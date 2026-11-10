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SN uchyla zarządzenia sędzi Korwin-Piotrowskiej w sprawie "przerwy w czynnościach" prezesów TK Święczkowskiego i Sochańskiego

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10 listopada 2026, 22:17
SN uchyla zarządzenia sędzi Korwin-Piotrowskiej w sprawie
SN uchyla zarządzenia sędzi Korwin-Piotrowskiej w sprawie "przerwy w czynnościach" prezesów TK Święczkowskiego i Sochańskiego
Shutterstock

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10 listopada 2026 r. Sąd Najwyższy rozpoznał zażalenie wniesione przez obrońcę skarżących Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomieja Sochańskiego na postanowienie Sądu Najwyższego z 6 listopada 2026 r., uznające Sąd Najwyższy za niewłaściwy do rozpoznania sprawy i przekazujące sprawę Trybunałowi Konstytucyjnemu jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej. Sąd Najwyższy postanowił uchylić ww. postanowienie i przekazać sprawę do rozpoznania przez Sąd Najwyższy Izbę Odpowiedzialności Zawodowej (sygn. akt II ZO 178/26). Tego samego dnia Sąd Najwyższy na posiedzeniu rozpoznając zażalenie wniesione przez obrońcę skarżących sędziów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na zarządzenia z 30 października 2026 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach, w tym w pełnieniu obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, postanowił uchylić oba zarządzenia. Przypomnijmy, że te zarządzenia wydała sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Sprawa ta nosi sygnaturę akt II ZZ 3/26. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.

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SN uchylił zarządzenia s. Korwin-Piotrowskiej o przerwie Prezesów TK

W piątek 6 listopada 2026 r. Sąd Najwyższy uznał się za niewłaściwy do rozpoznania zażaleń Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na zarządzenia z 30 października o natychmiastowych przerwach w wykonywaniu przez nich czynności sędziów Trybunału Konstytucyjnego i przekazał sprawę TK „jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej”. Zarządzenia te wydała sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która została wybrana przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ale nie złożyła przysięgi "w obecności" Prezydenta RP.

Na to postanowienie SN Święczkowski i Sochański złożyli zażalenie.

W dniu 10 listopada 2026 r. Sąd Najwyższy poinformował, że rozpoznał zażalenie wniesione przez obrońcę skarżących Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomieja Sochańskiego na postanowienie Sądu Najwyższego z 6 listopada 2026 r., uznające Sąd Najwyższy za niewłaściwy do rozpoznania sprawy i przekazujące sprawę Trybunałowi Konstytucyjnemu jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej.

Sąd Najwyższy postanowił (sprawa o sygn. akt II ZO 178/26) uchylić ww. postanowienie i przekazać sprawę do rozpoznania przez Sąd Najwyższy Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, którą kieruje sędzia Maria Szczepaniec.

Tego samego dnia Sąd Najwyższy na posiedzeniu rozpoznając zażalenie wniesione przez obrońcę skarżących sędziów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na zarządzenia z 30 października 2026 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach, w tym w pełnieniu obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, postanowił uchylić oba zarządzenia. Przypomnijmy, że te zarządzenia wydała sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Sprawa ta nosi sygnaturę akt II ZZ 3/26.

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Komentarz sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej

Komentując ww. komunikat i postanowienia Sądu Najwyższego sędzia Korwin-Piotrowska oświadczyła, że ewentualne orzeczenia Sądu Najwyższego nie mają wpływu na dalszą skuteczność zawieszenia w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego. Dodała, że tylko sąd dyscyplinarny TK może kontrolować zarządzenia ws. przerw w pracy sędziów Trybunału.

„Wobec medialnych doniesień o wydaniu w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego orzeczenia o uchyleniu zarządzeń z 30 października 2026 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziów Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego, informuję o braku jakiegokolwiek wpływu ewentualnych orzeczeń Sądu Najwyższego na dalszą skuteczność zarządzeń o natychmiastowej przerwie” - napisała Korwin-Piotrowska w komunikacie zamieszczonym na stronie Trybunału Konstytucyjnego.

Podkreśliła, że „jedynym organem uprawnionym do kontroli zarządzeń o przerwie wydanych w stosunku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest sąd dyscyplinarny wylosowany spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego”.

Komentarze ministra i wiceministra sprawiedliwości

Do komunikatu SN na platformie X odniósł się minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. „Czekam, aż pani Szczepaniec orzeknie, że Ziemia jest płaska” – napisał Żurek.

Również wiceszef MS Dariusz Mazur skomentował komunikat SN na platformie X. Jak ocenił, niby-sędziowie SN (powołani przy udziale upolitycznionej neo-KRS), orzekający poza zakresem kompetencji SN, działając bez trybu i bez wskazania adekwatnej podstawy prawnej opublikowali dziś coś, co na wyrost nazwali „postanowieniem SN”.

"Absurd goni absurd, równie dobrze osoba udająca sędziego szachowego mogłaby podyktować rzut karny w meczu bokserskim. Wszystko po to, aby reanimować Pana Święczkowskiego jako osobę kierującą TK i w ten sposób odtworzyć układ zamknięty, w którym brak realnej kontroli konstytucyjności ustaw umożliwia dalsze funkcjonowanie neo-sędziów w SN. Koło się zamyka, słabe to i bezskuteczne" - podkreślił Mazur.

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Przerwa w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego - jak to się zaczęło

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Przed siedzibą TK nasilił się protest, a prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu, późnym wieczorem wrócił do Warszawy, spotkał się m.in. z I prezesem SN Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

W sobotę 31 października nad ranem prezydent wydał oświadczenie, że m.in. „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. W sobotę wieczorem orędzie wygłosił premier Donald Tusk, który powiedział m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”.

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Odwołanie do Sądu Najwyższego

W sprawie zarządzeń o przerwie w czynnościach sędziów TK zarówno Święczkowski, jak i Sochański odwołali się do Sądu Najwyższego. Ich zażalenia na te zarządzenia oraz wniosek o ich natychmiastowe uchylenie wpłynęły do SN 3 listopada.

Zażalenia zarejestrowano w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN i przydzielono sędziemu Tomaszowi Demendeckiemu. Jednak Demendecki wniósł o wyłączenie go z rozpoznania tej sprawy, która trafiła następnie do sędziego Zbigniewa Korzeniowskiego.

W dniu 6 listopada br. SN uznał się za niewłaściwy do rozpoznania zażaleń Święczkowskiego i Sochańskiego i przekazał sprawę Trybunałowi Konstytucyjnemu „jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej”.
„Zakres kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej (SN) nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego” – wskazał wtedy w sentencji postanowienia SN sędzia Korzeniowski.

Czy zarządzenia sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej są skuteczne?

Kierująca IOZ SN sędzia Szczepaniec pytana 3 listopada, czy zarejestrowanie przez SN zażaleń na zarządzenie wydane przez Korwin-Piotrowską oznacza, że to zarządzenie „jest w obiegu prawnym”, odpowiedziała, że nie nazywałaby „tego zarządzeniem, ani pani Piotrowskiej nie nazywałaby sędzią”. Według Szczepaniec Korwin-Piotrowska „nie jest sędzią, i to pismo, które ona nazwała zarządzeniem, nie wywołuje żadnych skutków prawnych”.

Sędzia Korwin-Piotrowska: Sąd Najwyższy nie posiada żadnych kompetencji w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego oraz jego sędziów

Z kolei Korwin-Piotrowska w komunikacie zamieszczonym na stronie TK oświadczyła, że „status i pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego są rozłączne, a obie instytucje autonomiczne”.

Przypomniała, że zgodnie z konstytucją sędzia TK nie może być, bez uprzedniej zgody tego Trybunału, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Przepisy stanowią też, że Zgromadzenie Ogólne TK jest właściwe w sprawach dotyczących immunitetu sędziów TK, sędzia Trybunału odpowiada zaś dyscyplinarnie przed Trybunałem.

„Sąd Najwyższy nie posiada żadnych kompetencji w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego oraz jego sędziów. Poszczególne składy SN mogą co najwyżej wystąpić z pytaniem prawnym do TK w określonych sprawach” – zaznaczyła Korwin-Piotrowska.

Jak w związku z tym dodała, „tym samym ewentualne orzeczenia SN podejmowane w związku z zarządzeniem natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziów TK nie wywołają żadnych skutków prawnych”.

(PAP)
jawa/ par/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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