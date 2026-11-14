Emerytura pod włoskim słońcem za ułamek hiszpańskich cen. Ten region zyskuje w oczach Polaków

Przez lata Hiszpania była pierwszym wyborem dla Polaków, Niemców i Brytyjczyków szukających swojego miejsca na emeryturę pod słońcem. Jednak gwałtowny wzrost cen i spadek jakości tamtejszych nieruchomości sprawiają, że inwestorzy oraz przyszli seniorzy zaczynają rozglądać się za nowymi kierunkami. Na mapie Europy wyrasta właśnie mocna alternatywa – słoneczna Apulia, która łączy przystępne koszty życia, świetną komunikację lotniczą z Polską oraz unikalny model życia w tętniących życiem historycznych centrach miast.

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1. Hiszpania staje się pułapką cenową dla seniorów. Dlaczego Polacy, Niemcy i Brytyjczycy coraz częściej szukają tańszej alternatywy pod słońcem?

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie Polaków, Niemców i Brytyjczyków nabywaniem nieruchomości mieszkalnych i wakacyjnych w krajach Europy Południowej, w szczególności w Hiszpanii. Zjawisko to stanowi część szerszego procesu umiędzynarodowienia się europejskiego rynku nieruchomości, związanego ze wzrostem mobilności mieszkańców, zmianami demograficznymi, poszukiwaniem korzystniejszych warunków klimatycznych i środowiskowych oraz z rosnącym znaczeniem bezpieczeństwa oraz jakości życia i jego kosztów w decyzjach dotyczących miejsca stałego zamieszkania.

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Skalę zainteresowania zagranicznymi nieruchomościami ilustruje sytuacja na hiszpańskim rynku nieruchomości, na którym w latach 2024–2025 mieszkańcy UK kupili łącznie ponad 16 000 nieruchomości, Niemcy ponad 12 000, a Polacy dobrze ponad 8 000. Liczby te pokazują skalę zainteresowania a ich szczegółowa analiza pozwala mówić o pewnym trendzie wzrostowym, który utrzymywał się od roku 2021 i w ww. latach ustablizował na mniej więcej niezmiennym poziomie. Nie dziwi zatem, że ten intensywny i utrzymujący się na relatywnie wysoki poziomie popyt zagraniczny, skoncentrowany szczególnie w atrakcyjnych regionach nadmorskich Hiszpanii, wywiera presję cenową na tamtejszym rynku nieruchomości mieszkaniowych. W połączeniu z dość ograniczoną podażą nieruchomości o standardzie adekwatnym do potrzeb i oczekiwań zagranicznego klienta; działalnością inwestorów instytucjonalnych oraz rozwojem najmu turystycznego, trend ten prowadzi do wzrostu cen, co w niektórych lokalizacjach nadmorskich prowadzi do znacznego przewartościowania nieruchomości, w szczególności, gdy oprócz samej lokalizacji i ładnej pogody uwzględni się ich nie najlepszy standard wykonania.

Hiszpania stała się w Polsce najbardziej rozpoznawalnym (i, niestety, przereklamowanym) kierunkiem zakupu nieruchomości zagranicznych. Polacy poszukują tam miejsca dla realizacji własnych marzeń wakacyjnych, ewentualnie z opcją dzielenia się ich realizacją z rodziną lub przyjaciółmi. Inna grupa tych osób to osoby wykorzystujące nabyte tam nieruchomości wakacyjne komercyjnie, wynajmując je turystycznie bezpośrednio, lub poprzez wyspecjalizowane agencje. Jeszcze inna chce mieć własne lokum pod słońcem w okresie polskiej długiej zimy. Jest także coraz liczniejsza grupa osób, która Hiszpanię traktuje jako alternatywny kraj stałego zamieszkania. Ta grupa to obecni lub przyszli tak zwani ekspaci, zwykle planujący realizację swego planu na tak zwaną starość.

Z punktu widzenia Senior Living powstaje zatem pytanie, czy zainteresowanie tej ostatniej grupy Polaków można by skierować na inne regiony Europy Południowej, szczególnie te leżące w basenie Morza Śródziemnego, oferujące porównywalne lub atrakcyjniejsze uwarunkowania i środowisko, jednocześnie przy niższym poziomie cen nieruchomości i kosztów życia, oraz o standardzie wychodzącym naprzeciw ich oczekiwaniom? Pytanie to dotyczy w równej mierze seniorów brytyjskich, czy niemieckich.

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2. Apulia jako wschodząca alternatywa dla realizacji innowacyjnych projektów w zakresie Senior Living

Jednym z takich regionów wydaje się być prawie czteromilionowa Apulia (Puglia), położona w południowo-wschodnich Włoszech, nad Adriatykiem i Morzem Jońskim, której terytorium tworzy w znacznej mierze obcas włoskiego buta, czyli Półwysep Salentyński. Tutaj szczególnie atrakcyjny wydaje się być region wzdłuż wybrzeża, rozciągający się na długości około 200 km pomiędzy liczącym ponad 50 tysięcy mieszkańców Trani na północy a prawie stutysięcznym Lecce na południu, z miastami Bari (licząca ponad 300 tysięcy mieszkańców stolica regionu) i ponad osiemdziesięciotysięcznym Brindisi pomiędzy nimi. Region ten wyróżnia się klimatem śródziemnomorskim, wspaniałą zabytkową architekturą i bogatym dziedzictwem kulturowym, miastami z historycznymi starówkami, rozwiniętą tradycją kulinarną oraz rynkiem nieruchomości co prawda zróżnicowanym cenowo, ale nadal atrakcyjnym w każdym swym segmencie.

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Poza tym dwa największe miasta tego regionu, Bari i Brindisi, dysponują międzynarodowymi portami lotniczymi, z wieloma całorocznymi destynacjami europejskimi, na których operują m. in. tanie linie lotnicze WizzAir, Rynair i EasyJet. Porty te mają połączenia lotnicze z 6 miastami w Polsce: z Warszawą, Krakowem, Katowicami, Wrocławiem, Poznaniem i Gdańskiem, również z 6 miastami w UK i z 15 miastami w Niemczech. Dobrze rozwinięta sieć połączeń kolejowych oraz dróg (np. płatna autostrada A14 prowadząca z Lecce do Bolonii i dalej do Mediolanu, czy bezpłatna sieć dróg krajowych, z popularną SS16 Adriatica z Padwy do portu w Bari), uzupełniają obraz istniejącej infrastruktury komunikacyjnej tego regionu.

W odróżnieniu od wielu znanych i popularnych regionów wakacyjnych, Apulia posiada liczne ośrodki miejskie o zwartej, historycznej zabudowie, które zachowały całoroczne funkcje mieszkaniowe, handlowe, usługowe, społeczne i kulturalne. Cecha ta ma szczególne znaczenie w kontekście rozwoju segmentu rynku mieszkaniowego adresowanego do seniorów, którzy poszukują alternatywnego miejsca zamieszkania (z przyczyn podanych na wstępie), nie zamierzając jednocześnie rezygnować z komfortu, jaki związany jest miejskim, czy wręcz wielkomiejskim stylem życia. Trudno jest bowiem wymagać od seniorów, aby po długich dziesięcioleciach korzystania z uroków życia miejskiego, nagle, na emeryturze, zapragnęli się z nim rozstać, przenosząc się do lokalizacji podmiejskich, czy wręcz wiejskich, gdzie też często lokowane są kampusy senioralne oraz domy i rezydencje „spokojnej starości”.

Takie podejście do problemu lokalizacji projektów w zakresie Senior Living cechuje m. in. francuską grupę „emeis” (d. „Orpea”), największego europejskiego operatora branży opieki senioralnej, który uzasadnia tworzenie ośrodków życia senioralnego w lokalizacjach śródmiejskich umożliwieniem seniorom zachowania przez nich ciągłości dotychczasowego stylu życia, a także sprzyjającą zachowaniu samodzielności oraz aktywności społecznej bliskością placówek medycznych, sklepów, usług, komunikacji publicznej, gastronomii oraz instytucji społeczno- kulturalnym, co wszystko razem zapobiega ich izolacji i regresji psychofizycznej.

Z punktu widzenia Apulii, borykającej się z problemem notowanego w sposób nieprzerwany od roku 2001 spadku liczby stałych mieszkańców (w latach 2011-2025 spadek ten wyniósł około 200 000 osób, czyli 5% ogółu populacji), podejście takie to także szansa dla obszarów śródmiejskich tamtejszych miast i miasteczek.

Z punktu widzenia mieszkańców dużych miast brytyjskich, niemieckich, czy polskich, wkraczających w wiek senioralny, lub będących już seniorami, to także szansa dla rozwoju adresowanych do nich projektów w zakresie Senior Living, realizowanych w ramach koncepcji Śródmiejskich Kondominiów Senioralnych, tworzonych w historycznej zabudowie miejskiej Apulii (Historic Urban Senior Assisted Living Condominiums™), funkcjonujących jako rozproszony na relatywnie małym terenie model mieszkalnictwa wspomaganego. Warto tutaj zaznaczyć, że ww. koncepcja jest autorskim projektem autora niniejszego artykułu.

3. Pugliesi, czyli tradycja i silne związki z rodziną

W tym miejscu warto wspomnieć o samych mieszkańcach Apulii, bo to przecież ludzie, ich kultura i charaktery, tradycje, zwyczaje i obyczaje, mają decydujący wpływ na cały ekosystem danej lokalizacji. Otóż Pugliesi, jak z włoska nazywa się mieszkańców Apulii, są powszechnie uważani za jednych z najbardziej gościnnych a zarazem dumnych ze swoich tradycji i silnie związanych z rodziną ludzi we Włoszech.

Życie w tym regionie – ze względu na rolniczy i nadmorski charakter – płynie własnym rytmem i niespiesznym tempem, co mocno kształtuje charakter tamtejszej ludności. Mieszkańcy wyznają zasadę, że nie należy się spieszyć i codzienny stres traktują z dystansem, ciesząc się prostymi przyjemnościami. „Slow life” to kultywowany tam na co dzień styl życia. Sjesta (zwykle między 13:30 a 16:30) to czas „świętego” spokoju i ciszy. Życie w miasteczkach zamiera, sklepy są zamykane, ruch uliczny ustaje, a ludzie odpoczywają w domach.

Gościnność i otwartość tych ludzi ma charakter legendarny. Podobni Polakom, hasło „gość w dom Bóg w dom” jest dla nich nadal aktualne. Często zdarza się, że zagubiony turysta zostaje zaproszony do domu na kawę lub domowy obiad. Odmowa przyjęcia zaproszenia traktowana jest jako nietakt, wręcz afront. I co ważne dla obcokrajowców, są oni wobec nich zarówno otwarci, jak i ciepli oraz serdeczni. Nawet jeśli bariera językowa stanowi problem, zrobią wszystko, aby pomóc – używając przy tym żywiołowej gestykulacji i uśmiechu.

Jedzenie i biesiadowanie otoczone jest w Apulii nimbem swoistego kultu – jest to rytuał, styl życia i wyraz miłości w jednym. Niezwykle dumni ze swojej lokalnej kuchni - opartej na oliwie z oliwek, warzywach, owocach morza i słynnym makaronie orecchiette, Pugliesi posiłki zwyczajowo jadają w dużym gronie, głośno rozmawiając i celebrując każdą chwilę bycia razem. Rodzina i przyjaciele stanowią bowiem w Apulii fundament życia społecznego. Niedzielne obiady w wielopokoleniowym gronie to standard. I co jest ważne dla seniorów: starsze pokolenie cieszy się w Apulii ogromnym szacunkiem.

Apulijczycy mają silne poczucie przynależności lokalnej – często bardziej identyfikują się ze swoim konkretnym miastem lub prowincją niż z Włochami jako całością. Region ten słynie z hucznych obchodów świąt religijnych i procesji ku czci swoich lokalnych świętych patronów, np. obchody św. Mikołaja w Bari, oraz tradycyjnych, lokalnych festynów (sagre).

Mieszkańcy Apulii to ludzie autentyczni, pracowici, nieskażeni jeszcze masową komercją, żyjący w zgodzie z naturą i tradycją, gdzie tradycje rzemieślnicze i rolnicze są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Choć z początku mogą wydawać się głośni czy ekspresyjni, pod tą fasadą kryje się ogromne serce i autentyczna życzliwość.

4. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-ekonomiczne dla międzynarodowych projektów Senior Living realizowanych w Apulii

Podstawową grupę docelową dla międzynarodowych projektów Senior Living, gdyby realizować je w Apulii, stanowią należące do klasy średniej seniorzy - emeryci oraz osoby zbliżające się do wieku emerytalnego z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Jest to w szczególności pokolenie powojennych wyżów demograficznych, określane jako pokolenie Baby Boomers.

To generacja, której znaczna część w ciągu swej aktywności zawodowej zgromadziła znaczny majątek w postaci nieruchomości, oszczędności oraz wypracowała sobie uprawnienia do otrzymywania relatywnie wysokich świadczeń emerytalnych. Wśród jej przedstawicieli znaczącą grupę stanowią osoby dysponujące potencjałem finansowym pozwalającym na swobodną zmianę miejsca zamieszkania, m. in. na drodze sprzedaży nieruchomości dotychczas przez siebie zamieszkiwanej w kraju pochodzenia i zakup nowej w wybranej przez siebie destynacji na świecie. Inna grupa to rentierzy, czerpiący bieżące korzyści finansowe z wynajmu posiadanych przez siebie nieruchomości, głównie mieszkań, lub dywidendy z posiadanych udziałów w spółkach, lub akcji. Wreszcie inna grupa to osoby, którym zgromadzony kapitał gotówkowy wystarczy po prostu na zapewnienie sobie godziwej jesieni życia.

Wraz z przechodzeniem na emeryturę zmieniają się preferencje i kryteria wyboru miejsca zamieszkania. Czynniki związane z zatrudnieniem i codziennymi dojazdami do pracy tracą na znaczeniu, natomiast rośnie rola klimatu i pogody, środowiska uwzględniającego wymogi healthy ageing (zdrowego starzenia się), bezpieczeństwa, kosztów utrzymania, dostępności usług wspomagających codzienne życie i wspierających zdrowie. Nadal jednak niebagatelną rolę odgrywają u seniorów kontakty społeczne oraz możliwości prowadzenia aktywnego życia w wielu różnych jego aspektach.

Istotną cechą znacznej części seniorów jest ich przywiązanie do miejskiego stylem życia. Wielu z nich mieszka bowiem od dziesięcioleci w miastach, korzystając z rozbudowanej infrastruktury i oferty handlowej, gastronomicznej, medycznej, komunikacyjnej i kulturalnej, dostępnej w swoim bliskim otoczeniu. Przejście na emeryturę nie oznacza u nich automatycznie i nagle zainteresowania się zamieszkaniem poza miastem, na wsi, w lokalizacji odizolowanej od tego wszystkiego, z czym mieli dotychczas do czynienia. Styl życia związany z healthy ageing, we wspierającym w sposób zintegrowany środowisku (o czy autor tego artykułu pisał w dwóch swoich poprzednich artykułach opublikowanych na platformie infor.pl), jednocześnie bez konieczności rewolucyjnej zmiany związanej z wyprowadzką poza infrastrukturę miejską, wymaga szukania nowych rozwiązań w zakresie Senior Living.

Zachowując dotychczasowy, „miejski” styl życia, istotna część tego środowiska może poszukiwać miejsca swego zamieszkania „na starość” w mniejszych miast i miejscowościach, spokojniejszych przez to, w których życie jest tańsze od życia w dużych aglomeracjach; gdzie zachowane są jednak cechy prawdziwego miasta: historyczne centrum, place i parki, kawiarnie, restauracje, sklepy, targowiska, instytucje kultury, transport publiczny i łatwy dostęp do usług codziennych oraz medycznych.

Istotnym i nabierającym coraz większego znaczenia w podejmowaniu decyzji mieszkaniowych jest czynnik związany z rosnącymi kosztami utrzymania, co szczególnie dotyka życia w dużych europejskich aglomeracjach. Rosnące znaczenie przy podejmowaniu tych decyzji mają również obawy o własne bezpieczeństwo, będące wynikiem zmian społecznych, problemów z integracją migrantów oraz z jakością przestrzeni miejskiej. Skala i charakter tych zjawisk różnią się jednak między krajami i miastami, dlatego ich rzeczywisty wpływ na migracje emerytalne wymaga odrębnej oceny.

W obliczu powyższych czynników kształtuje się międzynarodowy popyt na mieszkania przeznaczone nie tyle do krótkotrwałego, wakacyjnego wypoczynku, ile do stałego, lub co najmniej wielomiesięcznego zamieszkania, położone w atrakcyjnych klimatycznie, kulturowo i środowiskowo miejscach Europy.

5. Apulia jako potencjalna alternatywa

Atrakcyjność Apulii w analizowanym powyżej kontekście nie wynika z jednego dominującego waloru, lecz z możliwej kombinacji czynników wpływających na codzienną jakość życia.

Pierwszym z nich jest położenie geograficzne i klimat. Apulia, otoczona wodami Adriatyku i Morza Jońskiego, oferuje stosunkowo łagodne zimy, długi okres nasłonecznienia oraz dostęp do zróżnicowanych krajobrazowa terenów nadmorskich i śródlądowych. Z drugiej strony jednak nie sposób pominąć w tym miejscu fal letnich upałów, powodujących okresowe susze i niedobory wody, co stanowi istotne problemy szczególnie dla osób starszych.

Drugim czynnikiem jest dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne. Miasta takie jak Lecce, Trani, Brindisi, Monopoli, Ostuni, Martina Franca czy Bari zachowały historyczne centra, których układ przestrzenny sprzyja pieszej dostępności wielu funkcji miejskich. Zabytkowa zabudowa tych miast, ich place, ulice handlowe i przestrzenie publiczne tworzą wyjątkowe środowisko mieszkaniowe, jakże odmienne w charakterze od współczesnych miast, czy osiedli peryferyjnych. Tutaj nie sposób jednak pominąć w sposób krytyczny kwestii związanych z potrzebą renowacji zarówno stref publicznych, jak i samej substancji mieszkaniowej znajdującej się w granicach tych obszarów historycznych.

Trzecim elementem jest infrastruktura codziennego życia. W przypadku seniorów szczególne znaczenie ma możliwość funkcjonowania bez potrzeby posiadania lub uruchamiania na co dzień własnego samochodu. Obejmuje to bliską dostępność do sklepów, aptek, lekarzy, gastronomii, usług osobistych, komunikacji publicznej, terenów spacerowych i instytucji kultury, najlepiej w odległościach możliwych do pokonania w ramach krótkiego spaceru.

Czwartym czynnikiem jest dostępność komunikacyjna z krajów pochodzenia przyszłych mieszkańców. Apulia dysponuje dwoma głównymi międzynarodowymi portami lotniczymi – Bari i Brindisi – oraz siecią kolejową i drogową łączącą najważniejsze miasta regionu z pozostałą częścią Włoch i Europy. Rzeczywista dostępność poszczególnych lokalizacji zależy jednak od częstotliwości połączeń, ich sezonowości, czasu transferu z i na lotnisko oraz jakości lokalnego transportu publicznego.

Piątym elementem jest jakość żywności. Tradycyjna kuchnia Apulii, oparta między innymi na warzywach, owocach, oliwie, roślinach strączkowych, rybach, owocach morza i produktach regionalnych, to typowy śródziemnomorski model odżywiania, który jako taki jest także bardzo przyjazny diecie starszych ludzi. Szczególne znaczenie w zakresie wyżywienia mają lokalne targowiska w centrach miast, zapewniające stałą dostępność do świeżej żywności. Ważne są też utrwalone zwyczaje związane z korzystaniem z gastronomii, co stanowi ważny element życia społecznego i rodzinnego mieszkańców Apulii.

Szóstym czynnikiem jest życie społeczne i kulturalne. Dla osób przenoszących się z dużych miast europejskich istotna pozostaje możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, korzystania z restauracji i kawiarni jako miejsc spotkań towarzyskich, utrzymywania kontaktów towarzyskich oraz stopniowej integracji z lokalną społecznością. Szczególne znaczenie ma całoroczny charakter tych funkcji, odróżniający miasta zamieszkane na stałe od miejscowości silnie uzależnionych od ruchu turystycznego, „wymierających” de facto poza sezonem.

I wreszcie na koniec pozostaje nam środowisko naturalne. Wszystkie wyżej wymienione czynniki, traktowane z grubsza jako walory Apulii, wymagają jednak w doborze konkretnej lokalizacji dla realizacji przedmiotowej koncepcji w zakresie Senior Living konfrontacji z rzeczywistymi warunkami środowiskowymi, w tym z jakością powietrza i wody, natężeniem ruchu drogowego, hałasem, dostępnością do terenów zieleni i sportowo-rekreacyjnych oraz z lokalnym oddziaływaniem na środowisko działalności portowej i przemysłowej (huta stali w Taranto, rafineria ropy naftowej i elektrownia na węgiel w Brindisi, czy zakłady chemiczne w Manfredonii).

Warto tutaj zaznaczyć i szczególnie podkreślić walory miasta i całej prowincji Lecce, która zajmuje od połowy w dół „obcas” Półwyspu Salentyńskiego. Samo miasto, zwane Florencją Południa, to ważny ośrodek akademicki w regionie, o wyjątkowej architekturze włoskiego baroku, z teatrami, muzeami, galeriami, bibliotekami i przestrzeniami koncertowymi, posiadające szpital, przychodnie i liczne gabinety lekarskie. To miasto kultury, nauki i historycznej architektury. Sama prowincja Lecce jest wolna od działalności wielkoprzemysłowej.

6. Rynek nieruchomości w Apulii

Istotnym warunkiem dla powodzenia realizacji koncepcji Historic Urban Senior Assisted Living Condominiums™ jest relatywnie niski poziom cen nieruchomości w miastach Apulii w porównaniu z popularnymi lokalizacjami w Hiszpanii, a także z rynkiem mieszkaniowym w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Co jednak warto zauważyć i podkreślić to to, że rynek nieruchomości w Apulii jest cenowo znacznie zróżnicowany. Obok miejscowości nadmorskich, w których rozwój turystyki i napływ krajowych i zagranicznych nabywców przyczyniły się do znacznego wzrostu cen nieruchomości, głównie wakacyjnych, do poziomu porównywalnego z rynkiem hiszpańskim, mamy tutaj historyczne miasta i dzielnice mieszkaniowe, gdzie ceny domów, mieszkań i lokali pozostają na relatywnie umiarkowanym, wręcz niskim poziomie, co odbija się również na cenach ich wynajmu. Wynika to głównie z ograniczonego popytu związanego z niekorzystnymi procesami demograficznymi, z jakimi boryka się Apulia; ale także z tego, że część tego zasobu wymaga kompleksowej modernizacji technicznej, energetycznej i funkcjonalnej. Jego wartość rynkowa zależy zatem nie tylko od samej lokalizacji, lecz również od stanu substancji budowlanej i konstrukcji, instalacji, możliwości przebudowy, dostępności komunikacyjnej oraz ograniczeń wynikających z wymogów związanych z ochroną zabytków. Stanowi to szczególne wyzwanie deweloperskie, ale zarazem i szansę biznesową w kontekście realizacji omawianej tutaj koncepcji zagospodarowania nieruchomości śródmiejskich Apulii dla celów Senior Living.

Spodziewana korekta cen na europejskich rynkach nieruchomości wynikająca z jednej strony z „przegrzania” tych rynków, a z drugiej strony ze spowolnieniem gospodarczym, które wielu analityków odczytuje jako coraz wyraźniejszy sygnał nadchodzącego kryzysu, z pewnością w pierwszym rzędzie dotknie i tak już obecnie „kulejące” rynki. A zatem i rynek nieruchomości w Apulii. To wzmocni ewidentnie wspomnianą powyżej szansę.

Wysoki poziom cen w znacznej części europejskich metropolii i aglomeracji, ograniczona dostępność mieszkań, wyższe koszty finansowania zakupu nieruchomości związane z inflacją, niekorzystne procesy demograficzne oraz niepewność gospodarcza prowadzą do osłabienia popytu i presji na ceny w wybranych segmentach rynku. Presja ta jest jednak zbyt mała, aby bonifikata ceny na tamtejszych rynkach nieruchomości rzutować mogła negatywnie na efektywność ekonomiczno-finansową omawianego tutaj projektu poprzez nagłą konkurencyjność cenową chociażby z obecnymi cenami nieruchomości w Apulii, szczególnie tych zlokalizowanych na obszarach śródmiejskich. A ponieważ i tutaj dojść musi do bonifikaty cen na rynku nieruchomości na skutek kryzysu, który obejmie zapewne także Włochy, różnica to pozostanie na niezmiennym, jeśli zgoła nie większym poziomie. W tej to różnicy tkwi fundament ekonomiczny powodzenia projektu w kontekście kreacji popytu ze strony seniorów z Polski, Niemiec, czy Wielkiej Brytanii.

Ponieważ jednak po każdej bessie przychodzi hossa, tak też potencjalna różnica między ceną nabycia nieruchomości w okresie osłabienia rynku a jej wartością po modernizacji i poprawie koniunktury, stanowi istotny, pozytywny aspekt proponowanej koncepcji zagospodarowania nieruchomości dla celów Senior Living. Skala tego potencjału zależy jednak od lokalnych warunków rynkowych, kosztów modernizacji, struktury popytu i przyszłej płynności rynku. A przede wszystkim od aktywności i sprawności działania promotorów koncepcji Historic Urban Senior Assisted Living Condominiums™ i podmiotów wdrażających ją w życie w wybranych lokalizacjach Apulii.

7. Koncepcja międzynarodowych kondominiów senioralnych w historycznej tkance miejskiej Apulii

Clou proponowanej koncepcja polega na wykorzystaniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej w historycznych centrach miast Apulii do tworzenia skupisk mieszkań przeznaczonych dla seniorów z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W odróżnieniu od tradycyjnych domów opieki lub zamkniętych osiedli senioralnych, koncepcja opiera się na zachowaniu przez seniorów samodzielności w życiu codziennym oraz ich uczestnictwie w normalnym życiu miasta, czyli na zachowaniu obecnie kultywowanego przez nich stylu życia.

Podstawowym założeniem funkcjonalnym koncepcji jest natomiast połączenie indywidualnej własności mieszkania lub najmu długoterminowego, współczesnego standardu zamieszkania typowego dla mieszkań wspomaganych (assisted living) oraz dostępu do zorganizowanych usług wspierających codzienne funkcjonowanie seniorów.

Poszczególne mieszkania, zlokalizowane w historycznym centrum miasta w jednym budynku, lub w kilku budynkach położonych w niedalekiej od siebie odległości, tworzyć mają funkcjonalne skupiska mieszkaniowe – swoiste rozproszone lokalowo kondominia senioralne. Ich zróżnicowany narodowy charakter przejawiać się będzie przede wszystkim w możliwości utrzymywania kontaktów z osobami z tego samego kręgu kulturowego oraz poprzez wspólny język zarówno członków danej społeczności mieszkaniowej, jak i w relacjach z osobami świadczącymi dla nich usługi. Sposób organizacji oraz rodzaj usług uwzględniać powinien różnorodność i specyfikę danej społeczności narodowej.

Jednocześnie integralną cechą takiego modelu w odniesieniu do wszystkich grup narodowych pozostaje funkcjonowanie w lokalnym środowisku miejskim, z dostępem do jego usług, życia społecznego i kulturalnego. Celem koncepcji nie jest bowiem tworzenia gett narodowych w miastach i miasteczkach Apulii, lecz wręcz przeciwnie: integracja członków poszczególnych grup narodowych z lokalną społecznoscią. Nie wyklucza to możliwości tworzenia specyficznych, „narodowych” mikroświatów, obejmujących na przykład piekarnie, sklepy mięsne i z towarami z kraju pochodzenia, restauracje i kafejki - co zresztą w odniesieniu na przykład do społeczności niemieckiej ma miejsce w licznych lokalizacjach na Majorce, czy w Hiszpanii kontynentalnej; a co jednocześnie wzbogaca „koloryt” nie tylko kulinarny, ale i kulturowy lokalnej ludności.

Standard mieszkaniowy

Istotnym elementem związanym z realizacją koncepcji Historic Urban Senior Assisted Living Condominiums™ w Apulii jest kompleksowa modernizacja nabywanych lokali mieszkalnych, obejmująca zarówno ich stan techniczny, jak i funkcjonalność z punktu widzenia potrzeb seniorów, m. in. odnośnie dostępności bez barier.

Zakładany standard po modernizacji powinien odpowiadać współczesnym oczekiwaniom nabywców z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii, w szczególności w zakresie instalacji technicznych, efektywności energetycznej, wyposażenia kuchni i łazienek, ogrzewania, klimatyzacji, izolacji akustycznej i termicznej oraz bezpieczeństwa.

Szczególne znaczenie ma dostępność mieszkań dla osób o stopniowo zmniejszającej się sprawności ruchowej. W przypadku historycznej zabudowy jest to zagadnienie szczególnie istotne, ponieważ atrakcyjne architektonicznie, zabytkowe kamienice rzadko kiedy spełniają współczesne wymagania dotyczące wind, schodów, wejść i układu pomieszczeń.

Usługi senioralne

Drugim elementem związanych z realizacją koncepcji Historic Urban Senior Assisted Living Condominiums™ w Apulii jest możliwość korzystania w miejscu zamieszkania z usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb seniorów. Umożliwienie seniorom „ageing in place”, czyli pozostawania w miejscu zamieszkania z zachowaniem dotychczasowego stylu życia bez konieczności jego zmiany wraz z wiekiem, to cel główny koncepcji w odniesiewniu do nich. Dramat wynikający z konieczności zmiany miejsca zamieszkania ze względu na degresję sprawności psychofizycznej, połączony często z dramatem rozstania się z partnerem, z którym spędziło się w wielu przypadkach razem całe życie, jest często lekceważonym, czy wręcz pomijanym aspektem przy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu seniora w ośrodku świadczącym instytucjonalnie opiekę senioralną, w którym senior, z suwerennego i samodzielnego podmiotu stojącego w centrum własnego życia, staje się zależnym od osób trzecich podmiotem procesów opiekuńczych, coraz bardziej traktowanym przedmiotowo.

Zakres usług, o których mowa powyżej, obejmować powinien możliwie szerokie ich spektrum. Od prostych usług wspierającyh w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, typu sprzątanie, robienie zakupów i prania, przygotowywanie posiłków, poprzez usługi typu consierge i wsparcie w obsłudze spraw urzędowych, usługi podologiczne, fryzjerskie i kosmetyczne, po koordynację wizyt lekarskich i towarzyszenie seniorowi podczas nich, aktywizację społeczną oraz świadczenie usług opiekuńczych, fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, jeśli nie w samym miejscu zamieszkania, to w jego pobliżu.

Istotną cechą modelu funkcjonowania jest rozdzielenie funkcji mieszkaniowej od usługowej. Senior pozostaje samodzielnym mieszkańcem własnego (lub najmowanego) lokalu, decydującym również samodzielnie o zakresie potrzebnych dla siebie usług. Tym samym zakres korzystania z dodatkowego wsparcia może zmieniać się w zależności od sytuacji życiowej i zdrowotnej seniora.

Tak rozumiany Senior Living stanowi model pośredni pomiędzy całkowicie niezależnym zamieszkaniem a instytucjonalną opieką całodobową. Jego podstawową wartością jest możliwość zachowania samodzielności, prywatności i dotychczasowego stylu życia przy jednoczesnej dostępności dodatkowego wsparcia na miejscu.

8. Ekonomiczny wymiar koncepcji

Proponowana koncepcja Historic Urban Senior Assisted Living Condominiums™ obejmuje dwa odrębne, choć wzajemnie powiązane źródła potencjalnej wartości ekonomicznej.

Pierwsze wynika z rynku nieruchomości, a w szczególności z różnicy między ceną nabycia zasobu mieszkaniowego a jego wartością po kompleksowej modernizacji, uwzględniającej dostosowanie do oczekiwań międzynarodowej grupy nabywców.

Drugie związane jest z długookresowym zapotrzebowaniem na usługi wspierające samodzielne zamieszkiwanie przez seniorów w wyżej wymienionych zasobach.

W tym kontekście szczególne znaczenie ma spodziewana korzystna relacja między cenami nieruchomości w Apulii a wartością majątku mieszkaniowego posiadanego przez potencjalnych klientów w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Sprzedaż lub wynajem dotychczasowego mieszkania zlokalizowanego w dużej aglomeracji miejskiej wspomnianych krajach może w wielu przypadków umożliwiać sfinansowanie zamieszkania w południowych Włoszech, przy jednoczesnym zachowaniu określonej rezerwy kapitałowej lub dodatkowego źródła dochodu. Efekt ten jest jednak uzależniony od poziomu cen w konkretnych miastach pochodzenia.

Na ekonomiczny wymiar koncepcji realizowanej w Apulii wpływ będą miały także sytuacja majątkowa senioralnego gospodarstwa domowego, koszty transakcyjne związane z przeprowadzką, relacje odnośnie obciążeń podatkowych w kraju macierzystym a we Wloszech, oraz koszt życia w nowym miejscu zamieszkania w Apulli w relacji do tych w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Ważnym zagadnieniem pozostaje również wpływ ewentualnej korekty cen nieruchomości na potencjał nabywczy adresatów oferty. Spadek cen w Apulii może obniżyć koszt zakupu, lecz jednoczesna korekta cen na rynkach Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii może istotnie zmniejszyć wartość majątku przeznaczonego na sfinansowanie przeprowadzki i zadomowienie się na nowym miejscu.

Dlatego ekonomiczny potencjał transgranicznej migracji mieszkaniowej zależy nie tylko od bezwzględnego poziomu cen, ale także od ich wzajemnych relacji oraz zmian siły nabywczej przyszłych i obecnych seniorów.

9. Lokalizacja jako podstawowa determinanta atrakcyjności projektu

Apulia nie stanowi jednorodnego rynku nieruchomości ani jednolitego środowiska zamieszkania. Poszczególne miasta i miejscowości różnią się poziomem cen, strukturą zasobu mieszkaniowego, dostępnością transportową, warunkami klimatycznymi, jakością infrastruktury publicznej, dostępem do placówek ochrony zdrowia oraz intensywnością życia społecznego i kulturalnego.

Różnice te mają szczególne znaczenie dla grupy docelowej, przyzwyczajonej do komfortowego, miejskiego stylu życia, poszukującej jednocześnie spokojniejszego i bardziej przyjaznego środowiska na czas swojego „złotego wieku”. Atrakcyjność danej lokalizacji nie może być zatem oceniana wyłącznie na podstawie walorów architektonicznych, bliskości morza lub niskiej ceny nieruchomości.

Historyczne i znane turystycznie centra mogą oferować wyjątkową architekturę i bogate życie kulturalne, a jednocześnie charakteryzować się wzmożonym, a w związku z tym uciążliwym ruchem turystycznym, szczególnie w sezonie, utrudniającym dostęp do mieszkań. Poza tym pod uwagę należy wziąć niedokonałości takie jak nierówność nawierzchni ulic (uciążliwa szczególnie dla osób poruszających się na wózkach lub przy pomocy rolatora), ograniczona dostępność komunikacji publicznej, omijajaącej obszary śródmiejski i starówki, lub niewystarczającą dostępnością pobliskich usług medycznych, sklepów czy aptek. Tym samym miasto mniej rozpoznawalne turystycznie może oferować spokojniejsze życie, korzystniejsze warunki codziennego zamieszkania dzięki swej strukturze urbanistycznej z rozwiniętymi placówkami handlowymi i usługowymi dla tutejszych mieszkańców, z lepszą i sprawniejszą komunikacją oraz niższymi kosztami utrzymania.

Istotne znaczenie ma również wielkość miasta. Duże aglomeracje zapewniają na ogół bardziej rozbudowaną infrastrukturę medyczną, transportową i kulturalną, lecz mogą wiązać się z wyższymi cenami, większym hałasem, intensywniejszym ruchem turystycznym i drogowym oraz większą anonimowością społeczną.

Małe miejscowości historyczne oferują często spokojniejsze otoczenie i silniejszą tożsamość lokalną, ale mogą wykazywać ograniczenia w zakresie ochrony zdrowia, transportu publicznego i całorocznej dostępności usług.

Z tego względu przedmiotem wszechstronnej analizy związanej z doborem lokalizacji dla realizacji projektu w zakresie koncepcji Historic Urban Senior Assisted Living Condominiums™ w Apulii powinny być zarówno poszczególne miasta, jak i ich konkretne dzielnice oraz historyczne obszary śródmiejskie.

10. Podsumowanie

U podstaw powstania koncepcji Historic Urban Senior Assisted Living Condominiums™ leży obserwacja trzech równoległych procesów: postępujący proces starzenia się społeczeństw europejskich, rosnąca gotowość do transgranicznej zmiany stałego miejsca zamieszkania u seniorów dysponujących kapitałem i niezależnym od miejsca zamieszkania źródłem utrzymania oraz wzrost cen i kosztów utrzymania w kraju macierzystym, skutkujący poszukiwaniem alternatywnego, tańszego miejsca stałego zamieszkania.

Gotowość seniorów do wyjazdu z kraju macierzystego ma również związek z rosnącym poczuciem zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców dużych miastach europejskich, szczególnie we Francji, Wielkiej Brytanii i w Niemczech, oraz z niemożnością identyfkowania się z polityką realizowaną w miejscu dotychczasowego zamieszkania. Procesy te sprzyjają rozwojowi transgranicznego rynku mieszkaniowego adresowanego do seniorów poszukujących korzystniejszych warunków klimatycznych, środowiskowych i ekonomicznych, bez konieczności rezygnacji z samodzielnego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; pod warunkiem jednak, że w nowym miejscu zamieszkania oczekują ich podobne warunki w zakresie ochrony zdrowia i usług medycznych oraz szerokie spektrum usług wspierających codzienne życie, oferowanych blisko miejsca zamieszkania.

Apulia, dzięki swojemu klimatowi, położeniu, dziedzictwu historycznemu, strukturze miast, kulturze życia codziennego, walorom naturalnym i relatywnie umiarkowanym cenom nieruchomości stanowi predysponowane miejsce dla realizacji koncepcji Historic Urban Senior Assisted Living Condominiums™, wykorzystującej istniejącą tkankę miejską do tworzenia międzynarodowych skupisk seniorów, w których prywatność i niezależność właścicieli i najemców mieszkań połączona jest z dostępem do szerokiego spektrum usług senioralnych.

Potencjał tej koncepcji zależy jednak od konkretnych warunków lokalizacyjnych, a nie od ogólnej atrakcyjności regionu. Zasadnicze pytanie brzmi zatem: które konkretnie miasta i miejscowości Apulii i które ich dzielnice oferują najbardziej korzystne warunki dla rozwoju międzynarodowego Senior Living, łącząc dostępność cenową nieruchomości z wysoką jakością całorocznego życia, funkcjonalnością miejską, bezpieczeństwem, walorami środowiskowymi oraz możliwością zachowania samodzielności przez starzejących się mieszkańców.

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie będzie celem analizy dokonanej podczas study-tour, której wyniki w formie stosownego opracowania zamieszone będą w kolejnym artykule poświęconym realizacji koncepcji Historic Urban Senior Assisted Living Condominiums™ w Apulii.

Autor artykułu:

mgr Jan Rybski

Prezes Fundacji Opieki PRO-TUTELA (OPP)

IHSCC International Health & Senior Care Consulting

Członek Rady Ekspertów LTCF Long-Time Care Foundation w Polsce

Ekspert KIDO Krajowej Izby Domów Opieki

Kontakt: e-mail: fundacjaopieki@pro-tutela.pl