjechał autem na Rynek Główny i otworzył ogień do ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. Interweniujący policjanci są ranni.

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- W większości postępowań, ale szczególnie kiedy doszło do zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, doszło do postrzelenia, czyli mówiąc krótko, jeżeli mamy do czynienia z przestępstwami przeciwko życiu - tak jak tutaj - to pierwsze czynności muszą być wykonywane bardzo szybko, niezwłocznie. Można powiedzieć, że to pierwsze minuty, godziny decydują o sukcesie postępowania przygotowawczego i ewentualnie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej takiego sprawcy – podkreślił dr Kosmaty.

Media społecznościowe a postępowanie karne

Ekspert dodał, że w pierwszym etapie postępowania niezwykle istotne jest zabezpieczenie jak największej ilości śladów i dowodów.

- Trzeba ustalać osoby, które były naocznymi świadkami, szybko je przesłuchiwać, z tego względu, że one najlepiej pamiętają tę sytuację. (...) Mamy takie czasy, że mamy bardzo dużo monitoringu, w związku z tym trzeba jak najszybciej zabezpieczać monitoring w miejscach, w których ten sprawca się poruszał - i to nie tylko, kiedy wjechał już na ten Rynek, gdzie jest to oczywiście zabronione, ale też bardzo dokładnie na monitoringu trzeba odtworzyć: skąd jechał, gdzie ewentualnie się przygotowywał do takiego zdarzenia, bo z doniesień medialnych widzimy, że on był dość dobrze przygotowany. Tego typu czynności muszą być szybko wykonywane – zaznaczył ekspert.

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Jak powinni zachować się świadkowie posiadający nagrania?

Odnosząc się do upublicznianych na portalach społecznościowych relacji świadków, prokurator Kosmaty zaznaczył, że dla dobra postępowania filmy i zdjęcia ze zdarzenia powinny trafić najpierw do służb, a nie do portali społecznościowych. Pytany, co powinny zrobić osoby, które były świadkami tych zdarzeń, odparł, że „zdecydowanie najlepszym wyjściem byłoby skontaktowanie się ze służbami, czyli z policją bądź z prokuraturą i poinformowanie o posiadaniu takich nagrań i oczywiście przekazanie im tych nagrań". - Bardzo często w obecnym czasie może to być bardzo istotny i wartościowy materiał dowodowy - dodał.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Lepiej, żeby dla dobra tego postępowania, te filmy najpierw znalazły się w rękach organów, niż były rozpowszechniane w mediach społecznościowych – zaznaczył ekspert.

Dodał, że „na pewno trzeba będzie też to śledztwo prowadzić szeroko w zakresie ustalenia, czy ten człowiek działał sam, czy był tzw. samotnym wilkiem, czy był inspirowany przez kogoś".

- To będzie bardzo istotne, żeby w tym postępowaniu ustalić, czy ktoś za nim stał, czy ktoś nim nie kierował, czy był to po prostu jego wymysł. To będzie bardzo, bardzo istotne dla tego postępowania - zaznaczył ekspert. (PAP)

ajw/ wkt/