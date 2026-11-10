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Wyższe wpłaty na PFRON. Od grudnia pracodawcy głębiej sięgną do kieszeni

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10 listopada 2026, 07:57
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
PFRON wpłaty niepełnosprawni pracownicy pracodawcy
Wyższe wpłaty na PFRON. Od grudnia pracodawcy głębiej sięgną do kieszeni
Shutterstock

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Od grudnia pracodawcy wpłacą więcej na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. GUS podał, że w trzecim kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło do kwoty 9317,01 zł.

Kto ma obowiązek dokonywania wpłat na PFRON

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy są obowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obowiązek ten dotyczy pracodawców, którzy:

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  • nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, albo
  • poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 proc. (pracodawca nie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo
  • poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 2 proc. (pracodawca będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia.

Przy ustalaniu liczby zatrudnionych pracowników nie bierze się pod uwagę osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych. Nie wlicza się także osób niebędących osobami niepełnosprawnymi, np. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przebywających na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym, nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej.

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Kto jest zwolniony z obowiązku wpłat na PFRON?

Z obowiązku wpłat na PFRON zwolniony jest pracodawca, który osiąga w danym miesiącu zatrudnienie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty i poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc. albo co najmniej 2 proc. wśród ogólnego stanu zatrudnienia. Wpłat nie musi dokonywać także pracodawca nie będący działającym w celu osiągnięcia zysku domem pomocy społecznej lub hospicjum, albo będący zakładem opiekuńczo-leczniczym. Z wpłat na PFRON zwolniony jest również pracodawca będący publiczną lub niepubliczną jednostką organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Z wpłat na PFRON zwolniony jest też pracodawca prowadzący zakład pracy co do którego ogłoszono upadłość. Wpłat nie musi dokonywać również pracodawca będący placówką dyplomatyczną, urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem i misją zagraniczną.

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Od grudnia wzrosną wpłaty na PFRON

Przepisy określają, że wysokość kwoty wpłaty na PFRON stanowi iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. (albo 2 proc.), a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

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Do ustalenia wysokości wpłaty należy stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. W tym przypadku zastosowanie ma komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2026 r., zgodnie z którym przeciętne wynagrodzenie w tym okresie wyniosło 9317,01 zł.

W związku z powyższym od 1 grudnia 2026 r. do 28 lutego 2027 r. w przypadku większości pracodawców, których obowiązuje 6-proc. wskaźnik zatrudnienia, wysokość wpłaty za każdy brakujący etat osoby niepełnosprawnej wyniesie 3787,36 zł miesięcznie.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 884)
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2026 r. (www.stat.gov.pl)
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Źródło: INFOR
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