Tyle zarabia Karol Nawrocki. Ile wynosi pensja prezydenta?
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Przy wyliczaniu pensji Prezydenta Polski ważna jest kwota bazowa ustalana na konkretny rok, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wysługę lat. Podajemy minimalną i maksymalną wysokość wynagrodzenia Prezydenta PR. Ile obecnie zarabia z tego tytułu Karol Nawrocki?
Ile zarabia Prezydent Polski?
Zgodnie z art. 2a. ust. 1 Ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynagrodzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:
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- wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz
- dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej.
Wysokość kwoty bazowej ustalona jest według odrębnych zasad w ustawie budżetowej. Jest ona corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń). Wspomniana kwota bazowa w 2026 r. wynosi 1935,26 zł.
Zarobki Karola Nawrockiego w 2026 r. jako Prezydenta Polski
Aktualna kwota bazowa pomnożona przez 9,8 równa się 18 965,55 zł, a przez 4,2 daje wynik 8128,10 zł. Wynagrodzenie zasadnicze Prezydenta Polski Karola Nawrockiego w 2026 r. wynosi więc 18965,55 zł, a dodatek funkcyjny 8128,10 zł. Może liczyć również na dodatek za wysługę lat. Maksymalny dodatek w tym roku to ok. 3793 zł. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę wszystkie te świadczenia, Prezydent RP zarabia miesięcznie około 30 tys. zł. Sama podstawa plus dodatek funkcyjny wynoszą 27093,65 zł. Przy maksymalnym dodatku za wysługę lat może to być 30 886,65 zł.
Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:
Art. 2a. [Wynagrodzenie Prezydenta] 1. Wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, z tym że kwota bazowa jest corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń).
2. W 1997 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 1996 r.
3. W 2002 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2001 r.
4. W 2003 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2002 r.
5. Za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r.
6. W 2010 r. miesięczne wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r.
7. W 2011 r. miesięczne wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r.
Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 624)
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