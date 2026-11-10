Zamach w Krakowie: kompensata od państwa do 60 tys. zł za śmierć bliskiej osoby tylko na wniosek. Zmarł sprawca ale śledztwo nadal się toczy

W poniedziałek 9 listopada w krakowskim szpitalu zmarł 24-letni mężczyzna, który dwa dni wcześniej strzelał do przechodniów na Rynku Głównym. Zginęło wtedy sześć osób, a szesnaście zostało rannych. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego rodziców i siostry. Postrzelony podczas zatrzymania napastnik przeszedł kilka operacji i do końca nie odzyskał przytomności. Nie zdążył usłyszeć zarzutów ani złożyć wyjaśnień. Nie stanie też przed sądem. Dla rodzin ofiar to szczególnie bolesne, bo oznacza, że nigdy nie usłyszą wyroku. Naturalnie pojawia się więc pytanie, czy śmierć sprawcy kończy sprawę. Odpowiedź brzmi: kończy jedną jej część, ale nie całe śledztwo. Adwokat Karolina Pilawska wyjaśnia dlaczego tak jest.

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Nie można prowadzić postępowania karnego wobec zmarłego

Podstawą jest art. 17 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nim nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy oskarżony zmarł. Śmierć należy do tak zwanych ujemnych przesłanek procesowych, czyli okoliczności, które bezwzględnie wykluczają prowadzenie postępowania przeciwko danej osobie. Choć przepis mówi o oskarżonym, na etapie śledztwa stosuje się go odpowiednio do podejrzanego (art. 71 § 3 k.p.k.).



To jedna z najtwardszych reguł procesu karnego. Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że śmierć oskarżonego zawsze stoi na przeszkodzie prowadzeniu sprawy, a wyrok wydany wobec osoby zmarłej jest obarczony tak zwaną bezwzględną przyczyną odwoławczą (art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.) i musi zostać uchylony.



Uzasadnienie jest proste. Odpowiedzialność karna jest osobista. Kara ma dotknąć tego, kto popełnił przestępstwo, a proces służy między innymi temu, by oskarżony mógł się bronić. Zmarły nie może ani odpowiadać, ani się bronić. Odpowiedzialności karnej nie dziedziczy też nikt z jego bliskich.

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Podejrzany, który nigdy nim nie został

W sprawie krakowskiej sytuacja jest o tyle szczególna, że napastnikowi nie przedstawiono zarzutów. Status podejrzanego uzyskuje się dopiero wtedy, gdy prokurator wyda postanowienie o przedstawieniu zarzutów i ogłosi je tej osobie, a następnie ją przesłucha (art. 71 § 1 i art. 313 § 1 k.p.k.). Ze względu na stan zdrowia mężczyzny nie było to możliwe, choć prokuratura zapowiadała, że zrobi to, gdy tylko lekarze na to pozwolą. Formalnie nigdy więc nie był podejrzanym, a śledztwo od początku toczyło się w sprawie (in rem), a nie przeciwko konkretnej osobie (in personam).



Postępowanie wszczął w niedzielę małopolski wydział Prokuratury Krajowej do spraw przestępczości zorganizowanej, właściwy także w sprawach terroryzmu. Obejmuje ono zabójstwo sześciu osób w Krakowie zakwalifikowane z art. 148 § 3 Kodeksu karnego, czyli jako zabicie jednym czynem więcej niż jednej osoby, w związku z art. 115 § 20 k.k. Ten ostatni przepis definiuje przestępstwo o charakterze terrorystycznym, m.in. jako czyn popełniony w celu poważnego zastraszenia wielu osób. Za taki czyn grozi kara nie krótsza niż 15 lat pozbawienia wolności albo dożywocie. Śledztwo obejmuje też usiłowanie zabójstwa kolejnych osób, w tym dwóch policjantów, oraz śmierć trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim. Śmierć mężczyzny oznacza jednak rezygnację z czynności skierowanych bezpośrednio do niego, czyli przedstawienia zarzutów i ewentualnego wniosku o areszt.

Śledztwo trwa, bo pytania pozostały

Umorzenie dotyczy wyłącznie osoby zmarłego. Nie zamyka sprawy jako takiej, a w tym przypadku prokuratura ma przed sobą jeszcze wiele pracy. Śledztwo musi się toczyć choćby po to, by wykluczyć, że napastnik działał w jakiejś grupie. To najważniejsze pytanie z prawnego punktu widzenia, bo śmierć głównego wykonawcy nie chroni osób, które mogły mu pomóc.



Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność za podżeganie, czyli nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa (art. 18 § 2 k.k.), oraz za pomocnictwo, czyli ułatwianie go, na przykład przez dostarczenie broni, środków lub informacji (art. 18 § 3 k.k.). Zgodnie z art. 19 § 1 k.k. sąd wymierza za nie karę w granicach przewidzianych dla samego sprawcy, a wobec pomocnika może ją nadzwyczajnie złagodzić (art. 19 § 2 k.k.). Odpowiedzialność podżegacza czy pomocnika jest przy tym samodzielna: nie zależy od tego, czy główny sprawca zostanie skazany ani czy w ogóle żyje.



Jeśli okaże się, że ktoś współtworzył z napastnikiem zorganizowaną strukturę, w grę wchodzi także art. 258 k.k., który penalizuje udział w grupie lub związku mającym na celu popełnianie przestępstw, ze szczególnie surową karą, gdy chodzi o przestępstwa o charakterze terrorystycznym.



Odpowiedzialność może ponieść również ktoś, kto po prostu wiedział i milczał. Art. 240 § 1 k.k. nakłada na każdego, kto ma wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu, usiłowaniu lub popełnieniu m.in. zabójstwa albo przestępstwa o charakterze terrorystycznym, prawny obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania. Jego niedopełnienie jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Dlatego tak ważne będzie ustalenie, komu sprawca mówił o swoich planach, z kim korespondował i co publikował w internecie.

Broń, pozwolenie i rola instytucji

Osobnym wątkiem jest broń. Wiadomo, że napastnik miał pozwolenie, a strzelectwo trenował w klubie sportowym. Ustawa o broni i amunicji wymaga, by przed wydaniem pozwolenia kandydat przedstawił orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że nie stanowi zagrożenia. Prokuratura będzie więc sprawdzać, skąd pochodziła każda sztuka broni i amunicji, czy wszystkie były legalne i czy procedura wydania pozwolenia została przeprowadzona prawidłowo. Gdyby się okazało, że ktoś po drodze nie dopełnił obowiązków, na przykład lekarz, psycholog albo urzędnik, może to być podstawą do odrębnej odpowiedzialności, w tym funkcjonariuszy publicznych z art. 231 k.k. Na razie nie ma publicznych informacji, które by na to wskazywały, ale śledztwo musi ten wątek wyjaśnić.

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Ostrowiec i cała reszta

Osobno trzeba wyjaśnić śmierć trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prokuratura przyjęła, że za oboma zdarzeniami stoi ten sam sprawca, ale musi to wykazać dowodami. W razie podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci obowiązkowe są oględziny i otwarcie zwłok (art. 209 k.p.k.), dlatego sekcje dziewięciu ofiar odbywają się zgodnie z planem, niezależnie od śmierci napastnika. Do tego dochodzą badania balistyczne, analiza monitoringu, odtworzenie trasy przejazdu, przesłuchania świadków i dziesiątki opinii biegłych.



Wszystko to wymaga czasu. Zgodnie z art. 310 k.p.k. śledztwo powinno zakończyć się w ciągu trzech miesięcy, ale prokurator może je przedłużyć do roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach prokurator nadrzędny na dalszy czas. W sprawie tej wagi takie przedłużenia są bardzo prawdopodobne.

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Umorzenie bez wyroku

Gdy prokuratura zbierze już dowody, w części dotyczącej zmarłego napastnika wyda postanowienie o umorzeniu śledztwa na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. Zgodnie z art. 322 k.p.k. takie postanowienie musi określać czyn, którego dotyczy, jego kwalifikację prawną oraz przyczynę umorzenia, a w uzasadnieniu prokurator opisze poczynione ustalenia: przebieg zdarzeń, użytą broń, prawdopodobne motywy. Dla opinii publicznej i rodzin ofiar będzie to najpełniejszy oficjalny opis tego, co się stało. Wątki dotyczące innych osób, jeśli się pojawią, mogą zostać wyłączone do odrębnego postępowania albo prowadzone dalej w tym samym śledztwie. Umorzenie wobec zmarłego niczego tu nie przesądza.

Domniemanie niewinności po śmierci

Warto rozumieć, czym postanowienie o umorzeniu nie jest. To nie wyrok. Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji i art. 5 § 1 k.p.k. każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Podobną gwarancję zawiera art. 6 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W tej sprawie taki wyrok nigdy nie zapadnie. Prokuratura może więc napisać, co wynika z dowodów, ale nie może formalnie ogłosić winy zmarłego. Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie przypominał, że domniemanie niewinności chroni także osoby, wobec których postępowanie umorzono. Dla wielu osób to rozróżnienie może brzmieć jak prawnicza formalność wobec nagrań i dziesiątek świadków. Ma ono jednak głęboki sens.

Zasada, że o winie rozstrzyga niezależny sąd po wysłuchaniu obu stron, obowiązuje zawsze, a nie tylko wtedy, gdy sprawa budzi wątpliwości.

Co z bronią i samochodem?

Mniej oczywistą kwestią jest los zabezpieczonej broni, amunicji i samochodu, którym napastnik wjechał na Rynek. Zasadniczo przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa (art. 44 § 2 k.k.) orzeka się w wyroku skazującym. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek dokładnie na taką sytuację. Zgodnie z art. 45a § 2 k.k., jeżeli zebrane dowody wskazują, że w razie skazania zostałby orzeczony przepadek, sąd może go orzec także w razie śmierci sprawcy. Art. 17 § 4 k.p.k. wprost stanowi, że śmierć nie wyłącza takiego postępowania.

W praktyce po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu prokurator kieruje do sądu wniosek o orzeczenie przepadku (art. 323 k.p.k.). Sąd musi przy tym ustalić na podstawie dowodów, że zmarły rzeczywiście był sprawcą czynu. Broń i pojazd nie trafią więc automatycznie do spadkobierców.

Prawa ofiar i ich bliskich w śledztwie

Śmierć sprawcy nie odbiera praw pokrzywdzonym. Pokrzywdzonym jest każdy, czyje dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo (art. 49 § 1 k.p.k.), a w postępowaniu przygotowawczym ma on status strony (art. 299 § 1 k.p.k.). Jeżeli pokrzywdzony zmarł, jego prawa mogą wykonywać osoby najbliższe lub pozostające na jego utrzymaniu (art. 52 § 1 k.p.k.). Krąg osób najbliższych określa art. 115 § 11 k.k.: to m.in. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Pokrzywdzeni i ich bliscy mogą przeglądać akta śledztwa i sporządzać z nich kopie (art. 156 § 5 k.p.k.), składać wnioski o przeprowadzenie dowodów (art. 315 k.p.k.), brać udział w niektórych czynnościach (art. 316 - 317 k.p.k.), zapoznawać się z opiniami biegłych (art. 318 k.p.k.) oraz ustanowić pełnomocnika (art. 87 k.p.k.). Warto z tego korzystać, bo od tego, jak dokładnie zostaną wyjaśnione okoliczności, mogą zależeć późniejsze roszczenia.



Na postanowienie o umorzeniu śledztwa stronom przysługuje zażalenie (art. 306 § 1a k.p.k.), które rozpoznaje sąd. W tej sprawie nie będzie ono służyć kwestionowaniu samego faktu śmierci sprawcy, ale może mieć znaczenie, jeśli pokrzywdzeni uznają, że prokuratura nie wyjaśniła wszystkich wątków, na przykład roli innych osób albo prawidłowości wydania pozwolenia na broń. Nie będzie za to możliwy subsydiarny akt oskarżenia, bo nie ma kogo oskarżyć.

Odszkodowanie mimo śmierci sprawcy

Umorzenie postępowania karnego nie zamyka drogi cywilnej. Ranni mogą domagać się zwrotu kosztów leczenia, renty i zadośćuczynienia za krzywdę (art. 444 - 445 Kodeksu cywilnego). Najbliżsi osób, które zginęły, mogą żądać zwrotu kosztów pogrzebu, renty, stosownego odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby (art. 446 k.c.). Roszczenia te nie wygasają ze śmiercią sprawcy. Długi spadkodawcy przechodzą na spadkobierców (art. 922 k.c.), przy czym ci co do zasady przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza i odpowiadają tylko do wartości odziedziczonego majątku (art. 1031 § 2 k.c.). Jeżeli śledztwo wykaże, że ktoś sprawcy pomógł, pokrzywdzeni będą mogli dochodzić naprawienia szkody także od tej osoby. Pomocnik i podżegacz odpowiadają za szkodę na równi ze sprawcą (art. 422 k.c.), a wszyscy zobowiązani odpowiadają solidarnie (art. 441 § 1 k.c.).



Gdy uzyskanie pieniędzy od sprawcy lub jego spadkobierców jest niemożliwe, pozostaje państwowa kompensata na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Przysługuje ona niezależnie od tego, czy sprawca został ustalony lub skazany, a więc także wtedy, gdy nie żyje. Może wynieść do 25.000,00 PLN, a gdy ofiara poniosła śmierć do 60.000,00 PLN (art. 6 ust. 1 ustawy). Wniosek składa się do sądu w terminie 3 lat od ujawnienia się skutków czynu, nie później jednak niż 5 lat od jego popełnienia. To kwoty skromne wobec rozmiaru krzywdy, ale często jedyne realnie dostępne.

Wyroku nie będzie, prawda wciąż jest potrzebna

Jak więc śmierć sprawcy wpłynie na tok śledztwa? Zmieni jego kierunek, ale go nie zatrzyma. Z postępowania znika osoba, której można byłoby postawić zarzuty, którą można byłoby przesłuchać i osądzić. Zostaje cała reszta: obowiązek ustalenia, co się wydarzyło, kto o tym wiedział, kto pomógł i czy państwo mogło temu zapobiec. Paradoksalnie odpowiedzialność spoczywająca na prokuraturze przez to rośnie. W zwykłej sprawie ustalenia śledztwa weryfikuje sąd, a obrona sprawdza każdy dowód. Tutaj tej kontroli nie będzie. Postanowienie o umorzeniu stanie się jedynym oficjalnym zapisem tej tragedii, więc musi być na tyle rzetelne, by obroniło się bez rozprawy. Rodziny ofiar nie usłyszą wyroku. Mają jednak prawo poznać pełną prawdę. To właśnie ona, a nie kara dla kogoś, kogo już nie ma, powinna być miarą tego śledztwa.



adw. Karolina Pilawska

Pilawska Zorski Adwokaci www.pzadwokaci.pl