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Obowiązek informowania o wyjeździe za granicę. Projekt nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny

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13 listopada 2026, 08:54
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
wojsko polskie żołnierze obrona ojczyzny szkolenia wojskowe
Obowiązek informowania o wyjeździe za granicę. Projekt nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny
Shutterstock BB
Forsal.pl

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Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem jest wprowadzenie szkoleń w celu podniesienia kompetencji rezerw Sił Zbrojnych RP. Projekt przewiduje także wiele innych zmian. Sprawdzamy najważniejsze z nich.

Projekt nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie dobrowolnych szkoleń na potrzeby rezerw osobowych.

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Celem projektowanych rozwiązań jest zapewnienie większej dostępności, gotowości oraz podniesienie kompetencji rezerw Sił Zbrojnych RP. Ten cel ma zostać osiągnięty przez wprowadzenie nowych, elastycznych form nabywania i doskonalenia umiejętności wojskowych przez osoby stanowiące rezerwy osobowe.

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Dobrowolne szkolenia na potrzeby rezerw osobowych

Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie dobrowolnych szkoleń na potrzeby rezerw osobowych. W ten sposób zostanie nowa ścieżka szkoleniowa o charakterze ochotniczym. W przeciwieństwie do obecnie istniejących ćwiczeń rezerwy zarządzanych decyzją administracyjną (kartą powołania) i mających charakter obowiązkowy, udział w nowym rodzaju szkolenia będzie następował z inicjatywy samego zainteresowanego.

Dobrowolne szkolenia będą skierowane do dwóch głównych kategorii osób:

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  • będących żołnierzami pasywnej rezerwy, posiadających nadane przydziały mobilizacyjne lub przewidzianych do nadania tych przydziałów;
  • nie podlegających obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej i posiadających kwalifikacje, wykształcenie lub umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP lub pobierających naukę w celu uzyskania takich kwalifikacji lub wykształcenia.

Osoba zainteresowana szkoleniem będzie mogła dobrowolnie zgłosić się na jednodniowe szkolenie wojskowe. Docelowo zakłada się możliwość uczestnictwa w maksymalnie 8 takich jednodniowych szkoleniach rocznie.

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Program dobrowolnych szkoleń funkcjonować będzie równolegle do dotychczasowego systemu obowiązkowych ćwiczeń. Program nie ograniczy praw ani obowiązków Sił Zbrojnych RP do wzywania rezerwistów na ćwiczenia zgodnie z potrzebami obronnymi państwa.

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Uprawnienia osób uczestniczących w dobrowolnych szkoleniach

Osoby uczestniczące w programie dobrowolnych szkoleń nie będą powoływane do pełnienia czynnej służby wojskowej na czas udziału w szkoleniu. Oznacza to, że nie będą im przysługiwać takie uprawnienia, jak prawo do uposażenia zasadniczego za czas szkolenia.

Projekt ustawy gwarantuje uczestnikom szkolenia następujące nieodpłatne świadczenia:

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – każdy uczestnik będzie objęty ubezpieczeniem grupowym od wypadków, które mogą powstać w trakcie szkolenia. Zapewni to ochronę na wypadek ewentualnych kontuzji czy urazów doznanych podczas zajęć;
  • wyżywienie i napoje – uczestnikom przysługiwać będą bezpłatne posiłki oraz napoje w trakcie szkolenia.

W projekcie przewidziano także przepis zobowiązujący pracodawcę do udzielenia pracownikowi będącemu uczestnikiem szkolenia urlopu bezpłatnego na czas trwania szkolenia. Ma to na celu umożliwienie czynnym pracownikom udział w programie bez negatywnych konsekwencji zawodowych. Podczas urlopu pracownik zachowa wszelkie prawa wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

W celu zachęcenia jak najszerszego grona osób do dobrowolnego uczestnictwa w szkoleniach rezerw, projekt ustawy wprowadza jednorazowe świadczenie pieniężne. Świadczenie to będzie przysługiwać osobom, które spełnią ściśle określone warunki aktywności szkoleniowej w skali roku kalendarzowego. Wysokość proponowanego świadczenia ustalono na poziomie 50 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w danym momencie. Przy obecnych stawkach jest to kwota 3250 zł.

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Obowiązek informowania o wyjeździe i pobycie za granicę

Obecne regulacje nie nakładają na pracowników resortu obrony narodowej obowiązku informowania o wyjeździe i zamiarze pobytu za granicą. Projektowana zmiana nie będzie przewidywała sankcji za nie udzielenie informacji, jednak brak dopełnienia tego obowiązku będzie mógł być rozpatrywany w kategoriach naruszenia obowiązków pracowniczych.

Projekt wprowadzi także zmiany w zakresie wyjazdów żołnierzy do państw strefy Schengen. Obowiązujące przepisy ograniczają możliwość wyjazdów żołnierzy, bowiem uprzednio powinni oni poinformować dowódcę jednostki wojskowej o takim zamiarze. Proponuje się, aby w razie wyjazdu za granicę do państwa strefy Schengen żołnierz nie musiał informować dowódcy o takim zamiarze przed wyjazdem, lecz informował dowódcę o takim pobycie po powrocie do kraju.

Ponadto zaproponowano w projekcie, żeby żołnierz zawodowy informował dowódcę jednostki wojskowej, w której pełni służbę, o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą w celach niezwiązanych z zawodową służbą wojskową, a nie jak dotychczas dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko służbowe. W ten sposób obowiązkiem informowania objęci zostaną również żołnierze pełniący służbę w dyspozycji, którzy nie zajmują w danej jednostce wojskowej stanowiska służbowego.

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Zawieszenie pełnienia służby wojskowej przez żołnierza - kobietę

Obecnie żołnierz – kobieta nie może zarówno w okresie ciąży jak i połogu oraz po tym okresie uzyskać zwolnienia ze służby wojskowej. Konieczność sprawowania opieki na urodzonym dzieckiem często wyłącza możliwość pełnienia służby co obecnie skutkuje zaprzestaniem pełnienia służby wojskowej.

W projekcie nowelizacji zaproponowano uregulowanie kwestii nieobecności żołnierzy – kobiet pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz w Obronie Terytorialnej i aktywnej rezerwie w związku z ciążą oraz połogiem. Proponuje się wprowadzenie rozwiązania przewidującego możliwość zawieszenia pełnienia służby wojskowej przez żołnierza – kobietę, przez umożliwienie udzielenia – na wniosek żołnierza – kobiety urlopu bezpłatnego na okres ciąży, połogu w wymiarze nie dłuższym niż 12 miesięcy.

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Źródło: INFOR
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