Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie: znamy dokładną trasę, godzinę startu i zakazy dla uczestników [HARMONOGRAM]
REKLAMA
REKLAMA
Już w środę, 11 listopada, ulicami Warszawy przejdzie doroczny Marsz Niepodległości. Organizatorzy opublikowali szczegółowy plan wydarzeń oraz mapę przemarszu. Wiadomo już, o której godzinie rozpocznie się oficjalne zgromadzenie, którędy przejdzie kolumna oraz jakich surowych zakazów muszą przestrzegać uczestnicy w stolicy.
- O której godzinie rusza Marsz Niepodległości 2026?
- Którędy przejdzie marsz? Trasa ma około 3,5 km
- Surowe zakazy w Warszawie. O tym trzeba pamiętać
- Marcin Kierwiński o kulisach zabezpieczenia 11 listopada. Służby szykują specjalne scenariusze i odseparują kontrdemonstracje
- Donald Tusk ucina plotki o zakazie dla Marszu Niepodległości. „Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja”
- Tragedia w Krakowie zmienia procedury bezpieczeństwa. Organizatorzy Marszu Niepodległości odpowiadają na zagrożenie terrorystyczne
Święto Niepodległości jak co roku przyciągnie do centrum Warszawy tysiące osób. Według oficjalnych zapowiedzi Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, główne uroczystości wystartują wczesnym popołudniem w samym sercu stolicy, ale pierwsze atrakcje przewidziano już od godziny 9:00 rano.
REKLAMA
REKLAMA
O której godzinie rusza Marsz Niepodległości 2026?
Oficjalne otwarcie zgromadzenia na rondzie im. Romana Dmowskiego zaplanowano na godzinę 14:00. Wtedy uczestnicy wspólnie odśpiewają hymn państwowy i wysłuchają przemówień otwierających. Sam wymarsz kolumny w stronę prawego brzegu Wisły nastąpi pół godziny później, czyli o 14:30.
Całodniowy harmonogram wydarzeń na 11 listopada 2026 roku przedstawia się następująco:
- 9:00–14:00 – otwarcie Miasteczka Niepodległości w pasażu Wisławy Szymborskiej (Aleja Centralna),
- 11:00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim,
- 12:45 – wspólny różaniec na rondzie Dmowskiego oraz formowanie czoła marszu,
- 14:00 – oficjalny początek zgromadzenia i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego,
- 14:30 – wymarsz uczestników z ronda Dmowskiego,
- 16:30 – start wydarzeń na Scenie Niepodległości na błoniach PGE Narodowego (w planach przemówienia, koncerty i strefa gastronomiczna),
- 18:00 – oprawa przygotowana przez Młodzież Wszechpolską,
- 20:00 – oficjalne zakończenie wydarzenia.
Którędy przejdzie marsz? Trasa ma około 3,5 km
Trasa przemarszu pozostaje tradycyjna i liczy około 3,5 kilometra. Uczestnicy wyruszą z ronda im. Romana Dmowskiego, skąd przejdą prosto Alejami Jerozolimskimi, a następnie przeprawią się przez Wisłę Mostem Poniatowskiego.
REKLAMA
Po praskiej stronie miasta kolumna zejdzie z mostu w rejonie Wału Miedzeszyńskiego i Wybrzeża Szczecińskiego (lub al. Zielenieckiej). Kierując się następnie ulicą Siwca prosto na błonia stadionu PGE Narodowego, gdzie zlokalizowano finał wydarzenia.
Surowe zakazy w Warszawie. O tym trzeba pamiętać
W związku ze zgromadzeniami publicznymi w stolicy służby przypominają o obowiązujących rozporządzeniach porządkowych. W dniu 11 listopada na terenie Warszawy obowiązuje całkowity zakaz noszenia, przemieszczania oraz używania wyrobów pirotechnicznych (na mocy decyzji wojewody mazowieckiego).
Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, w mieście obowiązuje zakaz noszenia i przemieszczania wszelkiego rodzaju broni – dotyczy to również broni nienabitej oraz posiadanej legalnie. Mieszkańcy i przyjezdni muszą liczyć się także z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym oraz zmianami tras autobusów i tramwajów w Śródmieściu i na Pradze-Południe.
Marcin Kierwiński o kulisach zabezpieczenia 11 listopada. Służby szykują specjalne scenariusze i odseparują kontrdemonstracje
Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński podkreślił w niedzielę 8 listopada w TVN24, że policja i służby są przygotowane, aby zapewnić wszystkim zgromadzeniom 11 listopada bezpieczeństwo, także temu największemu. „W zeszłym tygodniu miałem odprawę z urzędem miasta, z urzędem wojewody i ze służbami zaangażowanymi w zabezpieczenie Marszu Niepodległości. Oni mają rozpisane różne scenariusze i myślę, że są dobrze przygotowani, choć pewnie w związku z wczorajszymi wydarzeniami wszystkie te procedury jeszcze raz będą przejrzane” — zauważył.
Na pytanie, czy Marsz Niepodległości miał zostać rozwiązany, minister odpowiedział, że jesteśmy demokratycznym krajem. „Nie wiem, skąd takie plotki. Mam wrażenie, że wiele osób stara się budować jakąś swoją aktywność w social mediach” - powiedział.
„Zróbmy wszystko, żeby było bezpiecznie. Policja jest przygotowana, jeśli będą kontrdemonstracje, a mogą być. Potencjalnie będą odseparowane, żeby nie dochodziło do zwarcia” — poinformował. Minister zaapelował również o to, żeby w razie zauważenia czegoś niebezpiecznego, osób dziwnie się zachowujących i sytuacji, które mogą wydawać się podejrzane, od razu informować służby. Zaapelował o słuchanie tego, co mówią i jakie wydają komunikaty.
Donald Tusk ucina plotki o zakazie dla Marszu Niepodległości. „Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja”
Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że „nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości; spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja”. Zaapelował do wszystkich uczestników o „powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz”. Poprosił również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach.
Tragedia w Krakowie zmienia procedury bezpieczeństwa. Organizatorzy Marszu Niepodległości odpowiadają na zagrożenie terrorystyczne
Prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” Bartosz Malewski zamieścił na stronie internetowej oświadczenie, w którym napisał, że odwoływanie wydarzeń publicznych pod wpływem terroru „stanowiłoby niebezpieczny sygnał, że przemoc pozwala sparaliżować życie społeczne i narzucić innym sposób postępowania, a także mogłoby zachęcać do naśladownictwa”. „Właśnie dlatego nie możemy zrezygnować ze wspólnego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości. Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada w Warszawie zgodnie z planem” - zaznaczył Malewski.
W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych – w tym dwóch policjantów i zamachowiec.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA