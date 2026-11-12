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Resort szykuje reformę prawa o broni. W grze nowe obowiązki dla posiadaczy

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12 listopada 2026, 12:31
oprac. Łucja Orzeł
Resort szykuje reformę prawa o broni. W grze nowe obowiązki dla posiadaczy
Resort szykuje reformę prawa o broni. W grze nowe obowiązki dla posiadaczy
Shutterstock

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Przepisy dotyczące dostępu do broni mogą czekać zmiany. Jak poinformował wiceminister Wiesław Leśniakiewicz, MSWiA chce przeanalizować obowiązującą ustawę i rozważa m.in. obowiązkowe badania oraz rejestrację broni czarnoprochowej.

Odpowiadając na antenie radia TOK FM na pytanie o ewentualne zmiany w prawie po sobotniej strzelaninie w Krakowie, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz poinformował o ustaleniach, jakie zapadły podczas poniedziałkowej narady w resorcie.

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Przegląd ustawy o broni i amunicji. Co może się zmienić?

Jak zaznaczył, podczas spotkania pojawiła się rekomendacja gruntownego przeglądu ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku.

– Mowa tu również o broni czarnoprochowej, tak abyśmy wiedzieli, gdzie się znajduje i stworzyli dla niej odpowiedni rejestr. Trzeba będzie się także bliżej przyjrzeć całemu procesowi wydawania pozwoleń – podkreślił wiceminister.

Ministerstwo chce zaproponować, aby w nowej ustawie znalazł się m.in. obowiązek przechodzenia okresowych badań lekarskich przez posiadaczy broni. Obecnie większość z nich - w tym myśliwi, strzelcy sportowi czy kolekcjonerzy - nie podlega takim regularnym kontrolom zdrowotnym i psychologicznym.

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Czy broń powinna być przechowywana w domu?

Wiceminister odniósł się również do kwestii miejsca przechowywania broni. – Nie każda broń powinna być przechowywana w mieszkaniu - ocenił.

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W ub. r. liczba legalnie zarejestrowanych sztuk broni palnej w Polsce wynosiła 1 mln 37 tys. 778 – wynika z danych Komendy Głównej Policji. To o ponad 107,6 tys. więcej niż rok wcześniej i ponad 2,7 razy więcej niż w 2014 r., kiedy w policyjnych rejestrach figurowało 381,6 tys. sztuk broni. Na koniec 2020 r. było ich 587,9 tys., w 2021 r. – 658,4 tys., w 2022 r. – 760,2 tys., w 2023 r. – 843,8 tys., w 2024 r. – 930,1 tys.

Oznacza to, że w ciągu pięciu lat liczba zarejestrowanych sztuk broni wzrosła o około 77 proc., czyli prawie o 450 tys.

Coraz więcej Polaków uzyskuje pozwolenie na broń

Rośnie również liczba osób posiadających pozwolenia na broń. Na koniec ub. r. było ich 411 tys. 769, wobec 367 tys. 411 rok wcześniej i 197 tys. 595 w 2014 r. To ponad dwukrotny wzrost w ciągu 11 lat. W samym 2025 r. wydano 50 tys. 709 nowych pozwoleń – najwięcej w analizowanym okresie. Najwięcej pozwoleń wydano ubiegającym się o jej posiadanie w celach kolekcjonerskich – 21,1 tys., oraz sportowych – 17,6 tys. Pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej stanowiły 7,3 tys., a łowieckich – 3,9 tys.

Większość posiadaczy pozwoleń, w tym myśliwi, strzelcy sportowi i kolekcjonerzy, nie podlega obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Co wydarzyło się w sobotę?

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. 

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Źródło: PAP
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