Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie: znamy dokładną trasę, godzinę startu i zakazy dla uczestników [HARMONOGRAM]

Już w środę, 11 listopada, ulicami Warszawy przejdzie doroczny Marsz Niepodległości. Organizatorzy opublikowali szczegółowy plan wydarzeń oraz mapę przemarszu. Wiadomo już, o której godzinie rozpocznie się oficjalne zgromadzenie, którędy przejdzie kolumna oraz jakich surowych zakazów muszą przestrzegać uczestnicy w stolicy.

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Święto Niepodległości jak co roku przyciągnie do centrum Warszawy tysiące osób. Według oficjalnych zapowiedzi Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, główne uroczystości wystartują wczesnym popołudniem w samym sercu stolicy, ale pierwsze atrakcje przewidziano już od godziny 9:00 rano.

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O której godzinie rusza Marsz Niepodległości 2026?

Oficjalne otwarcie zgromadzenia na rondzie im. Romana Dmowskiego zaplanowano na godzinę 14:00. Wtedy uczestnicy wspólnie odśpiewają hymn państwowy i wysłuchają przemówień otwierających. Sam wymarsz kolumny w stronę prawego brzegu Wisły nastąpi pół godziny później, czyli o 14:30.

Całodniowy harmonogram wydarzeń na 11 listopada 2026 roku przedstawia się następująco:

9:00–14:00 – otwarcie Miasteczka Niepodległości w pasażu Wisławy Szymborskiej (Aleja Centralna),

11:00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim,

12:45 – wspólny różaniec na rondzie Dmowskiego oraz formowanie czoła marszu,

14:00 – oficjalny początek zgromadzenia i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego,

14:30 – wymarsz uczestników z ronda Dmowskiego,

16:30 – start wydarzeń na Scenie Niepodległości na błoniach PGE Narodowego (w planach przemówienia, koncerty i strefa gastronomiczna),

18:00 – oprawa przygotowana przez Młodzież Wszechpolską,

20:00 – oficjalne zakończenie wydarzenia.

Którędy przejdzie marsz? Trasa ma około 3,5 km

Trasa przemarszu pozostaje tradycyjna i liczy około 3,5 kilometra. Uczestnicy wyruszą z ronda im. Romana Dmowskiego, skąd przejdą prosto Alejami Jerozolimskimi, a następnie przeprawią się przez Wisłę Mostem Poniatowskiego.

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Po praskiej stronie miasta kolumna zejdzie z mostu w rejonie Wału Miedzeszyńskiego i Wybrzeża Szczecińskiego (lub al. Zielenieckiej). Kierując się następnie ulicą Siwca prosto na błonia stadionu PGE Narodowego, gdzie zlokalizowano finał wydarzenia.

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Surowe zakazy w Warszawie. O tym trzeba pamiętać

W związku ze zgromadzeniami publicznymi w stolicy służby przypominają o obowiązujących rozporządzeniach porządkowych. W dniu 11 listopada na terenie Warszawy obowiązuje całkowity zakaz noszenia, przemieszczania oraz używania wyrobów pirotechnicznych (na mocy decyzji wojewody mazowieckiego).

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, w mieście obowiązuje zakaz noszenia i przemieszczania wszelkiego rodzaju broni – dotyczy to również broni nienabitej oraz posiadanej legalnie. Mieszkańcy i przyjezdni muszą liczyć się także z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym oraz zmianami tras autobusów i tramwajów w Śródmieściu i na Pradze-Południe.

Marcin Kierwiński o kulisach zabezpieczenia 11 listopada. Służby szykują specjalne scenariusze i odseparują kontrdemonstracje

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński podkreślił w niedzielę 8 listopada w TVN24, że policja i służby są przygotowane, aby zapewnić wszystkim zgromadzeniom 11 listopada bezpieczeństwo, także temu największemu. „W zeszłym tygodniu miałem odprawę z urzędem miasta, z urzędem wojewody i ze służbami zaangażowanymi w zabezpieczenie Marszu Niepodległości. Oni mają rozpisane różne scenariusze i myślę, że są dobrze przygotowani, choć pewnie w związku z wczorajszymi wydarzeniami wszystkie te procedury jeszcze raz będą przejrzane” — zauważył.

Na pytanie, czy Marsz Niepodległości miał zostać rozwiązany, minister odpowiedział, że jesteśmy demokratycznym krajem. „Nie wiem, skąd takie plotki. Mam wrażenie, że wiele osób stara się budować jakąś swoją aktywność w social mediach” - powiedział.

„Zróbmy wszystko, żeby było bezpiecznie. Policja jest przygotowana, jeśli będą kontrdemonstracje, a mogą być. Potencjalnie będą odseparowane, żeby nie dochodziło do zwarcia” — poinformował. Minister zaapelował również o to, żeby w razie zauważenia czegoś niebezpiecznego, osób dziwnie się zachowujących i sytuacji, które mogą wydawać się podejrzane, od razu informować służby. Zaapelował o słuchanie tego, co mówią i jakie wydają komunikaty.

Donald Tusk ucina plotki o zakazie dla Marszu Niepodległości. „Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja”

Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że „nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości; spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja”. Zaapelował do wszystkich uczestników o „powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz”. Poprosił również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach.

Tragedia w Krakowie zmienia procedury bezpieczeństwa. Organizatorzy Marszu Niepodległości odpowiadają na zagrożenie terrorystyczne

Prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” Bartosz Malewski zamieścił na stronie internetowej oświadczenie, w którym napisał, że odwoływanie wydarzeń publicznych pod wpływem terroru „stanowiłoby niebezpieczny sygnał, że przemoc pozwala sparaliżować życie społeczne i narzucić innym sposób postępowania, a także mogłoby zachęcać do naśladownictwa”. „Właśnie dlatego nie możemy zrezygnować ze wspólnego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości. Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada w Warszawie zgodnie z planem” - zaznaczył Malewski.

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych – w tym dwóch policjantów i zamachowiec.