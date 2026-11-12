Rachunki niewidzialne dla komornika? Czy egzekucja z tych kont jest możliwa w 2026 i 2027 r.

Konto w Revolucie, , Dipocket lub Paysera bywa postrzegane jako sposób na ochronę pieniędzy przed egzekucją komorniczą. To jednak niebezpieczne uproszczenie. Jak informuje blog mamdlugi.pl, znaczenie ma między innymi to, czy rachunek ma polski, czy litewski numer IBAN. Różnią się bowiem drogi ustalania rachunku i prowadzenia egzekucji. Żaden z tych wariantów nie daje jednak gwarancji, że środki pozostaną poza zasięgiem wierzyciela.

Czy komornik może znaleźć konto w Revolucie? Ważny jest system OGNIVO

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Polscy komornicy korzystają z systemu OGNIVO, który umożliwia kierowanie zapytań o rachunki do uczestniczących w nim banków i innych instytucji. Nie oznacza to jednak, że każda instytucja finansowa na świecie jest automatycznie objęta tym systemem.

Jak informuje blog mamdlugi.pl w materiale poświęconym Revolutowi i egzekucji komorniczej, szczególnie istotne jest rozróżnienie rachunków z polskim numerem IBAN (zaczynającym się od PL) i litewskim numerem IBAN (LT). Blog wskazuje, że obsługa polskich numerów rachunków przez krajowego partnera bankowego może ułatwiać ustalenie takiego rachunku w ramach polskich procedur.

Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że sam początek numeru IBAN przesądza o możliwości i sposobie zajęcia pieniędzy. Znaczenie mają również podmiot prowadzący rachunek, jego status prawny i obowiązująca procedura egzekucyjna. Informacje o konkretnym modelu obsługi rachunków należy sprawdzać w aktualnych dokumentach Revoluta.

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Polski i litewski IBAN. Dlaczego egzekucja może wyglądać inaczej?

Według bloga mamdlugi.pl rachunek z litewskim numerem IBAN nie jest co do zasady wyszukiwany w taki sam sposób jak rachunki w polskich bankach uczestniczących w OGNIVO. Nie oznacza to jednak, że jest wolny od egzekucji. Wierzyciel może korzystać z przewidzianych prawem instrumentów transgranicznych, jeżeli spełnione są ich warunki.

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W Unii Europejskiej funkcjonują mechanizmy współpracy przy dochodzeniu należności, w tym europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, uregulowany rozporządzeniem UE nr 655/2014. Jest to jednak narzędzie zabezpieczenia, a nie automatyczny odpowiednik polskiego zajęcia komorniczego. Jego zastosowanie zależy od rodzaju sprawy i spełnienia wymogów prawnych.

Blog mamdlugi.pl zwraca także uwagę na rozwój działalności Revoluta w Polsce i możliwe zmiany w dostępie do informacji o rachunkach. Zapowiedzi dotyczących przyszłego uczestnictwa instytucji w OGNIVO nie należy jednak traktować jako potwierdzenia, że taka zmiana już nastąpiła.

Revolut nie gwarantuje ochrony przed komornikiem. Co z kwotą wolną od zajęcia?

Posiadanie konta w zagranicznej instytucji nie znosi obowiązku spłaty zobowiązań ani nie daje immunitetu przed działaniami wierzycieli. W praktyce znaczenie mają zarówno właściwe przepisy, jak i możliwość skutecznego ustalenia i zajęcia konkretnych środków.

W przypadku egzekucji z rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego i rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w polskim reżimie prawnym zastosowanie może mieć kwota wolna od zajęcia określona w art. 54 Prawa bankowego, z ustawowymi wyjątkami. Nie należy jednak zakładać, że identyczne zasady automatycznie obowiązują dla każdego rachunku prowadzonego przez zagraniczny bank.

Osobną kwestią są blokady związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i weryfikacją pochodzenia środków. Jak zauważa mamdlugi.pl, takie działania instytucji finansowej nie są tym samym co zajęcie komornicze, choć również mogą czasowo ograniczyć dostęp do pieniędzy.

Wniosek jest prosty: konto w Revolucie nie powinno być traktowane jako sposób na uniknięcie legalnej egzekucji. W razie zajęcia rachunku warto sprawdzić podstawę działania, zakres ochrony środków i dostępne środki prawne, a w indywidualnej sprawie skonsultować się z prawnikiem.

Źródło: blog mamdlugi.pl, artykuł „Czy komornik może zająć konto w Revolut, Dipocket lub Paysera?”