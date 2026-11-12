Jutro piątek trzynastego (13 XI 2026 r). Następny dopiero w sierpniu 2028 r.
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Istnieje popularna teoria wiążąca piątek trzynastego z wydarzeniami z 13 października 1307 r. Tego dnia, z rozkazu króla Francji Filipa IV Pięknego, rozpoczęły się masowe aresztowania templariuszy. Nie ma dowodów historycznych, że właśnie od tego wydarzenia wywodzi się współczesny przesąd. Zwłaszcza, że przekonanie o szczególnie pechowym charakterze połączenia piątku i trzynastki upowszechniło się stosunkowo późno, przede wszystkim w XIX i XX wieku.
- Ile razy piątek trzynastego w 2026 roku?
- Nie wszędzie piątek trzynastego jest pechowy
- Piątek trzynastego – przesąd uznający dzień za pechowy, kiedy piątek wypadnie w trzynasty dzień danego miesiąca [piątek 13-ego]
- Piątek trzynastego a Templariusze
- Piątki trzynastego w lata zwykłe:
- Fakty o piątku 13-ego - kalendarz jak liczyć - lata przestępne
- Piątki trzynastego w latach przestępnych:
- W jakich krajach wierzymy w przesąd „Piątek trzynastego”?
- Czy pechowy może być wtorek trzynastego?
Ile razy piątek trzynastego w 2026 roku?
W 2026 roku piątek trzynastego wypadł aż trzy razy:
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• 13 lutego 2026 r.,
• 13 marca 2026 r.,
• 13 listopada 2026 r.
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Jutrzejszy piątek trzynastego będzie zatem trzecim i ostatnim w tym roku.
Na kolejny trzeba będzie poczekać do 13 sierpnia 2027 r.
Nie wszędzie piątek trzynastego jest pechowy
Przesąd nie jest uniwersalny. W różnych krajach za pechowe uznaje się inne liczby i dni tygodnia.
W Hiszpanii i części krajów Ameryki Łacińskiej szczególnie złą sławą cieszy się wtorek trzynastego. We Włoszech za pechową datę tradycyjnie uchodzi natomiast piątek siedemnastego.
Różnice te pokazują, że obawy związane z konkretnymi datami wynikają przede wszystkim z tradycji kulturowych.
Piątek trzynastego – przesąd uznający dzień za pechowy, kiedy piątek wypadnie w trzynasty dzień danego miesiąca [piątek 13-ego]
"Jeżeli pierwszym dniem roku przestępnego jest poniedziałek, to piątek "trzynastego" wypada 13 września, 13 grudnia." Takim rokiem jest 2024 r.
Piątek trzynastego a Templariusze
W piątek 13 października 1307 aresztowano templariuszy doprowadzając finalnie do serii wyroków skazujących. Ostatni wielki mistrz zakonu, Jacques de Molay, tuż przed spłonięciem na stosie przeklął Filipa IV i papieża Klemensa V, a rok później obaj nie żyli. Dlatego mówi się, że 13. w piątek jest pechowe.
Piątki trzynastego w lata zwykłe:
Fakty o piątku 13-ego - kalendarz jak liczyć - lata przestępne
Możemy przewidzieć na początku roku, kiedy będą w nim piątki "trzynastego". Obowiązuje tu np. następująca reguła:
"Jeżeli pierwszym dniem roku jest poniedziałek, to piątek 13-ego wypada: 13 kwietnia, 13 lipca."
I analogiczne reguły dla następnych dni tygodnia:
- pierwszy dzień roku: wtorek: 13 września, 13 grudnia.
- pierwszy dzień roku: środa: 13 czerwca,
- pierwszy dzień roku: czwartek: 13 lutego, 13 marca, 13 listopada,
- pierwszy dzień roku: piątek: 13 sierpnia,
- pierwszy dzień roku: sobota: 13 maja,
- pierwszy dzień roku: niedziela: 13 stycznia, 13 października.
W 2023 r. rok rozpoczął się w niedzielę. Dlatego piątek trzynastego przypada w styczniu i październiku.
Piątki trzynastego w latach przestępnych:
Tak samo jest z latami przestępnymi. Obowiązuje tu np. reguła: "Jeżeli pierwszym dniem roku przestępnego jest poniedziałek, to piątek "trzynastego" wypada 13 września, 13 grudnia."
I dla kolejnych dni odpowiednio ją modyfikujemy:
- poniedziałek: 13 września, 13 grudnia (i tak było w 2025 r.)
- wtorek: 13 czerwca,
- środa: 13 marca, 13 listopada,
- czwartek: 13 lutego, 13 sierpnia
- piątek: 13 maja,
- sobota: 13 października
- niedziela: 13 stycznia, 13 kwietnia, 13 lipca.
W jakich krajach wierzymy w przesąd „Piątek trzynastego”?
Przesąd jest spotykany w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych i portugalskojęzycznych. Taki sam status posiada w takich krajach jak: Polska, Estonia, Niemcy, Finlandia, Austria, Irlandia, Szwecja, Dania, Słowacja, Norwegia, Czechy, Słowenia, Bułgaria, Islandia, Belgia i Filipiny.
Czy pechowy może być wtorek trzynastego?
W Grecji, Rumunii i Hiszpanii za pechowy jest uznawany wtorek trzynastego, zaś we Włoszech piątek siedemnastego.
Strach przed piątkiem trzynastego jest nazywany paraskewidekatriafobią. Słowo to powstało z greckich słów paraskevi (piątek), dekatreis (trzynasty) i fobia (strach).
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