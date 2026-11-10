Sondaż IBRiS ws. Trybunału Konstytucyjnego. Polacy nie wierzą w „konstytucyjny reset”. Zaskakująca diagnoza
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Najnowszy sondaż IBRiS dla PAP pokazuje, że ponad trzy czwarte Polaków nie wierzy w kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, a większość traktuje ten konflikt wyłącznie jako walkę o wpływy. Politolog dr hab. Olgierd Annusewicz ocenia, że spór nie zmieni preferencji wyborczych, ale wskazuje dwie osoby na szczytach władzy, które politycznie na nim korzystają.
- „Rytualny spór”, który nie zmieni wyników wyborów
- Prezydent i premier na plus. Nowy układ sił na prawicy?
- Jak wyborcy tłumaczą sobie działania swoich liderów?
- Twarde dane z sondażu IBRiS. Ponad 75 proc. Polaków bez złudzeń
„Wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego nie przekładają się na poglądy wyborców obu skonfliktowanych obozów politycznych, dlatego mogą nie mieć wpływu na preferencje wyborcze” – powiedział politolog dr hab. Olgierd Annusewicz, komentując wyniki sondażu IBRiS. Z badania przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że 75,2 proc. respondentów uważa za niemożliwe przeprowadzenie „konstytucyjnego resetu”, czyli osiągnięcie przez główne siły polityczne kompromisu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei 63,4 proc. badanych uważa, że spór o TK dotyczy przede wszystkim władzy i wpływów skonfliktowanych obozów politycznych. Takie opinie wyrażają zarówno zwolennicy obozu rządzącego, jak i opozycji.
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„Rytualny spór”, który nie zmieni wyników wyborów
O interpretacje wyników sondażu zapytany został politologa dr hab. Olgierda Annusewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. „Zaryzykuję stwierdzenie, że sondaż pokazuje, iż Polacy traktują spór o Trybunał Konstytucyjny jako rytualny spór polityczny o stosunkowo niewielkim znaczeniu” - powiedział politolog. „Oznacza to, że ten spór w praktyce nie będzie miał wielkiego wpływu na poglądy, sympatie czy decyzje polityczne” - dodał.
Zdaniem Annusewicza sytuacja może skłaniać niektórych wyborców do alienacji politycznej i absencji wyborczej, natomiast nie będzie tych ludzi wielu. - Nie zaskakuje mnie to, bo tak sądziłem, że ten konflikt wiele nie zmieni - dodaje. - Z tego sondażu wynika, że ludzie się orientują, iż reset wokół TK wymaga zgody, a w zgodę nie wierzą - zwraca uwagę.
Politolog przyznał, że zdecydowane działania rządu w sprawie TK mogą podobać się jego twardemu elektoratowi, bo rząd pokazuje skuteczność, ale też raczej nie spowodują odsunięcia się bardziej centrowego elektoratu. „Ludzie traktują spór jako polityczną grę, a politycznych gier nie biorą na serio i nie będą na ich podstawie podejmować decyzji wyborczych” - ocenia politolog.
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Prezydent i premier na plus. Nowy układ sił na prawicy?
Podobnie dla opozycji wydarzenia te nie mają bardzo dużej zdolności mobilizacyjnej, pomagać mogą najwyżej Karolowi Nawrockiego w umocnieniu wizerunku nowego lidera obozu prawicy, w miejsce Jarosława Kaczyńskiego. „Jeśli są dwie osoby, które jakoś zyskały na tym kryzysie wokół TK, to jest to prezydent i premier, oczywiście każdy w trochę innej grupie wyborców” - mówi Annusewicz.
Jak wyborcy tłumaczą sobie działania swoich liderów?
Jego zdaniem również wyborcy, którzy popieraliby reset i którym przeszkadzałyby działania obu stron sporu wokół TK nie stanowią dziś grupy, mogącej mieć istotny wpływ na wynik wyborów. - Ta część obu elektoratów, którym to się nie podoba redukuje sobie zapewne dysonans poznawczy. Mówi sobie: może nie podoba mi się to, jak prezydent wszedł do Trybunału, ale nie było innej opcji. Może nie podoba mi się to, że pani sędzia Anna Korwin-Piotrowska obwołała się szefową i została wprowadzona do Trybunału przez policję, ale może nie miała wyjścia - relacjonuje politolog.
Twarde dane z sondażu IBRiS. Ponad 75 proc. Polaków bez złudzeń
Z sondażu IBRiS dla PAP wynika, że 75,2 proc. badanych uważa za niemożliwe przeprowadzenie „konstytucyjnego resetu”, czyli osiągnięcie przez główne siły polityczne kompromisu kończącego wieloletni spór o Trybunał Konstytucyjny. Możliwość porozumienia dostrzega 18,3 proc. respondentów, a 6,5 proc. nie ma zdania.
Brak wiary w kompromis deklaruje 81,1 proc. zwolenników obozu rządzącego i 72,8 proc. wyborców opozycji. Możliwość porozumienia dostrzega odpowiednio 16,4 proc. i 24,2 proc. Według 63,4 proc. badanych spór o TK dotyczy przede wszystkim władzy i wpływów skonfliktowanych obozów politycznych. Z kolei 18,6 proc. uważa, że chodzi głównie o zasady funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, 10,4 proc. wskazuje na prawa i wolności obywateli, a 4,1 proc. – na kwestie prawne niemające większego wpływu na codzienne życie Polaków.
Badanie IBRiS przeprowadzono w dniach 6–7 listopada 2026 r. Odbył się na ogólnopolskiej próbie 1069 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.
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