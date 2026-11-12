Tyle zarabia Donald Tusk. Ile wynosi pensja premiera?
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Przy wyliczaniu wynagrodzenia premiera kluczowe znaczenie ma kwota bazowa ustalana na konkretny rok, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wysługę lat. Podajemy minimalną i maksymalną wysokość pensji Prezesa Rady Ministrów. Ile obecnie zarabia Donald Tusk?
Ile zarabia premier?
Wynagrodzenie Prezydenta Polski określone jest ustawowo (Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Dziennik Ustaw z 2023, poz. 624). Natomiast o pensji innych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, jak premier, decyduje de facto Prezydent RP w drodze rozporządzenia. Obecnie obowiązujący w tym przedmiocie akt to Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 778).
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Zgodnie z § 1 rozporządzenia wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustalane jest na podstawie kwoty bazowej, której wysokość określa się wedle zasad uregulowanych w ustawie budżetowej. Dla poszczególnych funkcji w państwie przewiduje się różne mnożniki wspomnianej kwoty bazowej. Podaje się je w § 2 omawianego rozporządzenia Prezydenta RP. Dotyczą dwóch składników wynagrodzenia - mnożniki dla wynagrodzenia zasadniczego oraz mnożniki dla dodatku funkcyjnego.
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynagrodzenie Prezesa Rady Ministrów składa się z:
- wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 8,68-krotności kwoty bazowej oraz
- dodatku funkcyjnego odpowiadającego 2,8-krotności kwoty bazowej.
Zarobki Donalda Tuska w 2026 r. jako Prezesa Rady Ministrów
Kwota bazowa jest corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. W 2026 r. wynosi 1935,26 zł. Aby wyliczyć wynagrodzenie premiera, należy pomnożyć ją rzez wskazane w rozporządzeniu mnożniki. Wynagrodzenie zasadnicze Prezesa Rady Ministrów wynosi więc 16798,06 zł, a dodatku funkcyjnego - 5418,73 zł, przy czym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę, a więc ostateczna wysokość to 16798,10 zł oraz 5418,80 zł. Łącznie w Polsce premier zarabia 22216,90 zł. Może otrzymywać również dodatek za wysługę lat, który określany jest w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Oznacza to minimum 839,91 zł i maksimum 3359,62 zł. Przy maksymalnym dodatku stażowym zarobki Prezesa Rady Ministrów mogą więc wynosić 25576,52 zł.
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Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 624)
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 778)
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