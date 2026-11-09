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Wyższe wynagrodzenie pracowników młodocianych. Podwyżka od grudnia 2026 roku

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09 listopada 2026, 14:39
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Wyższe wynagrodzenie pracowników młodocianych. Podwyżka od grudnia 2026 roku
Shutterstock

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GUS podał, że w trzecim kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło do kwoty 9317,01 zł. Oznacza to wzrost wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Przygotowanie zawodowe pracowników zawodowych

Kodeks pracy dopuszcza zatrudnianie pracowników młodocianych. Młodociany, czyli osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat, nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

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Pracownicy młodociani mogą odbywać przygotowanie zawodowe w dwóch formach. Są to:

  • nauka zawodu, która ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie teoretyczne. Nauka zawodu jest organizowana u pracodawcy,
  • przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.
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Wynagrodzenie pracownika młodocianego

W okresie nauki zawodu pracownik młodociany ma prawo do wynagrodzenia obliczanego w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Stosunek procentowy wynagrodzenia młodocianego wynosi nie mniej niż:

  • 8 proc. - w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • 9 proc. - w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • 10 proc. - w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Pracownik młodociany odbywający przyuczenie do wykonywania określonej pracy otrzymuje pensję w wysokości nie mniej niż 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

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Wynagrodzenia pracowników młodocianych od grudnia 2026 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 9 listopada 2026 r. podał w komunikacie, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w III kwartale 2026 r. wyniosło 9317,01 zł. W konsekwencji od grudnia 2026 r. wynagrodzenia pracowników młodocianych w trakcie nauki zawodu wyniosą nie mniej niż:

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  • 745,36 zł – w pierwszym roku nauki,
  • 838,54 zł – w drugim roku nauki,
  • 931,70 zł – w trzecim roku nauki.

Od grudnia wynagrodzenie pracownika młodocianego przyuczanego do wykonywania określonej pracy wyniesie nie mniej niż 652,19 zł.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2026 r. (www.stat.gov.pl)
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Źródło: INFOR
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