Praca w dni wolne od pracy. Jaka rekompensata za pracę w niedziele i święta?
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Niedziele i święta powinny być dniami wolnymi od pracy. Jednak w niektórych przypadkach praca w dni wolne jest dopuszczalna. W takiej sytuacji pracownikom pracującym w niedziele lub święta przysługuje odpowiednia rekompensata.
- Dni wolne od pracy
- Praca w niedziele i święta
- Zakaz handlu w niedziele i święta
- Rekompensata za pracę w niedzielę
- Rekompensata za pracę w święto
Dni wolne od pracy
Dniami wolnymi od pracy, oprócz niedziel, są święta określone w ustawie o dniach wolnych od pracy. Są to:
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- 1 stycznia - Nowy Rok,
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- drugi dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja - Święto Państwowe,
- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada - Wszystkich Świętych,
- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Praca w niedziele i święta
Niedziele i święta powinny być dniami wolnymi od pracy. Jednak przepisy prawa pracy dopuszczają pracę w niedziele i święta w podanych niżej sytuacjach:
- w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
- w ruchu ciągłym;
- przy pracy zmianowej;
- przy niezbędnych remontach;
- w transporcie i w komunikacji;
- w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
- przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
- w rolnictwie i hodowli;
- przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności (w szczególności w: zakładach świadczących usługi dla ludności, gastronomii, zakładach hotelarskich, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach leczniczych i innych placówkach służby zdrowia, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku);
- w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
- przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, odbieranych za granicą, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni wolne od pracy w Polsce są u niego dniami pracy, oraz przy wykonywaniu prac zapewniających możliwość świadczenia usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.
Zakaz handlu w niedziele i święta
W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane są handel i wykonywanie czynności związanych z handlem. W te dni zakazane jest również powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.
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Powyższy zakaz handlu nie obowiązuje w:
- kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;
- niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
- ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
Zakaz nie obejmuje wszystkich placówek. Nie dotyczy m. in. stacji paliw płynnych oraz niektórych placówek handlowych (np. w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami bądź pamiątkami i dewocjonaliami). Zakaz nie dotyczy też placówek, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.
Rekompensata za pracę w niedzielę
Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę pracodawca zapewnia inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy także w tym terminie, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę. Pracownik wykonujący pracę ponad 8 godzin w niedzielę, pracuje w godzinach nadliczbowych. W związku z tym godziny nadliczbowe należy mu zrekompensować dodatkiem do wynagrodzenia.
Powyższe zasady mają zastosowanie także do pracy w święto przypadające w niedzielę.
Pracodawca nie musi zapewniać innego dnia wolnego pracownikom zatrudnionym w systemie pracy weekendowej, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.
Rekompensata za pracę w święto
Pracownik świadczący pracę w święto także ma prawo do rekompensaty. W ciągu okresu rozliczeniowego, w którym przypada święto, pracodawca powinien mu zapewnić inny dzień wolny od pracy. Udzielenie dnia wolnego jest niezależne od liczby godzin przepracowanych w święto. Jeżeli jednak pracownik wypracuje w dniu świątecznym więcej niż 8 godzin, ma prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę nadliczbową wynagradzanych na ogólnych zasadach określonych prawem pracy. Zasady te nie mają zastosowania, jeżeli w zakładzie pracy obowiązują korzystniejsze od kodeksowych rozwiązania w tym zakresie.
Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy w powyższym terminie, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto.
Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.
Pracownicy zatrudnieni w systemie weekendowym, pracy w święta nie muszą mieć rekompensowanej dniem wolnym od pracy.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 296)
- ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 301)
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