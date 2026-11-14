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Ruszyła baza rodzin potrzebujących pomocy w ramach Szlachetnej Paczki. Rodziny można wybierać do 11 grudnia

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14 listopada 2026, 09:11
Ruszyła baza rodzin potrzebujących pomocy w ramach Szlachetnej Paczki. Rodziny można wybierać do 11 grudnia
Ruszyła baza rodzin potrzebujących pomocy w ramach Szlachetnej Paczki. Rodziny można wybierać do 11 grudnia
Shutterstock

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Szlachetna Paczka uruchomiła w sobotę bazę rodzin, które potrzebują pomocy. Na stronie internetowej Szlachetnej Paczki każdy, kto chce pomóc, może zapoznać się z historią danej rodziny i wesprzeć ją. Prezenty trafią do potrzebujących w „weekend cudów” – 12 i 13 grudnia.

Rodziny czekają na pomoc

Na wsparcie czeka prawie 11 tys. rodzin. Rodziny można wybierać do 11 grudnia. – Nasza pomoc jest nie do zastąpienia – powiedziała na Joanna Sadzik, prezes stowarzyszenia Wiosna organizującego doroczną akcję. Uroczyste otwarcie bazy rodzin 26. edycji odbyło się w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju w Krakowie.

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Jak zauważyła Joanna Sadzik, historie rodzin są bardzo poruszające. Osoby objęte akcję często potrzebują podstawowych rzeczy potrzebnych do normalnego funkcjonowania. – Amelia czeka na ciepły obiad, jej rodzina żyje w skrajnym ubóstwie. Amelia ma siedem lat. Wiemy, że Kacper marzy o tym, żeby nie spać już z rodzicami i jest dość duży żeby posiadać swoje łóżko – wyliczała Sadzik.

Rekordowe wsparcie

Potrzebujący to często osoby starsze i osamotnione, poszkodowani w wyniku nieszczęśliwego wypadku, osoby chore i z niepełnosprawnościami, rodziny wielodzietne. Organizatorzy Szlachetnej Paczki podkreślają, że pomoc dociera do tych, którzy często z trudnościami są pozostawieni sami, z dala od wzroku drugiego człowieka. Historie takich osób trafiają do internetowej bazy, która jest uzupełniana każdego dnia, ponieważ wolontariusze Paczki nadal odwiedzają rodziny, rozmawiają i pytają o potrzeby, by jak najwięcej potrzebujących otrzymało wsparcie.

Osoby, które chcą zostać darczyńcami, znajdą historię potrzebujących rodzin na stronie internetowej szlechatnapaczka.pl. Wsparcie może być indywidualne, ale i można zaprosić bliskich, znajomych, klasę czy zespół z pracy do przygotowania wspólnej paczki.

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W poprzednim roku prawie 20 tys. rodzin, czyli ponad 52 tys. osób, otrzymało wsparcie dzięki akcji Szlachetnej Paczki. Wartość tej pomocy była rekordowa, przekroczyła 84 mln zł.

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Źródło: PAP
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