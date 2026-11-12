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Średnie ceny nawozów sztucznych dla potrzeb wsparcia finansowego. Minister rolnictwa zmienił sposób ich wyliczania

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12 listopada 2026, 13:48
oprac. Paweł Huczko
nawóz, rolnik, pole
Średnie ceny nawozów sztucznych dla potrzeb wsparcia finansowego. Minister rolnictwa zmienił sposób ich wyliczania
Shutterstock

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Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zdecydował o ponownej analizie cen referencyjnych nawozów mineralnych po uwagach rolników i organizacji rolniczych. W jej wyniku MRiRW zmienia sposób wyliczania tych cen. Podstawą tych obliczeń są dane, które doradcy rolniczy zebrali bezpośrednio w punktach sprzedaży nawozów - podało Ministerstwo w komunikacie z 12 listopada 2026 r.

- Rolnicy zgłaszali uwagi do cen nawozów, które ogłosiliśmy w październiku. Dlatego zdecydowałem o ponownej, szczegółowej analizie. Chcę, aby ceny, które przyjmujemy na potrzeby pomocy, jak najlepiej odpowiadały warunkom, w jakich rolnicy kupowali nawozy - mówi minister Stefan Krajewski.

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Co się zmieni?

Ceny referencyjne to średnie ceny poszczególnych typów nawozów, które służą do wyliczania pomocy. Dotychczas ministerstwo ustalało je przede wszystkim na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. W pojedynczych przypadkach korzystało także z danych Centrum Doradztwa Rolniczego. Teraz podstawą wyliczeń są informacje, które doradcy rolniczy zebrali bezpośrednio w punktach sprzedaży nawozów. Centrum Doradztwa Rolniczego regularnie publikuje te dane, także w podziale na województwa. W wyliczeniach ministerstwo uwzględniło różnice cen między województwami.

- Przyjęte wartości muszą jak najlepiej odzwierciedlać rzeczywiste ceny, jakie rolnicy zapłacili za nawozy w okresie referencyjnym. Zasady pomocy muszą być jasne i uwzględniać realne warunki prowadzenia gospodarstw. Dlatego po analizie zmieniliśmy podstawę wyliczeń i skorzystaliśmy z informacji o cenach bezpośrednio z punktów sprzedaży - podkreśla minister Stefan Krajewski.

Dlaczego wcześniej MRiRW korzystał z danych GUS?

Przy ustalaniu cen ministerstwo zastosowało zasady jak przy pomocy nawozowej w latach 2022 i 2023. Wówczas źródła danych i sposób wyliczeń nie budziły zastrzeżeń. Zmiana nie podważa wiarygodności danych GUS ani poprawności wcześniejszych obliczeń. Ministerstwo zmieniło podstawę wyliczeń, aby ceny referencyjne lepiej odpowiadały cenom na rynku nawozów w okresie, którego dotyczy pomoc. Analiza dotyczy nawozów mineralnych z wyjątkiem wapna nawozowego i wapna nawozowego z magnezem.
Zaktualizowane ceny referencyjne poszczególnych typów nawozów mineralnych znajdują się w ogłoszeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. cen nawozów sztucznych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2026 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla rolników dotkniętych znacznym wzrostem cen nawozów i oleju napędowego spowodowanych kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r. (Dz. U. poz. 1278) ogłosił niżej wskazane średnie ceny typów nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, za okres od 1 października 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

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Średnie ceny typów nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez (cena z VAT zł/t):
Fosforan amonu 18% N 46% P2O5 - 3359,26 zł
Amonofoska i inne nawozy NPK o zawartości 4% N 16% P2O5 18% K2O - 2003,45 zł
Lubofoska, Tarnogran lub inne nawozy NPK o zawartości 4-6% N - 1928,03 zł
Polifoska i inne nawozy NPK o zawartości 6% N 20% P2O5 30% K2O - 2714,33 zł
Polifoska i inne nawozy NPK o zawartości 8% N 24% P2O5 24% K2O - 2840,37 zł
Mocznik i inne od 38% N - 2333,24 zł
RSM i inne 24-32% N - 1398,24 zł
Saletra amonowa i inne od 30% N - 1730,53 zł
Saletrzak i inne 26-28% N - 1571,47 zł
Siarczan amonu i inne do 21% N - 1761,55 zł
Siarczan potasu - 3351,25 zł
Sole potasowe - 1770,58 zł
Superfosfat do 20% P2O5 - 1 533,07 zł
Superfosfat 24-46% P2O5 - 2552,40 zł.

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Wsparcie finansowe dla rolników na podstawie ww. rozporządzenia jest udzielane na dofinansowanie zakupu nawozów w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów.
Wysokość tego wsparcia stanowi iloczyn liczby ton albo litrów nawozów zakupionych w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. oraz liczby stanowiącej różnicę między ceną odpowiednio za tonę albo litr nawozów zakupionych w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. a średnią ceną (referencyjną) danego typu nawozu ogłoszoną przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Łączna wysokość wsparcia w tym zakresie nie może przekroczyć kwoty 500 zł na 1 ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów.

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Źródło: INFOR
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Średnie ceny nawozów sztucznych dla potrzeb wsparcia finansowego. Minister rolnictwa zmienił sposób ich wyliczania
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Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zdecydował o ponownej analizie cen referencyjnych nawozów mineralnych po uwagach rolników i organizacji rolniczych. W jej wyniku MRiRW zmienia sposób wyliczania tych cen. Podstawą tych obliczeń są dane, które doradcy rolniczy zebrali bezpośrednio w punktach sprzedaży nawozów - podało Ministerstwo w komunikacie z 12 listopada 2026 r.
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