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Zezwolenie na podróż do państw Unii Europejskiej. Polska wprowadzi system ETIAS

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12 listopada 2026, 09:32
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
straż graniczna przejście graniczne ETIAS zezwolenie na podróż cudzoziemcy
Zezwolenie na podróż do państw Unii Europejskiej. Polska wprowadzi system ETIAS
Shutterstock

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Rząd przyjął projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w europejskim systemie informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Służby będą mogły sprawdzić przed przyjazdem, czy podróż osób spoza UE, które nie potrzebują wizy, nie wiąże się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, nielegalną migracją lub ryzykiem epidemicznym.

Czym jest system ETIAS

Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) to elektroniczny system weryfikacji podróżnych. Za jego pośrednictwem obywatele państw trzecich, korzystający z ruchu bezwizowego, będą musieli uzyskać zezwolenie na podróż do 30 państw europejskich.

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Zezwolenie na podróż ETIAS będzie powiązane z dokumentem podróży – przez trzy lata lub do końca okresu ważności dokumentu. Obowiązek uzyskiwania zezwolenia nie dotyczy obywateli polskich.

Uruchomienie systemu ETIAS jest planowane na 2027 rok.

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Rząd przyjął projekt ustawy o ETIAS

Polska włączy się do unijnego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż ETIAS. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który określa zasady udziału Polski w ETIAS. Służby będą mogły sprawdzić przed przyjazdem, czy podróż osób spoza UE, które nie potrzebują wizy, nie wiąże się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, nielegalną migracją lub ryzykiem epidemicznym. Nowe przepisy zakładają także utworzenie Krajowego Rejestru Cudzoziemców, który ułatwi dostęp do informacji o cudzoziemcach przebywających w Polsce.

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Ustawa o ETIAS ma wprowadzić nowe unijne rozwiązania i uzupełnić istniejący już System Wjazdu/Wyjazdu EES dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego oraz Wizowy System Informacyjny VIS stosowany do takich obywateli, którzy muszą mieć wizę.

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System ETIAS ma wesprzeć identyfikację osób nielegalnie przebywających w UE i obszarze Schengen, m.in. przez monitorowanie długości dozwolonego pobytu w Unii. Wpłynie też na poprawę bezpieczeństwa oraz zmniejszy ryzyko nielegalnej imigracji, w tym poprawi przejrzystość zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

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Jakie służby będą korzystać z systemu ETIAS

Za obsługę systemu ETIAS w Polsce odpowiadać będzie Straż Graniczna. Chodzi m.in. o rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na podróż, prowadzenie wymaganych konsultacji oraz współpracę z jednostkami ETIAS w innych państwach UE.

Bezpośredni dostęp do danych ETIAS otrzymają m.in.: Policja, wojewodowie, Urząd do Spraw Cudzoziemców, sądy, prokuratura i Krajowa Administracja Skarbowa – w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań. Wybrane służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Policja, będą mogły uzyskać dostęp do danych również w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania oraz prowadzenia postępowań.

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Krajowy Rejestr Cudzoziemców

Powstanie Krajowy Rejestr Cudzoziemców. Rejestr będzie gromadził informacje pochodzące z różnych systemów administracji publicznej, m.in. dotyczące tożsamości cudzoziemców, posiadanych przez nich dokumentów, wniosków i decyzji związanych z pobytem oraz zatrudnieniem w Polsce. Rejestr ułatwi szybkie sprawdzanie informacji, ograniczy powielanie danych i pomoże wykrywać przypadki posługiwania się przez tę samą osobę różnymi tożsamościami.

W Krajowym Rejestrze Cudzoziemców będą zintegrowane dane z różnych źródeł — zarówno dane osobowe cudzoziemca, jego odciski palców, wizerunek twarzy, jak i wszelkie informacje o wydanych lub posiadanych dokumentach, wnioskach, postanowieniach, decyzjach wobec niego, również wyrokach sądów. Dane te będą mogły zostać udostępnione odpowiednim ministrom czy szefom urzędów, a także m.in. konsulom, wojewodom, PIP czy ZUS.

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Źródło: INFOR
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