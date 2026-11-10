Sondaż IBRiS ws. Trybunału Konstytucyjnego. Polacy nie wierzą w „konstytucyjny reset”. Zaskakująca diagnoza

Najnowszy sondaż IBRiS dla PAP pokazuje, że ponad trzy czwarte Polaków nie wierzy w kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, a większość traktuje ten konflikt wyłącznie jako walkę o wpływy. Politolog dr hab. Olgierd Annusewicz ocenia, że spór nie zmieni preferencji wyborczych, ale wskazuje dwie osoby na szczytach władzy, które politycznie na nim korzystają.

„Wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego nie przekładają się na poglądy wyborców obu skonfliktowanych obozów politycznych, dlatego mogą nie mieć wpływu na preferencje wyborcze” – powiedział politolog dr hab. Olgierd Annusewicz, komentując wyniki sondażu IBRiS. Z badania przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że 75,2 proc. respondentów uważa za niemożliwe przeprowadzenie „konstytucyjnego resetu”, czyli osiągnięcie przez główne siły polityczne kompromisu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei 63,4 proc. badanych uważa, że spór o TK dotyczy przede wszystkim władzy i wpływów skonfliktowanych obozów politycznych. Takie opinie wyrażają zarówno zwolennicy obozu rządzącego, jak i opozycji.

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„Rytualny spór”, który nie zmieni wyników wyborów

O interpretacje wyników sondażu zapytany został politologa dr hab. Olgierda Annusewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. „Zaryzykuję stwierdzenie, że sondaż pokazuje, iż Polacy traktują spór o Trybunał Konstytucyjny jako rytualny spór polityczny o stosunkowo niewielkim znaczeniu” - powiedział politolog. „Oznacza to, że ten spór w praktyce nie będzie miał wielkiego wpływu na poglądy, sympatie czy decyzje polityczne” - dodał.

Zdaniem Annusewicza sytuacja może skłaniać niektórych wyborców do alienacji politycznej i absencji wyborczej, natomiast nie będzie tych ludzi wielu. - Nie zaskakuje mnie to, bo tak sądziłem, że ten konflikt wiele nie zmieni - dodaje. - Z tego sondażu wynika, że ludzie się orientują, iż reset wokół TK wymaga zgody, a w zgodę nie wierzą - zwraca uwagę.

Politolog przyznał, że zdecydowane działania rządu w sprawie TK mogą podobać się jego twardemu elektoratowi, bo rząd pokazuje skuteczność, ale też raczej nie spowodują odsunięcia się bardziej centrowego elektoratu. „Ludzie traktują spór jako polityczną grę, a politycznych gier nie biorą na serio i nie będą na ich podstawie podejmować decyzji wyborczych” - ocenia politolog.

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Prezydent i premier na plus. Nowy układ sił na prawicy?

Podobnie dla opozycji wydarzenia te nie mają bardzo dużej zdolności mobilizacyjnej, pomagać mogą najwyżej Karolowi Nawrockiego w umocnieniu wizerunku nowego lidera obozu prawicy, w miejsce Jarosława Kaczyńskiego. „Jeśli są dwie osoby, które jakoś zyskały na tym kryzysie wokół TK, to jest to prezydent i premier, oczywiście każdy w trochę innej grupie wyborców” - mówi Annusewicz.

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Jak wyborcy tłumaczą sobie działania swoich liderów?

Jego zdaniem również wyborcy, którzy popieraliby reset i którym przeszkadzałyby działania obu stron sporu wokół TK nie stanowią dziś grupy, mogącej mieć istotny wpływ na wynik wyborów. - Ta część obu elektoratów, którym to się nie podoba redukuje sobie zapewne dysonans poznawczy. Mówi sobie: może nie podoba mi się to, jak prezydent wszedł do Trybunału, ale nie było innej opcji. Może nie podoba mi się to, że pani sędzia Anna Korwin-Piotrowska obwołała się szefową i została wprowadzona do Trybunału przez policję, ale może nie miała wyjścia - relacjonuje politolog.

Twarde dane z sondażu IBRiS. Ponad 75 proc. Polaków bez złudzeń

Z sondażu IBRiS dla PAP wynika, że 75,2 proc. badanych uważa za niemożliwe przeprowadzenie „konstytucyjnego resetu”, czyli osiągnięcie przez główne siły polityczne kompromisu kończącego wieloletni spór o Trybunał Konstytucyjny. Możliwość porozumienia dostrzega 18,3 proc. respondentów, a 6,5 proc. nie ma zdania.

Brak wiary w kompromis deklaruje 81,1 proc. zwolenników obozu rządzącego i 72,8 proc. wyborców opozycji. Możliwość porozumienia dostrzega odpowiednio 16,4 proc. i 24,2 proc. Według 63,4 proc. badanych spór o TK dotyczy przede wszystkim władzy i wpływów skonfliktowanych obozów politycznych. Z kolei 18,6 proc. uważa, że chodzi głównie o zasady funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, 10,4 proc. wskazuje na prawa i wolności obywateli, a 4,1 proc. – na kwestie prawne niemające większego wpływu na codzienne życie Polaków.

Badanie IBRiS przeprowadzono w dniach 6–7 listopada 2026 r. Odbył się na ogólnopolskiej próbie 1069 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.