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Premier Donald Tusk ogłasza: „Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę”. Zapowiada pierwszą od lat publikację

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10 listopada 2026, 15:57
Adam Kuchta
Adam Kuchta
premier donald tusk ogłasza trybunał konstytucyjny zaczął pracę zapowiada pierwszą od lat publikację
Premier Donald Tusk ogłasza. Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę. Zapowiada pierwszą od lat publikację
Leszek Szymański
PAP

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Premier Donald Tusk przekazał we wtorek przed posiedzeniem rządu przełomowe informacje w sprawie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia opublikuje w dzienniku urzędowym uchwałę dotyczącą zmiany regulaminu TK, nazywając ten moment początkiem nowej ery w polskim systemie prawnym.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów w siedzibie Trybunale Konstytucyjnym. Kluczowe obrady

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w zupełnie nową fazę po wieloletnim kryzysie ustrojowym i sporach o obsadę sędziowską. We wtorek 10 listopada w siedzibie TK przy alei Jana Chrystiana Szucha zaplanowano Zgromadzenie Ogólne Sędziów, które zwołała sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Głównym punktem obrad jest zmiana regulaminu wewnętrznego instytucji, co ma otworzyć drogę do odblokowania jej bieżącego orzecznictwa.

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Tuż przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów do tych wydarzeń odniósł się premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że po długim okresie blokady, w którym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odmawiała druku rozstrzygnięć ze względu na wady prawne składów orzekających, następuje przełom w relacjach na linii rząd – Trybunał. Będę miał „dziś okazję podjąć decyzję po raz pierwszy od lat z czystym sumieniem o publikacji decyzji Trybunału Konstytucyjnego” – zapowiedział Donald Tusk podczas briefingu przed posiedzeniem rządu.

Uchwała TK trafi do dziennika urzędowego. Rząd wznawia publikacje

Premier Tusk wprost ogłosił wznowienie legalnej działalności organu i wskazał konkretny dokument, który wkrótce zostanie oficjalnie ogłoszony przez państwo. Decyzja ta oznacza koniec wielomiesięcznego wstrzymywania publikacji w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. „Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę i dzisiaj otrzymam z Trybunału Konstytucyjnego do publikacji w dzienniku urzędowym uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, która dotyczy zmiany regulaminu Trybunału” – przekazał Tusk.

Według szefa rządu przyjęcie nowych zasad ma bezpośrednio przełożyć się na sprawniejsze oraz bardziej przejrzyste działanie instytucji, w tym na zasady wyznaczania składów orzekających. Premier nie krył satysfakcji z obecnego kształtu personalnego TK, zaznaczając, że dotychczasowe wątpliwości prawne dotyczące tzw. sędziów dublerów i legalności kierownictwa zostały usunięte. Jak dodał, „będzie to pierwsza od lat publikacja rozstrzygnięcia tego nareszcie prawidłowo obsadzonego ważnego organu państwa”.

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„Początek nowej ery” w Trybunale Konstytucyjnym

Wtorkowe deklaracje szefa rządu wpisują się w szerszy kontekst wydarzeń z ostatnich tygodni, kiedy to po decyzjach personalnych wewnątrz Trybunału doszło do przejęcia organizacji prac przez sędziów wybranych przez obecną większość parlamentarną. Choć działania te budzą ostry sprzeciw ze strony opozycji oraz ośrodka prezydenckiego, rząd uznaje ten etap za zamknięcie kryzysu konstytucyjnego.

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Kończąc swoją wypowiedź przed obradami rządu, Donald Tusk wyraził przekonanie, że wtorkowe wydarzenia kończą wieloletni impas ustrojowy, choć zaznaczył, że spór polityczny wokół wymiaru sprawiedliwości może jeszcze trwać. „Jestem przekonany, na razie pewnie jeszcze nie wszystkie emocje wygasną, ale chyba mogę dzisiaj uroczyście ogłosić początek nowej ery” – stwierdził premier.

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Ostry sprzeciw prezydenta Karola Nawrockiego i opozycji

Zupełnie inaczej wydarzenia w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha oceniają ośrodek prezydencki oraz partie opozycyjne. Prezydent Karol Nawrocki nie uznaje statusu sędziów wybranych przez obecną większość sejmową, od których nie odebrał ślubowania, stojąc na stanowisku, że nie są oni uprawnieni do orzekania ani do podejmowania uchwał ustrojowych. W odpowiedzi na przejęcie zarządzania gmachem przez grupę sędziów kierowaną przez Annę Korwin-Piotrowską pod koniec października, głowa państwa przerwała zagraniczną wizytę w Senegalu i osobiście udała się do siedziby instytucji, kwestionując legalność wprowadzonych zmian.

Równie stanowcze stanowisko prezentują dotychczasowy prezes TK Bogdan Święczkowski oraz wiceprezes Bartłomiej Sochański, którzy nie uznają zarządzenia o odsunięciu ich od pełnienia obowiązków. W swoich oświadczeniach oraz wypowiedziach publicznych wskazują oni, że działania władzy wykonawczej i części sędziów mają charakter siłowy i noszą znamiona bezprawnego przejęcia konstytucyjnego organu państwa. We wtorek Bogdan Święczkowski ponownie pojawił się przed budynkiem Trybunału, domagając się wpuszczenia do środka oraz określając obrady zwołane przez sędzię Korwin-Piotrowską jako pozbawione mocy prawnej.

Sytuacja wokół Trybunału wywołała także gwałtowną reakcję polityków opozycji, w tym Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, którzy określają działania rządu mianem zamachu na porządek konstytucyjny i zasadę trójpodziału władzy. Przedstawiciele tych ugrupowań przez ostatnie dni brali udział w manifestacjach przed gmachem TK, zarzucając koalicji rządzącej łamanie prawa oraz wykorzystywanie policji w sporze ustrojowym. Zdaniem krytyków rządu publikacja uchwały podjętej w kwestionowanym składzie nie zakończy kryzysu, lecz pogłębi dualizm prawny w Polsce.

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Źródło: INFOR
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