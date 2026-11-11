11 listopada w Polsce pod znakiem wielkich uroczystości i politycznych gestów. Taki będzie dzień w Warszawie, Szczecinie i Krakowie

W środę 11 listopada Polacy świętują 108. rocznicę odzyskania niepodległości, a oczy całego kraju zwrócone są przede wszystkim na Warszawę, Szczecin i Kraków. Podczas gdy prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w centralnych uroczystościach na pl. Piłsudskiego i dołączy do Marszu Niepodległości, premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wybrali zupełnie inne miejsca. Sprawdzamy szczegółowy harmonogram najważniejszych wydarzeń dnia.

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Główne obchody 108. rocznicy odzyskania niepodległości. Prezydent w stolicy, a premier i marszałek Sejmu poza Warszawą

W środę 11 listopada w całym kraju odbędą się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Główne obchody z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe oraz nominacje generalskie. Ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości.

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Premier Donald Tusk w środę będzie przebywał w Szczecinie, gdzie weźmie udział w uroczystości chrztu i podniesienia bandery na promie „Bursztyn Unity”. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w Krakowie złoży wieniec na grobie marszałka Sejmu II RP Ignacego Daszyńskiego na Cmentarz Rakowickim, zapali też znicz w miejscu sobotnich tragicznych wydarzeń w tym mieście.

Od porannych wieńców po nominacje generalskie. Zobacz szczegółowy plan prezydenta Karola Nawrockiego na 11 listopada

Warszawskie uroczystości z okazji 108. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się w środę rano. Prezydent, a także przedstawiciele władz państwowych będą składać wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

Potem para prezydencka Karol i Marta Nawroccy, a także m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w mszy św. za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. W Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki tradycyjnie wręczy odznaczenia państwowe; podczas tej uroczystości planowane jest wystąpienie głowy państwa. W południe przedstawiciele najwyższych władz państwowych wezmą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego, gdzie planowane jest wystąpienie prezydenta RP.

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Karol Nawrocki wręczy także nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego. Awans na trzeci stopień generalski, generała broni, otrzymał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak; kolejne lub pierwsze gwiazdki generalskie otrzymają także m.in. gen. Rafał Miernik ze Sztabu Generalnego WP, dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej płk Piotr Bieniek oraz dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych płk pil. Krzysztof Kwiatkowski. Po południu planowane jest złożenie przez prezydenta wieńców przed pomnikami: Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego.

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PiS składa wieńce przy Belwederze, a Lewica na Cytadeli. Tak 11 listopada świętują najważniejsze partie polityczne

Rano przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, który znajduje się obok Belwederu, zaplanowano oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Następnie delegacja polityków PiS wraz z Kaczyńskim złoży wieńce pod pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie.

Przed południem przy Bramie Straceń na Cytadeli Warszawskiej odbędzie się briefing polityków Lewicy poświęcony inicjatywom ustawodawczym dotyczącym ochrony grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz ochrony symboli narodowych – godła i flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W briefingu weźmie udział m.in. szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

Rekordowy Marsz Niepodległości w Warszawie? Organizatorzy mówią o pół miliona uczestników, udział potwierdza prezydent

Ulicami Warszawy przejdzie też Marsz Niepodległości - w tym roku pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”. Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę stałą trasą: od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego. Jego organizatorem jest stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Według prezesa stowarzyszenia Bartosza Malewskiego w tym roku będzie to marsz rekordowy. - Nie zdziwię się, jak będzie nas pół miliona - podkreślił. W piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że „jak co roku” weźmie udział w warszawskim Marszu Niepodległości.

Udział w marszu deklarują politycy Konfederacji, Rozwoju Plus i PiS. Według rzecznika PiS Mateusza Kurzejewskiego, w Marszu Niepodległości weźmie udział Jarosław Kaczyński, kierownictwo partii oraz „silna reprezentacja ugrupowania”. „Będziemy szli całą trasę tak jak w ostatnich latach” - dodał.

Koncerty, parady i wspólne śpiewanie hymnu. Festiwal „Wspólna Niepodległa” z udziałem ministry kultury

Z okazji Święta Niepodległości w Muzeum Historii Polski oraz na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się Festiwal „Wspólna Niepodległa”, w ramach którego zaplanowano pokazy tańca, parady oraz koncert pieśni ludowych w nowoczesnych aranżacjach w wykonaniu artystów ze wszystkich województw.

W festiwalu w Muzeum Historii Polski weźmie udział ministra kultury Marta Cienkowska. O godz. 12 wspólnie z uczestnikami wydarzenia odśpiewa „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Do hymnu”.

Dlaczego świętujemy 11 listopada i kiedy dzień ten stał się wolny od pracy? Krótka historia Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r.

Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.