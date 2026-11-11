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Tyle osób uczestniczyło w Marszu Niepodległości. Czy obyło się bez incydentów?

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11 listopada 2026, 21:37
Tyle osób uczestniczyło w Marszu Niepodległości. Czy obyło się bez incydentów?
Tyle osób uczestniczyło w Marszu Niepodległości. Czy obyło się bez incydentów?
Shutterstock

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Dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal poinformował o frekwencji na tegorocznym Marszu Niepodległości.

Frekwencja na Marszu Niepodległości

Według Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa frekwencja wyniosła około 250 tys. osób. Organizatorzy marszu ocenili, że frekwencja mogła wynieść pół miliona, a nawet milion osób. W ubiegłym roku stołeczny ratusz oszacował frekwencję na marszu na około 100 tys. osób, a organizatorzy na 300 tys. uczestników.

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Misztal dodał, że nie odnotowano w tegorocznym wydarzeniu żadnych większych incydentów, jedynie lekką bójką, ale poza marszem.

Kto wziął udział w marszu

Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy jego czoło dotarło na błonia stadionu Narodowego, koniec nie ruszył jeszcze z Ronda Dmowskiego. W pochodzie wziął udział prezydent Karol Nawrocki, którego uczestnicy przywitali, skandując: „Czołem, panie prezydencie”. Następnie odśpiewali hymn. Prezydent niósł biało-czerwoną flagę. Towarzyszyli mu jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie, m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Nawrocki przeszedł z marszem przez Most Poniatowskiego, odłączył się po stronie praskiej. 

W marszu wzięli udział także politycy PiS i Konfederacji. Pojawił się również sędzia Bogdan Święczkowski, wobec którego sędzia Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował na platformie X zdjęcie z udziału w wydarzeniu, na którym stoi na tle baneru z hasłem „Reset” i przekreślonymi portretami dwóch polityków: premiera Donalda Tuska i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. 
Uczestnicy ubrani w biało-czerwone barwy skandowali m.in.: „Chwała wielkiej Polsce”, „Cześć i chwała bohaterom”, „Tu jest Polska, nie Bruksela. Tu się Tuska nie popiera”, a także hasło marszu: „Polak w Polsce gospodarzem”. Pojawił się też duży transparent z hasłem: „Nie będzie innowacji w kraju masowej imigracji”. 
Grupa demonstrujących z zielonymi flagami z falangą - symbolem narodowych radykałów, niosła przed sobą transparent z hasłem „Make Europe white again” („Uczyńmy Europę znów białą” - PAP). 
Kamera Polsat News uchwyciła moment spalenia flagi Lewicy. Na nagraniu widać, jak jeden z uczestników marszu przykłada racę do trzymanej przez dwie inne osoby flagi ugrupowania. Ta zaczyna płonąć.  

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Najważniejsze polskie święto

Osoby idące w tłumie, z którymi rozmawiała PAP, podkreślali, że Marsz Niepodległości jest dla nich ważnym wydarzeniem. Pan Marian ze Skarżyska-Kamiennej na marszu był po raz szósty. - Co roku 11 listopada biorę biało-czerwoną flagę i przyjeżdżam do stolicy, żeby pokazać, że to najważniejsze polskie święto - zaznaczył. 
- Jestem dumna, że Polska istnieje i mam nadzieję, że nadal będziemy nieść tę swoją polskość - powiedziała pani Karina z Warszawy, która w marszu szła po raz czwarty. - To powoli robi się już moja tradycja - dodała.

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Pomimo zakazu odpalane były race i petardy hukowe. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na briefingu w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa podkreślił, że poza łamaniem przepisów dotyczących używania fajerwerków stołeczne zgromadzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przebiegały spokojnie. 

Tegoroczny Marsz Niepodległości zakończy się koncertem na błoniach stadionu Narodowego. 

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Źródło: PAP
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