Nowa Polska Klasyfikacja Działalności 2025 zastępuje uregulowania PKD 2007. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina o uwzględnianiu nowych kodów w dokumentacji składanej od 1 stycznia 2027 roku. Jakie mogą być skutki posługiwania się nieaktualną klasyfikacją?

Zbliża się termin dostosowania wpisów do PKD 2025

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2025. Jest to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności, jakie realizują podmioty gospodarcze. PKD 2025 zastąpił uregulowania PKD 2007.

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Do 31 grudnia 2026 r. przedsiębiorcy mają czas na dostosowanie swoich wpisów w CEiDG, KRS lub REGON do nowej klasyfikacji. Po upływie tego okresu odpowiednie kody zostaną przeklasyfikowane automatycznie zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.

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PFRON: Zmiana PKD w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przypomina, aby od 1 stycznia 2027 r. posługiwać się wyłącznie kodami zgodnymi z PKD 2025. Wskazanie we wniosku Wn-D lub Wn-U-G lub formularzach INF-O-PP, INF-O-PdM lub INF-O-PdR kodu działalności według PKD 2007 lub powołanie się na nieaktualną klasyfikację może skutkować koniecznością korekty dokumentów.

W związku z powyższym należy uwzględnić właściwy kod PKD przy sporządzaniu dokumentów składanych do PFRON, które dotyczą:

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refundacji składek ZUS. PKD należy wskazać:

- we wniosku Wn-U-G w pozycji 17;

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- w formularzu INF-O-PdM w sekcji A w pozycji 7a;

- w formularzu INF-O-PdR w pozycji 6.

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. PKD należy wskazać:

- we wniosku Wn-D w pozycji 11;

- w formularzu INF-O-PP w sekcji A w pozycji 7a.

Powiązania między klasyfikacjami 2007 i 2025 w serwisie GUS

PFRON podaje, że więcej informacji na temat klasyfikacji PKD 2025, w tym pełny wykaz kodów, opisy poszczególnych rodzajów działalności oraz powiązania pomiędzy PKD 2007 i PKD 2025, można znaleźć w serwisie Głównego Urzędu Statystycznego: PKD 2025 – wyszukiwarka klasyfikacji.

W przypadku stosowania kodów PKD 2007 należy sprawdzić je z wykorzystaniem powiązań między klasyfikacjami udostępnionych w serwisie GUS i dokonać aktualizacji do 31 grudnia 2026 r.

Ważne Od 1 stycznia 2027 r. w dokumentach składanych do PFRON należy stosować wyłącznie kody zgodne z klasyfikacją PKD 2025!

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