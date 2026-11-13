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Wypadek komunikacyjny – jakich świadczeń może dochodzić osoba poszkodowana?

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13 listopada 2026, 14:18
Oliwia Johna
Oliwia Johna
Radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Opolskim, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
Wypadek komunikacyjny – jakich świadczeń może dochodzić osoba poszkodowana?
Wypadek komunikacyjny – jakich świadczeń może dochodzić osoba poszkodowana?
Shutterstock

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Każdego dnia na polskich drogach giną średnio ponad cztery osoby, a blisko 70 zostaje rannych. Przypomina o tym Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, który w tym roku przypada 15 listopada. To dobry moment, by wyjaśnić, jakich świadczeń mogą dochodzić poszkodowani i ich rodziny.

Według Komendy Głównej Policji w 2025 r. doszło w Polsce do 20 925 wypadków drogowych, w których zginęło 1660 osób, a 24 590 zostało rannych. Ustanowiony przez ONZ w 2005 r. dzień pamięci, obchodzony w trzecią niedzielę listopada, poświęcony jest nie tylko zmarłym, lecz także ofiarom, które przeżyły oraz ich bliskim.

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Od kogo dochodzić świadczeń?

Roszczenia zgłasza się bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy. Jego odpowiedzialność ogranicza suma gwarancyjna, która w 2026 r. wynosi 29 876 400 zł dla szkód na osobie i 6 021 600 zł dla szkód w mieniu na jedno zdarzenie. Wobec pieszych, rowerzystów i pasażerów posiadacz pojazdu odpowiada na zasadzie ryzyka, czyli bez potrzeby wykazywania winy (art. 436 § 1 k.c.). Przy zderzeniu dwóch pojazdów obowiązuje natomiast zasada winy.

Gdy sprawca nie miał OC lub zbiegł i nie został ustalony, świadczenia wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – przy nieznanym sprawcy przede wszystkim za szkody na osobie. Jeśli szkoda przekracza sumę gwarancyjną, nadwyżki można dochodzić od samego sprawcy.

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Jakie świadczenia przysługują poszkodowanym?

Zakres świadczeń przysługujących osobie poszkodowanej zależy przede wszystkim od okoliczności wypadku, rodzaju doznanych obrażeń oraz ich wpływu na zdrowie, sytuację zawodową i codzienne funkcjonowanie.

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Podstawę prawną dochodzenia roszczeń związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia stanowią przede wszystkim art. 444 i 445 k.c.

Poszkodowany może dochodzić następujących świadczeń:

  • Zadośćuczynienie za krzywdę – to rekompensata za ból, cierpienie fizyczne i psychiczne oraz pogorszenie jakości życia. Jego wysokość zależy między innymi od rodzaju urazów, długości leczenia, wieku poszkodowanego i trwałych skutków zdarzenia. Wysokość zadośćuczynienia ustalana jest indywidualnie. Nie istnieje ustawowy taryfikator określający wysokość świadczenia w zależności od rodzaju obrażeń czy procentowego uszczerbku na zdrowiu.
  • Zwrot kosztów leczenia i opieki - poszkodowani mogą domagać się zwrotu wszystkich celowych wydatków związanych z wypadkiem. Chodzi o leki, wizyty lekarskie, rehabilitację, sprzęt ortopedyczny, koszty opieki oraz dojazdy do placówek medycznych. Zwrot może obejmować również leczenie prywatne, jeśli było uzasadnione.
  • Utracone zarobki i renta - wypadek często oznacza zwolnienie lekarskie i niższe dochody. Różnicę między dotychczasowymi zarobkami a otrzymanymi świadczeniami poszkodowani mogą odzyskać od ubezpieczyciela sprawcy. Gdy skutki wypadku są długotrwałe, możliwe jest dochodzenie renty. Przysługuje ona osobom, które utraciły całkowicie lub częściowo zdolność do pracy. Renta należy się również wtedy, gdy wzrosły potrzeby poszkodowanego lub zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość.
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Świadczenia dla rodziny zmarłego

Śmierć ofiary wypadku rodzi odrębne roszczenia jej bliskich. Przewiduje je art. 446 k.c. a każdego z nich można dochodzić niezależnie od pozostałych.

  • Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu (art. 446 § 1 k.c.) – przysługuje temu, kto je poniósł, niekoniecznie członkowi rodziny. Obejmuje m.in. koszty leczenia przed śmiercią, usługi zakładu pogrzebowego, trumnę lub urnę, miejsce na cmentarzu, nagrobek oraz stosowną odzież żałobną. Zasiłek pogrzebowy z ZUS pomniejsza to roszczenie.
  • Renta (art. 446 § 2 k.c.) – dla osób, wobec których zmarły miał ustawowy obowiązek alimentacyjny, przede wszystkim dzieci i małżonka. Jej wysokość zależy od potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych zmarłego. Dziecku przysługuje zwykle do czasu, gdy będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Rentę mogą otrzymać także inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.
  • Stosowne odszkodowanie (art. 446 § 3 k.c.) – dla najbliższych członków rodziny, jeśli śmierć spowodowała znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Chodzi o straty trudne do wyliczenia, np. utratę pomocy w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci, wsparcia w starości czy szans na poprawę warunków życia.
  • Zadośćuczynienie za krzywdę (art. 446 § 4 k.c.) – rekompensata za ból po stracie bliskiej osoby i zerwanie więzi rodzinnej. Sąd bierze pod uwagę m.in. siłę tej więzi, wiek członków rodziny, doznany wstrząs psychiczny, konieczność leczenia, np. depresji oraz to, jak zmieniło się ich życie.

O tym, kto jest najbliższym członkiem rodziny, decyduje faktyczna więź, a nie tylko pokrewieństwo. Oprócz małżonka, dzieci i rodziców uprawnieni mogą być np. rodzeństwo, dziadkowie, wnuki czy partner w związku nieformalnym. Każdy z bliskich dochodzi świadczeń we własnym imieniu, a ich wysokość ustala się indywidualnie.

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Źródło: INFOR
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