Ile kosztują najtańsze, nowe mieszkania w listopadzie 2026 r. w największych polskich miastach? Jakie mają metraż?

Ile trzeba zapłacić za najtańsze, nowe mieszkania, jakie w listopadzie 2026 r. znajdują się w ofercie rynkowej w poszczególnych miastach? W jakich projektach je znajdziemy? Jaki mają metraż? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl. W artykule są podane ceny ofertowe brutto, bez dopłat wiązanych z zakupem, np. miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej.

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Niecałe 29 m2 w Warszawie (Mokotów) za 489 600 zł

Dagmara Tumiłowicz-Zengteler, dyrektorka Zespołu Sprzedaży w Dom Development S.A.:



W naszej warszawskiej ofercie najtańsze mieszkanie kosztuje 489 600 zł. Jest dostępne w inwestycji Mokotów Sportowy i ma powierzchnię 28,80 mkw.

We Wrocławiu najtańszy lokal kosztuje 429 300 zł, ma 26,50 mkw. i znajduje się na Osiedlu Rapsodia.

Z kolei w Krakowie najniższa cena wynosi 447 966 zł za mieszkanie o powierzchni 32,20 mkw. w inwestycji Przystanek Prądnik.

W ofercie Euro Stylu, należącego do Grupy Dom Development, najtańsze mieszkanie w Gdańsku kosztuje 394 293 zł (25,71 m², Osiedle Warszawska).



Podane kwoty to całkowite ceny ofertowe mieszkań, bez ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z zakupem, np. miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej.

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38,4 m2 w Katowicach za 464 640 zł. 25 m2 w Gliwicach za 217,5 tys. zł albo za 270,8 tys. zł

Witold Kikolski, członek zarządu MS Waryński Development S.A.:

Najtańsze mieszkanie w naszej ofercie znajduje się w katowickiej inwestycji Stacja Ligocka. To dwupokojowy lokal o powierzchni 38,4 mkw., którego cena całkowita wynosi 464 640 zł, czyli 12 100 zł za metr kwadratowy. Stacja Ligocka jest obecnie jedynym projektem, w którym prowadzimy sprzedaż. Jednocześnie przygotowujemy kolejną inwestycję na warszawskim Mokotowie. W Stacji Ligockiej oferujemy też kawalerki inwestycyjne o powierzchni 30,3 mkw., od 336 330 zł i są to lokale z przeznaczeniem inwestycyjnym.

Monika Kudełko, dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Marketingowej w Activ Investment:

Najtańsze mieszkanie w aktualnej ofercie Activ Investment znajduje się w Gliwicach, w inwestycji Osiedle Area Park II przy ul. Górnej i Dolnej. Jednopokojowy lokal o powierzchni ponad 25 mkw. z prywatnym ogródkiem kosztuje 217,5 tys. zł.

W Katowicach najtańsze mieszkanie oferujemy w inwestycji Nova Mikołowska City Garden, zlokalizowanej w centrum miasta. Dwupokojowy lokal o powierzchni 40 mkw. kosztuje obecnie przeszło 421 tys. zł.



W Krakowie najniższa cena dotyczy inwestycji Kameralny Ruczaj przy ul. Ruczaj 40A. Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 57 mkw. można obecnie kupić za 744,7 tys. zł.

Agnieszka Majkusiak, dyrektor generalna ds. sprzedaży i marketingu Atal:

Większość najtańszych mieszkań w ofercie Atal to kawalerki, choć w niektórych miastach aktualnie są to mieszkania dwupokojowe. Prawie wszystkie mają balkon, a niektóre także ogródek. W naszej ofercie klienci mogą kupić mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, również przekraczającej 100 mkw.



Dla przykładu, najtańsze mieszkanie w Aglomeracji Śląskiej można kupić w inwestycji Ogrody Andersa IV w Gliwicach w cenie 270,8 tys. zł. To kawalerka o powierzchni 25 mkw. W projekcie Nowa Francuska II B w Katowicach natomiast jednopokojowy lokal o metrażu 30 mkw. kosztuje 272 tys. zł.



W Szczecinie w projekcie Atal Floriana kawalerkę wielkości 26 mkw. można nabyć za 322,4 tys. zł. We wrocławskiej inwestycji Atal Strachowicka II 34 metrowa kawalerka kosztuje 438,7 tys. zł.



W łódzkim projekcie Modern Helenów oferujemy jednopokojowy lokal wielkości 28 mkw. za 311,3 tys. zł. W Krakowie w osiedlu Skwer Harmonia mamy w ofercie mieszkanie o powierzchni 31 mkw. w kwocie 422,6 tys. zł. W Warszawie natomiast w projekcie Zakątek Harmonia III jest w sprzedaży dwupokojowy lokal o powierzchni 37 mkw. za 505,1 tys. zł.



W poznańskiej inwestycji Naramowice Odnova dwójka wielkości 47 mkw. kosztuje 521,7 tys. zł, a w projekcie Atal Unii Lubelskiej najmniejsze dwa pokoje o powierzchni 40 mkw. kosztuje 490,3 tys. zł.



W Gdańsku w projekcie Atal Jasieny II kawalerkę o metrażu 26 mkw. można kupić za 341,5 tys. zł a w Atal Symbioza IA w Gdyni dwa pokoje (44 mkw.) są dostępne za 597,3 tys. zł.

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Niecałe 30 m2 w Poznaniu za 400 tys. zł

Mariusz Gajżewski, Head of Sales, Marketing and Communication BPI Real Estate Poland:



Nasza obecna oferta obejmuje projekty w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku, przy czym poziom cen jest zróżnicowany w zależności od miasta, lokalizacji, standardu oraz etapu realizacji inwestycji. Przy wyborze mieszkania klienci coraz częściej patrzą nie tylko na cenę za metr kwadratowy, ale przede wszystkim na całkowity budżet zakupu, który w praktyce jest dziś jednym z najważniejszych kryteriów decyzyjnych. Taką tendencję obserwujemy szczególnie w przypadku mieszkań dwu i trzypokojowych. Z naszych analiz wynika również, że kupujący porównują cenę całkowitą ze standardem i lokalizacją inwestycji



I tak w warszawskim PianoForte najtańsze dostępne mieszkanie kosztuje 1 270 262 zł / 42,42 mkw. W Poznaniu w projekcie Panoramiqa2 cena zakupu najtańszego mieszkania w ofercie to 400 000 zł / 29,94 mkw. Natomiast w Gdańsku w Gedania Riverside Living to koszt 540 056 zł / 25,84 mkw.



Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic:

Najtańsze mieszkanie, jakie mamy w ofercie kosztuje 404 900 zł. To 27 metrowa kawalerka w inwestycji Nowy Cegielski w Poznaniu. Natomiast najtańsze mieszkania, biorąc pod uwagę cenę za mkw. kosztuje od 12 695 zł. To na przykład dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 36 mkw. do nabycia w cenie 496 000 zł.

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35 m2 w Gdańsku za 430 tys. zł

Tomasz Kaleta, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w Develii:



W naszej ofercie mieszkania w najbardziej przystępnych cenach można znaleźć przede wszystkim w rozwijających się dzielnicach, poza ścisłym centrum. Przykładem jest projekt Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce, gdzie ceny mieszkań zaczynają się od 400 tys. zł oraz osiedle Południe Vita w Gdańsku, na którym najtańsze lokale kosztują od 430 tys. zł. W obu projektach są to mieszkania o powierzchni około 35 mkw.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Budlex:



Najtańsze mieszkanie w ofercie Budlex w Bydgoszczy znajduje się w inwestycji Enklawa. To lokal jednopokojowy o powierzchni 29 mkw., którego cena wynosi 340 tys. zł.

W Toruniu najtańsze mieszkanie dostępne jest w inwestycji Nowe Batorego 2. Jest to lokal dwupokojowy o powierzchni 37 mkw., w cenie 421 tys. zł.

Z kolei w Gdańsku najtańszy lokal znajduje się w Osiedlu Platynowym. Mieszkanie ma dwa pokoje i 38 mkw. powierzchni, a jego cena wynosi 547 tys. zł.

26 m2 w Łodzi za 337 593 zł

Katarzyna Brożek, wiceprezes zarządu Duda Development:

Aktualnie najtańszym mieszkaniem w poznańskiej ofercie Duda Development jest lokal o powierzchni 28 mkw. który jest dostępny w cenie 420 750 zł brutto w inwestycji Dobry Szeląg. Tuż za nim plasuje się mieszkanie o metrażu 37 mkw. w cenie 495 817 zł brutto, które jest dostępne w osiedlu No To Naramowice.



Z kolei w Łodzi najtańszym mieszkaniem, jakie mamy w sprzedaży jest 26 metrowy lokal oferowany za 337 593 zł brutto w inwestycji Diasfera Łódzka. W ofercie projektu Dyfrakcja Łódzka znajduje się natomiast mieszkanie o metrażu 27,5 mkw. dostępne w cenie 344 375 zł brutto.



Joanna Pater, dyrektor sprzedaży w Real Development:

W Łodzi najtańsze mieszkanie w aktualnej ofercie Real Development znajduje się w inwestycji Moja Retkinia. Jest to dwupokojowy lokal o powierzchni 44 mkw., usytuowany na parterze, z przynależnym ogrodem o powierzchni 50 mkw. Jego cena wynosi 413 777 zł, czyli 9 363 zł/mkw.



Z kolei w Gdańsku w inwestycji Letnicka Residence najtańszy dostępny lokal to jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 31,63 mkw, położone na pierwszym piętrze, z balkonem o powierzchni 3,44 mkw. Jego cena wynosi 591 955,56 zł, co odpowiada stawce 18 715 zł/mkw.

Kawalerka 25,8 m2 w Warszawie (Bródno) za 463 598 zł

Janusz Miller, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Home Invest:

Obecnie najtańsze mieszkanie w naszej ofercie znajduje się w inwestycji Warszawski Świt na warszawskim Bródnie. Jest to lokal jednopokojowy o powierzchni 25,8 mkw., którego cena wynosi 463 598 zł brutto. To propozycja przede wszystkim dla singli, młodych osób kupujących pierwsze mieszkanie oraz inwestorów poszukujących nieruchomości na wynajem.

Niecałe 25 m2 we Wrocławiu za 552 296 zł

Pierre-Vincent Pasquet, prezes zarządu OKRE by Koramic:

We Wrocławiu, w naszej inwestycji Sudea, najtańsze mieszkanie to kompaktowy lokal o powierzchni 24,94 mkw. Ta kawalerka z aneksem kuchennym mieści się na drugim piętrze historycznego budynku, a jej koszt to 552 296 zł, co daje 22 145 zł/mkw.



Z kolei w Poznaniu, w projekcie Dolna Górna Wilda, najtańsze mieszkanie ma 35,21 m² i znajduje się na trzecim piętrze w Budynku A (standard Premium). Kosztuje 519 805 zł (14 763 zł/mkw.). Trzeba do tego doliczyć obowiązkowy zakup komórki lokatorskiej za 15 345 zł, co daje łącznie 567 641 zł.

Dom 102,8 m2 na granicy z Gdańskiem od 888 tys. zł

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment S.A.:

W segmencie mieszkaniowym rozwijamy obecnie ofertę domów. W inwestycji Borkowo Nova przy ul. Nowej w Borkowie, na granicy z Gdańskiem, ceny po uwzględnieniu rabatu zaczynają się od 888 tys. zł brutto za dom o powierzchni 102,8 m. Układ każdego z nich przewiduje salon z aneksem kuchennym, gabinet na parterze oraz trzy sypialnie na piętrze. To propozycja dla rodzin, które potrzebują dodatkowej przestrzeni, w tym miejsca do pracy i chcą pozostać blisko miasta. Planujemy również wprowadzić do sprzedaży inwestycję domów w Pomlewie pod Gdańskiem, o powierzchniach od 75 do 90 mkw., z cenami od 600 tys. zł brutto. Chcemy w ten sposób poszerzyć ofertę o domy dostępne dla rodzin dysponujących mniejszym budżetem.

35 m2 w Szczecinie za niecałe 300 tys. zł

Agnieszka Gajdzik-Wilgos, Manager ds. Sprzedaży Ronson Development:

Ceny najtańszych mieszkań w ofercie Ronson Development różnią się w zależności od miasta i inwestycji. W Warszawie najtańszy lokal znajduje się w projekcie BOSCO. Jest to mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 35,78 mkw., którego cena wynosi 547 871 zł.

W Szczecinie najtańszą propozycją jest jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 26 mkw. w inwestycji Nowa Północ 2A, dostępne w cenie 299 721 zł.

We Wrocławiu najniższa cena dotyczy dwupokojowego mieszkania o powierzchni 39,50 mkw. na Osiedlu Startowym, które kosztuje 501 292 zł.

Z kolei w Poznaniu najtańszy lokal znajduje się w inwestycji Grunwald Między Drzewami. Jest to mieszkanie jednopokojowe o powierzchni 32,70 mkw., w cenie 458 465 zł.